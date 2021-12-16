MSI x Fragment Design藤原浩聯名推出型格Creator Z16電競筆電｜MSI近期新機推出不斷，最注目當然是與潮流聯名之王「裏原宿之父」藤原浩Fragment Design聯乘推出Creator Z16限定版手提電腦，勢將成為潮流界的新icon，而且近年人氣「格仔導演」Mike導更大讚新機非常吸引。



與「藤原浩」Fragment Design聯乘MSI Creator Z16高性能限量筆電（MSI）

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裏原宿之父「藤原浩」Fragment Design一向都是潮流界之王，每次推出的限量新品都會被潮人搶購一空。最新作品與MSI聯乘推出的Creator Z16限定版手提電腦，相信更會是追逐新科技的年輕潮人新貴！

這台手提電腦最吸睛的絕對是那道經典的閃電，由藤原浩親自把關、Fragment Design的經典閃電Logo，印上霧面黑色的質感背蓋，簡約而型格。同時整台電腦採用CNC一體成型的鋁合金打造，機身極致纖薄設計。加上搭配一系列聯名滑鼠、滑鼠墊及筆電保護袋，型絕街頭。

Mike導說「掛著藤原浩的名字會不會吸引一點？當然會啦大佬！出面的波鞋掛住他的名字，個個都搶。我想不想要？當然想要啦！（笑）。」

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👇👇MSI x Fragment Design Creator Z16機身細節👇👇

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效能方面亦非常強橫，採用 Intel Core i9 11900H處理器與RTX 3060 顯示卡，更搭載16 吋QHD+ 的高畫質 Mini LED 面板，極致效能搭配精準色彩的螢幕，不單是創作者的最佳工具，用來打機亦相當爽快。

MSI與香港知名潮流店鋪Popcorn Supply合作，於油麻地旗艦店開始為期一個月的櫥窗展示新機。有興趣的更能夠直接在Popcorn Supply購買，聖誕檔期更有特殊優惠折扣。（MSI）

MSI HK官網：按此

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