雙11／11.11 各大品牌﹑網店和淘寶都會推出折扣優惠，不少人都會趁這個時間大量網購入手劈價產品。不過，有時也有一些黑心商人在這個時候出來渾水摸魚，導致不少買家中伏。無論中伏與否，大家網購時，還是要考慮自己需要，記得不要過度消費。



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網購雖然很方便，安坐家中隔住螢幕就可以選購產品，而且不時有大型折扣活動，令不少人愛上網購。可是當中也有不少中伏位，最明顯的就是沒親身看過產品實品，要送到手上才知道品質如何。

大量網民就曾分享自己的網購中伏體驗，很多中伏例子都離譜得令人難以相信，正在網購揀商品的你，不妨先停一停看看以下爆笑中伏例子：

👇👇經典網購中伏爆笑重溫👇👇

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網購產品的範疇非常大，由日常生活到昂貴奢侈品都有，一網民就曾在淘寶網店舖用 209 人民幣購入這張黑紅色電競椅（原價 259 人民幣）。由於坐墊開始爛，所以網民拆開坐墊，卻發現當中的填充物竟夾雜了乳膠碎片和一些不明七彩繽紛的物料。

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大批網民望見拆開電競椅的坐墊的照片，都留言：「兩舊水你仲想點」、「入面果啲咩嚟」、「睇落似海綿加廢紙」、「兩舊水可以支持環保可以坐」。雖說「一分錢，一分貨」，但網購產品也應要考慮一下品牌﹑賣家的信譽，否則就要做好中伏的心理準備。

👇👇淘寶電競椅又中伏！地獄級材料？【點圖放大】👇👇

在香港網購也有機會中伏，早前《香港01 科技玩物》記者就在 HKTVmall 網購中伏，如食物不夠新鮮和送錯貨，所以網購也要找可靠的平台，就算中伏也可以找客服幫忙處理。

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