WhatsApp 錄音轉文字｜隨著多年發展，WhatsApp 在純文字之外加入了更多元化的溝通方式，但卻並非人人樂見，其中一個令不少用戶感到煩擾的，就是 WhatsApp 的語音訊息功能，不少人投訴語音訊息不低不能像文字般一目瞭然，有時聆聽冗長錄音更是非常浪費時間。



但各位「錄音恐懼者」或者在不久的將來將會獲得解放，因為用戶們敲碗已久的語音轉文字功能或快將推出！

WhatsApp 語音轉文字功能驚現試用版

根據 WABetaInfo 的報導，在不久前線的 WhatsApp iOS Beta 版本出現了一個新功能，讓用戶可以一鍵將語音訊息內容轉錄成純文字，並且可以在播放音頻同時提供語音的文本內容，以提高閱讀時的靈活性，已轉錄的文字還可以被搜尋得到。

從試用版本的 WhatsApp 中的截圖顯示，轉錄後的文字會被添加到同一個訊息氣泡中，另一方面，由於文字轉錄的過程是透過 WhatsApp App 內的語言包完成，過程中不會將任何資料傳送到 WhatsApp 方面的伺服器進行分析，故依然可以保留到 WhatsApp 原先點到點加密的保安特性。

尚有諸多限制、暫時只有一部分用戶用到

由於尚在試用階段，WhatsApp 的語音轉文字功能暫時仍只支援英文語音的辨識，同時間如果要使用此功能的話，就必須要是 WhatsApp Beta iPhone 版本試用計畫的一員，並且將機內的 WhatsApp 版本更新到最新的 23.3.0.73，一般用家想用就要耐心等等了。

雖然距離語音轉文字功能實裝尚有一段時間，但在其正式推出之前，不妨看看其他已經推出的實用功能？👇👇👇