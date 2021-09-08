Apple Event蘋果發布會，iPhone 13將登場！不少果迷期待，Apple終於公布美國時間9月14日舉行今年秋季新品發布會，雖然未確定會有什麼新品推出，可是相信九成都是iPhone 13為主角吧。不過今年有傳還有多件新產品推出，除了iPhone 13及Apple Watch series 7幾乎鐵定登場外，還有多件引頸以待的新品。



9月9日更新：7項影相新功能 鏡頭更大／天文攝影／人像電影



外媒MacRumors流出疑似 iPhone 13 外型示意圖，可見iPhone 13 Pro的鏡頭組比 12 Pro 更大！具體數據方面，iPhone 13的鏡頭凸出大約為2.51毫米，iPhone 13 Pro的鏡頭突出大約為3.65毫米，相比指下，iPhone 12系列鏡頭凸出在1.5-1.7毫米之間。更明顯的鏡頭凸出很有可能是因為Pro機型採用了更強大的光學防抖，普通機型可能因為加入LiDAR傳感器。

估計 iPhone 13 Pro 感光元件尺寸會增大、Zoom In 變焦倍率、大光圈都會提升。至於iPhone 13 背面看似跟12相同，但從機邊角度看，整個鏡頭組更厚更凸出，相信全線機款拍照影相性能都會有所提升。

7張圖快睇iPhone 13 影相新功能整合（點圖放大）

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詳細介紹iPhone 13拍攝功能 👉iPhone 13發佈會｜7項影相新功能 鏡頭更大／天文攝影／人像電影

9月8日消息：早前不少外國媒體及分析師都指今年Apple年末將會舉行至少3場發布會，除了9月剛公布的發布會外，估計10月及11月各有一場發布會，究竟這三場Apple Event會有什麼新產品推出呢？



iPhone 13理所當然是今次發布會的主角（網上設計圖片）

今次記者就綜合外媒不同的消息及傳聞，分析今次9月發布會將會有什麼新產品推出，以及未來兩場發布會值得期待的東西。

將於美國時間9月14日早上10時，亦即香港時間9月15日凌晨1時，全球果迷一起網上睇Apple Event發布會。（Apple）

👇👇即睇9件或會在今次Apple Event登場新產品👇👇

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2021年蘋果秋季發布會 9件或會登場新產品



1. iPhone 13系列手機

登場機率：99%

Apple終於正式公布9月14日的新品發布會，今次主角絕大機會是最新iPhone 13系列吧，不單已有大量新機傳聞流出，而且早前歐洲EEC已通過「新iPhone的認證」，更能確切今次iPhone 13幾乎必然在今次發布會上推出。

2. Apple Watch series 7

登場機率：90%

幾乎每次都與新iPhone一同推出新一代Apple Watch，今次相信亦不例外，而且同樣早已有不少實機傳聞流出，相信亦會亮相今次的發布會之中。唯一擔心是，新Apple Watch 7有有傳組裝困難而令初期出貨不多，隨時未必跟iPhone 13一同開賣。

3. AirPods 3

登場機率：80%

傳了一年有多的AirPods 3，終於指早已經開始正式投產，亦都會在今次發布會中登場。雖然今代沒有如Pro般的主動降噪功能，但仍有不少注目功能，相信仍吸引不少果迷眼睛。

4. iOS 15／iPadOS 15

登場機率：100%

年初WWDC2021已登場的iOS 15及iPadOS 15，相信與iPhone 13同時正式登場，今代無論介面及功能上都比上大升級，iPhone／iPad用家值得期待。

還有5件很大機會今年內登場的Apple新品，可點按上圖輯參看👆👆



👇👇Apple官方YouTune發布會直播頻道👇👇



下文為大家盤點各項新產品暫時已知的傳聞消息。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 13 最新傳聞總匯👇👇👇

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