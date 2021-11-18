Disney+月費最低減至$53！livi Bank限時優惠、串流平台及戲票8折

Disney+／Netflix 月費回贈折扣優惠｜講到近期戲迷大事，當然就要數迪士尼影片串流平台 Disney+ 於 11 月 16 日在香港上線，雖然已經有不少用戶已經課金訂閱了 Disney+，但原來香港其中一間虛擬銀行 livi Bank 最近就推出戲迷專享優惠，在計算折扣後，Disney+ 的月費原本的＄73 最低可以減至＄53。



（livi Bank facebook圖片）

livi Bank 由即日起推出影視專用的回贈優惠，只需要以 livi Mastercard 用來進行各大網上串流平台的訂閱或在本地影院購買戲票，除了原有的 1％ 購物現金回贈之外，還會有額外的 19％ 玩金回贈在下一個月存入用戶在 livi Bank 的戶口。

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今次優惠的適用串流平台除了有 Disney+，還有不少港人都常用的 Netflix、Now E 甚至 YouTube Premium 等等都適用，而由於 livi Mastercard 扣帳卡在開立銀行戶口時就已經可以啟用，是次優惠的享用門檻相當低。

👇👇👇按圖放大看 livi Bank 影視優惠適用平台及戲院名單👇👇👇

用盡優惠貼士

不過需要留意的是，不論是訂閱串流平台月費抑或購買戲票，是次的優惠回贈總額最多只有＄100，而且推廣期暫時就只到今年的 12 月 31 日，故如果想用盡優惠的話，應該就只有以年費方式訂閱串流服務，以 Disney+ 為例，以 livi Bank 訂閱年費計劃，折後價為＄638，平均每月付出約＄53，即比原月費減近＄20。

天星／PAO／Livi／匯立／Mox 8大虛擬銀行優惠一覽

livi Bank 今次提供的回贈在虛擬銀行界別算是相當不俗，但如果撇除限時優惠的話，livi Bank 就只有 1％ 的購物回贈，與其他虛擬銀行相比並不特別優惠。

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在香港虛擬銀行市場中，可以用於訂閱串流服務的還有

－WeLab Bank（1%回贈）、

－MOX（0.5%回贈）、

－ZA Bank（每次簽帳抽取回贈，最多200％回贈）等等。

另外他們亦提供不同的定期存款服務，息率、優惠都略有不同，有興趣的話可以參考以下資料：

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