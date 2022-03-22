俄羅斯物流倉員工偷 20 張 RTX 3070TI｜隨俄烏戰爭爆發，各國對俄羅斯都作出不同的制裁行為，當中包括 NVIDIA 和 AMD 兩大電腦硬件生產商，都中斷向俄羅斯供應顯示卡。此舉令一直都有升無跌的顯示卡價格，在俄羅斯進一步炒高，但沒想到因此令顯示卡成為不法之徒的目標。



偷 3070Ti 好過偷金？

多間外媒報導，俄羅斯一間電商的物流倉三名員工，從貨倉中分別運走了近 20 張 NVIDIA RTX 3070 Ti 顯示卡。從閉路電視畫面中看到，兩名員工先用手提車把 3070 Ti 運到後門，再從後門窗口拋給貨倉外的另一位員工接應。

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東窗事發

這批 3070 Ti「老鼠貨」被發現的原因，竟是三名員工把顯示卡拿去當鋪典當時，當鋪認為這時勢一口氣出現近 20 張 3070 Ti 非常可疑，結果報警才東窗事發。而這 20 張顯示卡的金額竟高達約 38,000 美元。

俄羅斯顯示卡炒價急升（wildberries網站截圖）

俄羅斯顯示卡炒價破新高

在俄羅斯「wildberries」網站上查看 RTX 3070 Ti 的價格，原來 Asus ROG Strix RTX 3070 Ti 已經炒到 26.3 萬盧布，即高達 $19,795 港元，而大部份也落在萬7～萬8的水平，最便宜的 Palit 也叫價 17.7 萬盧布，約 $13,321 港元，難怪賊人會決定偷顯示卡而不是偷金。

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香港反而跌價？

因礦機需求和昌片短缺影響，近年一直有升無跌的顯示卡價格（炒價），在近期竟有反轉的情況。傳出 NVIDIA 通知廠商顯示卡生產成本下降 8%～12%，以及 RTX 40 系列將在年底推出，RTX 30 系列在全球多個地方都有跌價情況，而香港市場也有回落的跡象，RTX 3080 更由過萬元，跌到約 $8,000 有交易。

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資料來源：pcgamer﹑wildberries

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