Ivacy VPN 8大超強賣點　跨區睇Disney+/Netflix、限時優惠$1月費

Ivacy VPN 安全上網、跨區睇 Netflix、Disney+｜現今世代流行影片串流服務如 Disney+、Netflix，要看電影是比從前方便，然而由於各種原因，有不少內容都被串流平台設定為特定地區才能播放，這個時侯你需要的應該是一個可靠、易用的 VPN 服務，讓你可以輕鬆突破地域限制，例如今日為大家帶來的 Ivacy VPN 就是一個不錯的選擇。



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USD＄1月費用 5 年、Ivacy VPN 超限時優惠

如果有需要跨區看不同影視平台內容或讓上網更安全、更有保障的話，記住把握 Ivacy VPN 的超限時快閃優惠購買他們的付費會員！

在優惠期間，Ivacy VPN 的 5 年方案月費價格將會有原先的＄10 美元大幅劈價至＄1 美元，用足 5 年總支出都不過是＄60 美元、即不足 $470 港幣，以此價格可以用到高質素的 VPN，的確機會難逢！👉Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）

Ivacy VPN 抵用 8 大理由

VPN 服務於市場上選擇成千上萬，究竟哪一個最為抵玩、實用？最近正提供 Black Friday 限時優惠的 Ivacy VPN 就有著多個頂級賣點，而且月費更低至＄1 美金，性價比絕對吸引。

【1】允許10個設備同時登錄

Ivacy VPN 的 5 年方案帳號共支援最多 10 個裝置同時登入使用，除了更方便擁有多部手機／平板等裝置的用戶使用，用戶更可以與親友分享使用、攤分原本已經非常低的月費成本。

【2】市場最快 VPN 服務

Ivacy VPN 經 VPN 評測網站 ProPrivacy.com 測試，肯定為目前速度最快的 VPN 服務，記者就連上 Ivacy VPN 於不同國家的伺服器並以 Speedtest.net 進行過測速，結果在多個熱門連接地區如日本、美國、澳洲都錄得接近甚至超過 100Mbps 的下載速度。

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【3】安全加密

VPN 發展的初衷，就是「隱身」 － 確保傳輸的資料不被人竊取。Ivacy VPN 嚴格遵守「無記錄守則（No Logs Policy）」以保護用戶上下載的資料不被轉售圖利；另外他們又在傳輸上支援了 256-bit 超高規格加密，且針對公用網絡進行保護，開啟 VPN 功能後可以確保用戶不會受黑客攻撃而招致損失。

【4】一鍵添加不同地區影片內容

VPN 現今另一功能在於將自己的上網真實地點隱藏、甚至轉換成其他地區，除了有保安作用，另一個更多人留意的用途在於突破地域界限以看到不同服務商為其他地區預備的專屬內容，例如是一眾串流影片服務如 Netflix、Disney+ 等。

【5】分割隧道技術

Ivacy VPN 其中一個賣點是加設有分割隧道（Split Tunnel）功能，可以設定特定 Apps 才經外國 VPN 伺服器連上網絡，而其他 Apps 則繼續連接速度更快的本地伺服器，在欣賞額外的內容同時又可以保持整體的瀏覽體驗。

【6】支援特多平台

Ivacy VPN 除了支援 Windows、Mac 電腦作業系統之外，又為各個手機系統推出 Apps，連遊戲主機與網頁瀏覽器都有所支援，不論你在哪個平台上有需要用到 VPN 服務，Ivacy VPN 都有相應方案。

【7】支援超多地區及伺服器

Ivacy VPN 在全球超過 100 個地區設有伺服器，伺服器總數超過 3500 個，即使有部份 IP 被屏蔽，Ivacy VPN 依然有大量的後備路線供用戶使用，這一點是其他免費 VPN 服務難以比擬的。

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【8】超高用戶評價

VPN 服務的真實用戶體驗，遠比官方自己的宣傳重要，故現在的用戶評價絕對更有參考價值。在用戶體驗評價網站 TrustPilot 當中，Ivacy VPN 目前的平均評價達到 4.7 星，其中達 87％ 用戶將之評為最高級別的「Excellent」評級，顯然 Ivacy VPN 的功能是有一定保證的。

Disney+、Netflix、Amazon 三大影視平台跨區解構

上面提到 Ivacy VPN 可以為用戶帶來一鍵跨區功能、讓用戶可以即時欣賞到不同影視平台的外國限定節目內容，以下就為大家更深入地講解一下 Ivacy VPN 在幾個港人常用的影視平台 Netflix、Disney+ 以及 Amazon Prime Video 跨區時的整套操作步驟，以及以 VPN 跨區之後，各位可以欣賞到甚麼內容。

Netflix

Netflix 的跨區操作最為簡單，在 Ivacy VPN 的 App 內甚至有捷徑可以在轉換地區後一鍵打開相關的網站或 Netflix App，即時收看有關的內容。Ivacy VPN 涵蓋了多個港人會經常想要跨到的地區，例如跨到美國去看經典美劇如《Supernatural》、到日本去看已經在香港地區下架的《Spider-Man: Far From Home》。

Disney+

不久前才在香港正式上線的 Disney+，雖然 Ivacy VPN 內暫時未有載入相關的跨區捷徑，但只需要選擇好地區再打開 Disney+ 的 App 或網頁，一樣可以看到其他國家的內容。

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在內容方面，雖然 Disney+ 有不少最新劇集為全球同步上線，然而有一些劇集及電影因版權問題未能在香港版本的介面出現，此時用戶可以考慮轉到片庫更齊全的新加坡地區，內有更多中港台韓出產的影片以及劇集可供選擇，一些美劇如《The Simpsons》、《24》等亦有更新至最新的季度。

+ 1

Amazon Prime Video

至於 Amazon 旗下的 Prime Video，香港本身亦可以加入美國版本的會員，但內容吸引力欠奉，相信會比較多讀者認為其於日本的片庫更為吸引，除了有大量的動漫名作之外，連一些新番如最近大熱的《國王排名》都會同步上架。

+ 1

不過其跨區方法就有點訣竅，因為 Amazon Prime Video 內容是根據「會藉」、而非根據用戶的「上網所在地」而變化，故如果想要看到日本版的 Amazon Prime Video 的話，就先要到 Amazon.co.jp、即 Amazon 的日本版網站註冊並登記成為 Amazon Prime 的會員，然後需要觀看相關內容時，先以 Ivacy VPN 跨區至日本再連上日本的 Prime Video 網站。

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