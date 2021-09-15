iPhone 13、iPad mini 6、Apple Watch7｜Apple發布會新品懶人包

Apple iPhone 13發布會懶人包｜Apple 在較早前在網上進行了名為「California Streaming」的新品發布會，一年一度的 iPhone 13 如約而至，不過在與此同時，Apple 於今次的發布會亦帶來了不少驚喜更新，當中就包括有全無線耳機 AirPods 3、Apple Watch Series 7 以及全新的 iPad mini 6 等等，絕對稱得上是今年最大規模的新品發布陣容。

以下就為大家送上新品發布懶人包，讓大家 5 分鐘即時了解 Apple 今次的新品如何強大！



【1】換芯登場平價平板 － iPad 9

iPad 目前已經成為整個 Apple iPad 平板系列的最平價選擇，今次 Apple 的新品發布就以其最新一代打頭陣，第 9 代 iPad 在外型上沒有太大改變（仍然保留有 TouchID Home 鍵），不過內裡就採用了 2019 年 iPhone 11 上用到的 A13 Bionic 處理器。👇👇👇

iPad 9 的定價一如過往親民，並會在香港上市，Wi-Fi 型號售價由 HK$2,599 起，而 Wi-Fi + 流動網絡型號售價則由 HK$3,599 起，並備有銀色及太空灰外觀可供選擇。即日起接受訂購，並於 9 月 24 日 (星期五) 發售。

【2】一手把持窄邊設計－iPad mini 6

在 iPad 之後，Apple 就帶來全新設計的迷你平板 iPad mini；今次的第 6 代 iPad mini 採用全新的設計，吸收了來自 iPhone 12 的平整金屬邊框設計，同時將屏幕換成 iPad Pro 的窄邊框，強調其可以一手掌握，而且更內藏 A15 Bionic 等最新的硬件功能👇👇👇

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iPad mini 6 同樣由即日起接受訂購，並將於 9 月 24 日 (星期五) 發售。雖然採用了與 iPhone 13 同級的新核心，iPad mini 6 的定價依然落在一個相對親民的位置，Wi-Fi 型號售價由 HK$3,999 起；Wi-Fi + 流動網絡型號售價由 HK$5,199 起。

【3】最堅固、更大芒 － Apple Watch Series 7

Apple 智能手錶 Apple Watch 在今日亦迎來了第 7 代，Apple Watch Series 7 的外型設計與上代對比依然十分相似（平整邊框的流出造型期望落空），而且功能亦沒有太大進步，仍然以心電圖、血氧等傳感器作為用戶的健康監測依據；最主要的分別在於屏幕佔機面的比例更多，邊框位收窄至 1.7mm，Apple 稱加大了的屏幕可以比上代顯示多 50％ 的文字👇👇👇

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與其他今日登場的產品不同，Apple Watch Series 7 的正式發售日期未定，只有一個「秋季上市」的大概日期，而香港售價方面亦暫時未明，Apple 方面暫時只公開了其美金＄399 的美國市場價格。

【4】新色加強拍攝功能 － iPhone 13 系列

來到發布會的最後一部份，當然就是萬眾期待的 iPhone 13 系列登場之時。然而今次發表的 iPhone 13 各機，與 iPhone 12 系列的主要分別仍然只在於機身顏色以及將處理器升級至 A15 Bionic，傳聞中出現過的 TouchID、衛星通訊、Always-On 等等功能通通缺席，稱之為 iPhone 12 系列的「升級版」都絕對不過份。

Apple iPhone 13 擁有 5 種顏色選擇（圖 Apple）

首先講講 iPhone 13 以及 iPhone 13 mini，其機身造型與 iPhone 12、12 mini 大致相同，不過就將上代的粉綠色改成了粉紅色機身（而且亦沒有傳說中的如此鮮豔）。另外機背鏡頭的擺位亦改成了對角排列，可以一眼就分得出兩代 iPhone；而 Apple 在今代又新增了名為 Cinematic Mode 的影片拍攝模式，讓用戶可以更方便地控制 iPhone 拍攝時的對焦點等、營造不同效果，甚至在拍攝影片之後改變對焦點。

Cinematic Mode 電影模式將會是今代 iPhone 13 系列最招牌的拍攝功能（圖 Apple）

至於 iPhone 13 Pro 及 Pro Max，除了處理器同樣升級至 A15 Bionic，其屏幕為與 iPad Pro 相同的 ProMotion 屏幕、支援 10Hz~120Hz 的更新率變動，另除了 Cinematic Mode 之外，兩部 Pro 機又支援了微距拍攝模式，可以在最近 2cm 位置拍攝出極度精細的影像。

有關 iPhone 13 系列之規格／售價／發售日期詳情，可以按此跳轉到詳細文章：iPhone 13／13 Pro 懶人包｜A15﹑120Hz 規格／售價／發售日公開

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不論是想買 iPhone 12 或是 iPhone 13，不少人都想要以 Trade-In 方式舊換新，不過如果要讓手上手機換取最大價值，在 iPhone 13 發布前應該是最後機會。以下《香港01》科技玩物記者就帶來幾個不同平台的回收價格參考，讓大家換機更有預算。

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