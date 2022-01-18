iPhone Safari嚴重漏洞洩Google帳戶資料（附解決方法）｜嚴重漏洞科技產品便利生活的同時，又把一些重要的事情變得太簡單，如網上銀行隨時轉帳、提款，重要的帳號和密碼由網頁幫你記低，一開即用。這也會令到不法之徒更便利就可以取得和盜取用戶資料。近日，Safari 就被爆出現嚴重漏洞，用戶的帳號和密碼都有機會被洩露。



iPhone﹑Macbook﹑iMac 都非常依賴 Safari，用戶小心資料被洩露

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防欺詐服務和瀏覽器指紋辨識服務商 FingerprintJS 發現，Safari 15 出現漏洞（Bug），有機會把用戶的瀏覽記錄和儲存在 Safari 的 Google 帳號及密碼洩露。

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Safari 15 漏洞

漏洞出現在 Apple 的「IndexedDB」，用在瀏覽器上儲存數據的應用程序編程接口（API）。本來只能在資料庫中看到屬於自己的資料，但由於 Google 網站在「IndexedDB」設定的特殊標籤，令黑客有機儲從中準確識別出個別用家的資料，如 Google 帳號、密碼、日曆內容，以及 YouTube 資料。

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解決方法

可惜現時沒有完美的解決方法，要等 Apple 對 Safari 15 的漏洞進行軟件更新才能杜絕問題，但用戶仍可透過關閉 JavaScript（會影響網頁瀏覽效果），以及暫時在 MacOS 上使用其他瀏覽器。

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