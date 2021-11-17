OnePlus Nord 2 又又又又爆炸事故｜現代的智能手機大多以內置的鋰電池作為電力供應來源，但鋰電池本身有一定的安全風險，不時都會聽到零星手機過熱爆炸的意外發生，然而當「意外」集中在同一型號的手機上發生，就必要留意一下這部手機的設計是否有安全隱患 － 例如才發售短短 4 個月的 OnePlus Nord 2，最近就又有爆炸事故發生。



OnePlus Nord 2 5G 採用 6.43” 屏幕、5000 萬像素主鏡頭、Dimensity 1200 處理器、支援 5G 雙卡雙待，索價＄3,498 算是頗為抵玩（圖 OnePlus）

OnePlus Nord 2 乃 OnePlus 旗下一部中價位 5G 機種，稍早前亦有在港上市，定價為＄3,498，由於設計討好、價錢親民，是不少用戶初嘗 5G 連線的選擇之一；然而 OnePlus Nord 2 僅發售 4 個月，已經有多次機體自燃／爆炸的消息傳出，似有必有關注一下其設計是否安全。

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今次發生爆炸的 OnePlus Nord 2 屬於印度一位年輕的青少年用戶，事發時他將手機放在牛仔褲袋內並以單車代步，未幾他口袋中的 OnePlus Nord 2 手機突然發生爆炸，貼近手機一帶的皮膚嚴重受傷，少年即時被送院治理，雖然性命無虞然而大腿卻確認遭到二級燒傷。

👇👇以下圖片包括 OnePlus Nord 2 爆炸傷勢圖片，可能令人情緒不安，讀者慎入👇👇

令人關注的，是 OnePlus Nord 2 今次已非首次發生同類型的爆炸事故，在此前已經發生過至少 3 次的爆炸事故，而與之前幾次的爆炸事件一樣，今次發生爆炸的「恰巧」又是在印度市場發售的版本。

雖然 OnePlus 方面在接獲消息之後已經即時為當事人作出賠償，然而他們內部對爆炸機種的研究報告僅指出爆炸是由「外力引致」、始終排除了手機電池潛在設計瑕疵的可能性，這樣的事態發展以至官方口吻都令人聯想到同樣受爆炸問題所困、最終需要停售的 Samsung Galaxy Note 7。

當年的 Galaxy Note 7 作為年度旗艦有著不俗的期待後，殊不知在發售幾個月後就面臨回收命運

在 2016 年，Samsung 發表旗艦機 Galaxy Note 7，本來風評不俗，不過後來接連傳出 Note 7 自燃／爆炸的消息，初時 Samsung 方面一樣堅稱意外只是個別由外力導致的損壞，但後來則確定了 Note 7 的電池存在設計瑕疵。直到現在，所有航空公司仍然將 Note 7 列為違禁品、不讓旅客攜帶上機。

由於目前的爆炸事故仍然只局限在印度市場發生，OnePlus 方面暫時仍然可以控制事態發展，但如果未來繼續有同款機種發生爆炸、甚至在國際市場中有機種出現同樣狀況，屆時OnePlus 將面對更重大的輿論壓力，故如果要回收／停售 Nord 2 的話，相信宜早不宜遲。

資料來源：Twitter @suhitrulz

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鋰電爆炸有跡可尋、專家教 4 招安全手機充電法門

除了 OnePlus Nord 2 5G 之外，手機／鋰電池產品發生爆炸／起火的事故其實時有聽聞，早前香港就曾經在4日內發生兩宗因家電短路而釀成的火災，致多人及寵物死傷。理工大學電機工程系教授鄭家偉早前接受《香港01》訪問時就提供了幾個安全貼士，各位在使用內含鋰電池的手機或家電時都可以參考👇👇👇

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雖然 Apple 等到 9 月 14 日才正式發表 iPhone 13 系列，但目前在網上已有大量有關新機功能、規格以及價格的傳聞流出，而且越臨近發布日期，消息就更為確切。

根據目前大部份的情報，新一代 iPhone 13 在設計上與 iPhone 12 的相差不大，依然會推出由 mini 至 Pro Max 四個不同規格的型號，不過在內裡除了採用更新一代的 Bionic A15 處理器之外，在拍攝以及屏幕顯示等多個範疇都會帶來升級，下圖告訴你 iPhone 13 十大重點👇👇👇

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