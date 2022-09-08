Apple 在香港時間 9 月 8 日的凌晨時份舉行發布會，帶來 iPhone 14、AirPods Pro 2 以及 Apple Watch Ultra 等新品，發布陣容可謂近年少有的鼎盛。《香港01》科技玩物記者就找來幾位在科技界都有一定知名度的達人／專家，看看他們對於 Apple 幾件新品有何看法，同時也順道預測一下 iPhone 14 系列可否如上代般「炒起」。



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方保僑：Apple 新功能夠貼心

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在接受《香港01》訪問時提到，今次 Apple 的幾個新功能如在 Apple Watch Series 8 加入、為女性而設的體溫感應，又或是在 iPhone 以及 Apple Watch 上加入的車禍偵測等等，都顯出 Apple 方面的貼心之處。

而講到哪一個 iPhone 14 型號最搶手，方保僑就按照過往的經驗分析，認為最高階的 iPhone 14 Pro Max 將會是最搶手的型號，但論到炒賣的話，處於中價位的 512GB 容量型號或會較為吃香。

另外，今次 iPhone 14 系列當中，唯獨基本版的大屏幕型號 iPhone 14 Plus 會較遲於 10 月才上市，方保僑在回應記者的有關提問時，就表示此安排未必與零件短缺等問題有關，而是 Apple 的行銷策略，讓想要購買大屏幕機種、但又沒有耐心等 14 Plus 的用戶可以一舉「攻頂」買入 iPhone 14 Pro Max。

三禾電氣 Simon：繼 iPhone X 後近年最創新 iPhone

在先達廣場經營手機店的 Simon，在發布會事前已經認為 Apple 今次的發布會甚有看頭，而在發布會過後，更明確表示今次 Apple 的發布會內容相當充實，其中 iPhone 14 Pro 系列更是繼 iPhone X 推出以來最佳的 iPhone 出品。

對於 iPhone 14 Pro 系列新作，Simon 對 Apple 為其加入的特別介面功能「Dynamic Island 動態島」讚譽有加，認為 Apple 利用軟件手段解決屏中鏡瑕疵的手段相當有新意，不過同時他亦擔心 Apple 此介面操作在軟件上未必能支援所有 Apps，有可能在正式推出時有「鑊氣」。

本身對 iPhone 炒市甚有研究的 Simon，認為今代 iPhone 14 系列由於更有新意、更搶手，必然出現比上代 iPhone 13 時更熾熱的炒風；而除了看好 iPhone 14 Pro Max 成為炒賣首選，Simon 亦提到 iPhone 14 Plus 由於是新款、且「入場費」較低，亦有一定的賺頭。

資深「果迷」Derek：搶手但未必炒得起

至於 Apple 的多年 Fans、大蘋果眾 MACitizen 會長魏志豪 Derek，同樣相當看好 iPhone 14 Pro Max 的潛力，認為今代大畫面又多功能，必定是一眾果粉的搶手之作；然而當談及 iPhone 14 系列的炒風時，他就一如既往「睇淡」，表示全球經濟氣氛一般，即使新機多人追捧亦未必能形成大規模炒賣。

達人一致好評 Apple Watch Ultra？

在記者訪問幾位科技界達人的時候，發現除了 iPhone 14，他們幾位都不約而同地讚許 Apple 的智能手錶新作 Apple Watch Ultra，認為它不論是設計以及功能上都是 Apple 近年少有的創新，可以為近年相對悶局的 Apple 產品陣容帶來一番新氣象。