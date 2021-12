2021玩盡iPhone 13!7款必玩手遊推介|年末假期將⾄,隨時隨地出⾨打機有哪些視聽之娛推介!以下幾個近⽇在iPhone/iPad App Store⼤受⽤户歡迎的熱⾨遊戲:包括最新推出的《Final Fantasy VII: The FirstSoldier》及《PUBG: New State》等,每款遊戲⾳效的豐富層次感如配合適當的耳機更得到全⾯發揮。



不少新遊戲配合iPhone 13遊玩,有更佳的效果。(林勇攝)

👉Apple 2021年度最佳Apps公布!15款iPhone/iPad必裝工具、遊戲

推介7款玩盡iPhone 13 手遊

Final Fantasy VII: The First Soldier

事前登錄下載⽤户突破 200 萬⼈的《Final Fantasy VII: The First Soldier》已於 11 ⽉17 ⽇全新推出,將《FF VII》的世界重新構築成⼤逃殺遊戲場景,不論是以槍、劍、魔法所構成的多樣性戰術,還是乘坐陸⾏⿃或摩托⾞馳聘戰場,都帶給玩家更豐富的⼤逃殺遊戲體驗!畫⾯⽅⾯, 配備iPhone 13 Pro的ProMotion 更新頻率⾃動適應技術的超級Retina XDR 顯示器,加上最⾼亮度達⾄1200 尼特,影像質素極富層次感,使用召喚獸以及施展雷電魔法時,更能突顯強⼤的氣場和效果。

👉Apple公布2021十大免費iPhone 遊戲

PUBG: New State

剛推出不久的《PUBG: New State》(絕地求⽣:未來之役)不⽌帶來了全新的地圖、更多元化的場景與建築給玩家全新的挑戰,無論在視覺畫⾯與遊戲功能上亦配備更⾼規格需求。玩家由基地開始已可沉浸在《PUBG》獨特的世界觀之中,由在軍機 skydive 空降到戰場時,⼤家必定感受到《PUBG: New State》的環境聲絕對比前作更細緻、更清晰。⼤逃殺遊戲的聲⾳效果非常影響玩家的投入感,在《PUBG: New State》,辨別敵⼈的腳步走向、距離,以及槍聲、炮彈聲的⽅向,絕對是此遊戲的⽣存及致勝關鍵。配合 AirPods Pro 及 AirPods Max 的主動消噪模式,以及兩者入耳式及罩耳式的設計達⾄最佳的隔⾳密封效果,《PUBG: New State》⾳效的豐富層次感得到全⾯發揮,玩家可在任何環境隨時隨地投入「食雞」的戰事!

👉Apple公布2021十大免費iPhone Apps

👇👇還有更多款iPhone 13用家2021年值得玩的手遊👇👇

+ 10

同場加映:Apple 2021年度最佳Apps公布!15款iPhone/iPad必裝工具、遊戲



Apple正式公布了15款本年度的取得App Store Awards的軟件/遊戲,每一款都在不少用家取得非常不錯的口碑,值得iPhone/iPad/Apple Watch/Mac/Apple TV用家下載使用。想知哪15款Apps/遊戲取得大獎?👉👉即睇全文!