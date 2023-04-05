吸塵機3大選購攻略 力度達150已滿足需求 認準這吸力標籤最穩妥
撰文：中關村在線
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大多都市人開始尋找吸塵機，但選擇吸塵機並不容易。就算在官方商城裡也有很多難以避免的陷阱。很多人問我如何選擇吸塵機和最優惠的價格。我無法提供具體答案，因為沒有最划算的吸塵機，只有預算範圍內最適合自己的吸塵機。那麼如何選擇不同價位段的吸塵機呢？
今天，我們來簡單盤點吸塵機的核心參數，以及哪種吸塵機最適合你，讓你盡可能少踩陷阱。
▼▼▼吸塵機3大選購攻略▼▼▼
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1）吸力要大
首先，吸塵機最核心的是吸力，沒有足夠的吸力，其他都是無用的。這就像給你一輛法拉利但不給你大排量發動機一樣，光有車殼，沒有實際作用。
那麼，如何衡量吸力呢？目前，最常用的吸力標識是AW，而一些低端吸塵機則使用Pa標識。雖然不能說使用Pa標識的吸塵機都不好，但在AW主流趨勢下，盡量不要購買使用Pa標識的吸塵機。
建議選擇150AW以上的吸力產品，這樣的產品價格應在1500元以上。吸力越大，價格越高，吸塵能力越強。但是，對於家庭使用而言，150AW的吸力基本能夠滿足需求。
2）吸頭配件完整性
吸頭配件是商家的一個宣傳點和盈利點。許多用戶第一次購買吸塵機時，認為越多配件越好。但實際上，吸塵機吸頭越簡單，越好用。如果吸頭太多，你將浪費錢，如果太少，就不夠用。目前主流的應用就是地板吸頭，如果有地毯，則選擇地毯吸頭；床褥吸頭和縫隙吸頭也是必要的。其他吸頭則因人而異。
3）整機密封和過濾要高
吸塵機相當於把灰塵和室內空氣吸入塵筒中。如果吸塵機的密封性和過濾性不好，就會讓這些灰塵和空氣重新進入室內空氣中，導致塵土飛揚，不僅看不見，而且對身體有害。
因此，吸塵機一定要選擇密封性好的產品，這樣在長期使用中才不會對身體造成危害，對家人也更加的健康。
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