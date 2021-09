Apple Event蘋果秋季發布會2021正式發出邀請函,將於美國時間9月14日早上10時(香港時間9月15日凌晨1時)舉行,預計今次發布就會推出iPhone 13!根據以往Apple的作風,通常邀請函都內藏玄機,暗示一下新功能、新產品。本文就搜羅出過去邀請函的8大神暗示,從而解讀一下今年的邀請函,有什麼玄機!



Apple Event蘋果秋季發布會將於美國時間9月14日舉行(Apple Event蘋果秋季發布會邀請函)

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

其實蘋果每次推出發布會都會用心設計邀請函,因應主題去轉換設計風格,打造全新的蘋果Logo。昔日不少邀請函都暗示過即將推出的新產品,因而吸引果迷們推測新品,好像玩猜燈謎一樣!以下就有8個歷代邀請函的神暗示,未知大家還記得嗎?

【This should brighten everyone’s day.】

發布會日期:2013/09/10

【This should brighten everyone’s day.】(Apple)

2013年蘋果發布會的邀請函,用色彩繽紛的圈圈配合Apple Logo!最後發布會真的推出螢光色機身的iPhone 5c,該系列的iPhone色彩都極為鮮艷!難怪每日都會照亮別人吧!

iPhone 5c(Apple)

【See you on the 7th】

發布會日期:2016/09/07

【See you on the 7th.】(Apple)

「See you on the 7th.」好明顯就是暗示iPhone 7,不過就以光點散景作為背景,利用拍照鬆散模糊的效果,又有什麼含意呢?當年蘋果發布的iPhone 7 Plus具備雙鏡頭,擁有1,200 萬畫像素!可以提供 2 倍的光學變焦倍率,還有四色 LED 提供更真實的補光效果!

iPhone 7(Apple)

想知其他歷代邀請函?即睇8大暗示【點圖放大】

+ 13

4大解讀推測

今次邀請函主題是「California Streaming」,可見日落晚霞映照的湖畔以及一個凌空立體的蘋果Logo,讓一眾果迷期待!邀請函首次以風景作為背景,相當突破,到底有無特別意思?以下就有4大推測。

9.14邀請函4大解讀推測【點圖放大】

+ 2

Apple Event蘋果秋季發布會將於香港時間9月15日凌晨1時舉行,活動地點依舊在庫比蒂諾Apple Park園區的史蒂夫賈伯斯劇院,不過發表會以線上方式舉辦,屆時大家可以去Apple的官網及Youtube頻道觀看直播。

👇👇Apple YouTune發布會直播Link👇👇

蘋果未正式公布之前,就流傳出過不少新產品的傳聞消息,除了iPhone 13之外,預計蘋果都會推出Apple Watch series 7以及AirPods 3等等。想知更多傳聞,可以按入下文了解更多!

👇👇👇按圖放大看 iPhone 13 最新傳聞總匯👇👇👇

+ 2

想了解更多傳聞?即睇全文:iPhone 13來了|Apple Event蘋果發布會9.14舉行!新產品傳聞盤點