澳洲研發新形式太陽能電池　能晚上產生電力　突破傳統產電局限

傳統的太陽能技術吸收入射的太陽光來產生電壓。雖然似乎很奇怪,但是有些材料卻能夠反向運行,當將熱能輻射回寒冷的夜空時,能夠產生能量。



反道而行

一澳洲的工程師團隊現在展示了該理論的實際應用,使用了普遍出現在夜視望遠鏡中的那種技術來產生能量。

目前,這個原型只產生了小量能量,且本身大概不太可能成為再生能源的可靠來源,但是若與現有的光伏科技做結合,它就可以利用、由發熱了整整一天後冷卻下來的太陽能電池所提供的小量能量。

新南威爾斯大學(University of New South Wales)的物理學家菲比·皮爾斯研究員(Phoebe Pearce)說:「直接將太陽光轉成電力的光伏技術是一種人類所研發的人工過程,目的是將太陽能轉成能量。從此意義上來說,熱輻射過程是類似的:我們在將紅外線中的能量,從溫暖的地球轉至寒冷的宇宙中。」

運作原理

藉由將原子們擺放於任何受熱而搖晃的材料中,你正在迫使它們的電子產生紅外光型態的低能電磁輻射漣漪。儘管這道電子顫動可能蠻黯淡無光,但是它仍然有潛力來啟動緩慢的電流。它所需的就是二極體,一種電子的單向交通訊號。

藉由結合正確的元素,一個二極體能夠隨著其慢慢地散熱至較涼的環境中,而推動電子往路上移動。在這個例子當中,二極體是由碲化汞鎘(mercury cadmium telluride,MCT)所組成。由於 MCT 已經用於偵測紅外線的設備中,因此我們非常了解,MCT 有能力吸收中長範圍紅外光、並將其轉成電流。

目前情況

還沒有完全清楚的是,這種特別的把戲能夠如何有效率地被使用,來作為實際的能量來源。當被加熱到攝氏 20 度時,其中一個進行測試的 MCT 光伏偵測器,產生了每平方公尺 2.26 毫瓦的能量密度。

雖然,就算提供了這樣的能量,這還不夠讓沖早上咖啡的一壺水沸騰。這可能需要足以覆蓋幾個街區的 MCT 面板,才能完成這麼一個小小的任務。但,有鑑於這項技術還在非常早期的階段,那也真的不是重點;而且,這項技術有潛力在未來顯著地發展。

研究的主要研究者奈德·艾金士-德克斯副教授(Ned Ekins-Daukes)說:「現在,我們所展示的熱輻射二極體的功率相對非常低。其中一項實際的挑戰是偵測它。但是理論上說,這項科技最終很有可能產生太陽能電池能量的約 1/10。」

未來展望

在這些各種效率之下,或許值得努力將 MCT 二極體編至更典型的光伏網路中。如此一來,它們就能在太陽下山很久後,繼續為電池充電。

該清楚說明的是,使用地球冷卻來作為低能輻射來源,是工程師們已經有一段時間的想法了。不同的方法已經看見不同的結果,各自有它們自己的成本與益處。

不過,藉由測試每一種方法的極限、以及微調它們的能力好吸收更多紅外線帶寬,我們可以得出一套技術,能夠從幾乎任何類型的廢熱中,榨取每一滴的能量。

艾金士-德克斯副教授說:「將來,這項科技可能有潛力獲得該能量,並且移除掉在某些裝置中擺設電池的必要性、或者能夠幫忙重新充電。在這方面,傳統太陽能不一定是可行的選擇。」

