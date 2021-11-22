蘋果承認iPhone 12有問題　其中兩個型號被大批召回

今天，蘋果承認了iPhone 12和iPhone 12 Pro真實存在問題，主要體現在通話時出現怪聲。



目前，蘋果公司已經大批量的召回了在阿拉伯聯合酋長國銷售，數量未知的iPhone 12和iPhone 12 Pro機型，其原因在於一個音頻組件。

（Apple官網）

然而需要注意的是iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max並沒有召回。

蘋果方面表示，「非常小比例」的iPhone 12和12 Pro型號可能會出現聲音問題，受到影響的機型已經開始召回。

你的iPhone 12系列有雜音麼？

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