Disney+（Disney Plus） 4大Chrome插件！睇片煲劇必裝｜迪士尼旗下的影片串流服務 Disney+ 在港上線逾一個月，因為 Marvel、Pixar 等皇牌內容而被受港人追捧。然而內容雖多，但 Disney+ 的播放功能對比起其主要對手 Netflix 仍有一段距離，如果想要補足 Disney+ 功能、享受更全面的影音體驗，以下介紹的 Chrome 插件應該可以幫到你。



吸引內容雖多，但 Disney+ 的播放功能對比起其主要對手 Netflix 仍有一段距離（圖 Disney+）

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Disney+ 用家必裝 4 個 Chrome 插件

在 Disney+ 於香港初上線時，於各大討論區都有不少網民討論其操作問題，例如沒有像 Netflix 一樣的「加速」功能、又或是想同時顯示多種語言字幕等等，這些目前在 Disney+ 的官方頁面／App 中都未能做到，只能透過 Chrome 插件以外掛型式加入額外功能。

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而由於是 Chrome 插件的原因，這些額外功能也就只適用於用 PC/Mac 等瀏覽的網頁版本 Disney+。

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即使非網頁版用戶，Disney+ 的手機／電視 App 對比起串流界別的頭號對手 Netflix，Disney+ 的介面設計似乎就不夠清晰，有不少設定以及功能都需要用戶摸索一輪才能上手；《香港01》科技玩物記者在試用完一段時間之後👉👉👉就整理出 9 個 Q&A，以供各位 Disney+ 用戶可以更快地享受到自己想要的影片內容。