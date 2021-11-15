TESLA Model Y／Model 3竟沒有USB插口，無法為手機充電｜新車大都設有USB插口以供用家可以手機充電，不過最近外國不少Tesla新車主，收車時竟發現新車沒有配置USB插口，沒有辦法為手機或其他裝置充電！



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Tesla Model Y亦都開始陸續於香港交付，不知道會否同樣受到影響。（龔嘉盛 攝）

根據外媒Electrek報導指，最近Tesla新車主收Model 3或Model Y新車時，發現原本中控台或後座的USB插口，竟然缺失了，只有一個個小孔保留著，就連無線充電板亦都無法為手機正常充電。Tesla指這因為全球晶片短缺的關係，就連USB相關的零件同時缺失，而缺少USB的新車報告似乎是始於11月11日起交付的新車。不少車主不滿不是沒有USB充電，而是車廠完全沒有向他們主動解釋，而且亦沒有任何補償方案（之前BMW都曾出現因晶片短缺而令屏幕欠缺弣控功能，而給予175至500美金的補償金額）。

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受影響的車主指，Tesla雖然已向他們說未來可安排預約，安排零件補回安裝，可是仍未有任何時間表。暫時所知受影響的車主集中於美國，還不知道香港Model 3／Model Y的新車未來會不會同樣受影響。

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