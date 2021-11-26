Black Friday 減價／電子產品優惠｜每年感恩節後的星期五，就是歐美地區一年一度舉行瘋狂購物優惠的 Black Friday 之日，而今年則為 11 月 26 日。

雖然身在香港，但港人一樣可以透過不同的網購平台入手 Black Friday 的優惠貨品，《香港01》科技玩物編輯就在以下為大家精選了 10 款目前價格相當優惠的電子產品供參考。



幸好有網購平台，香港人才得以安坐家中買到其他國家地區的 Black Friday 減價貨品（網上圖片）

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Black Friday 精選 10 大電子產品／家電優惠

（編按：留意優惠以各網購平台最終顯示為準，同時以下介紹之貨品可能數量有限，讀者或因貨量問題而未能購買）👇👇

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當中如Chromecast with Google TV - 最新版 Chromecast 雖然在香港沒有行貨，但最近因為 Disney+ 的推出而在香港需求急升，趁 Black Friday 入手應該是最佳時機，留意美國 Google Store 未能集運，退而求其次向美國 Walmart 埋手的話，大約港幣＄300 就有交易了。

還有Apple Watch SE－Apple 產品向來價格偏「硬」，要減價就只能等像 Black Friday 這樣的時間，於美國 Amazon 上 Apple Watch SE 就最低減價至約＄1700 港幣，算是不錯的減幅。但留意如果選擇香港地址的話會顯示「無貨」，如果想要入手的話建議選擇集運服務。

Black Friday海外集運新手流程五部曲

Black Friday 的減價貨始終是歐美地區為主，除了某些貨品不送香港，有些減價貨單件送來香港的話，一樣需要收取昂貴運費，是以要在 Black Friday 網購「賺到盡」，就不得不學懂如何集運👇👇👇

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政府較早前預告，由 12 月 9 日起，將會將強制使用《安心出行》App 的處所擴展至 A、B、C、D 所有類別食肆（原先只有 C 及 D 類需要），換言之要出外以堂食方式用膳，未來就必須要用到手機掃描相關的 QR Code，不能再用「寫紙」的方式保留到訪紀錄。

在食肆之外，政府早前已經將政府大樓或辦公室、酒吧、卡拉OK等地方都列為強制使用《安心出行》的處所，若然疫情持續，預料政府將進一步擴大《安心出行》的強制使用範圍，如果之前仍然未學懂使用《安心出行》的話，現在或是了解此 App 功能的最佳時機。👉按此進入看《安心出行》10大應用／功能懶人包