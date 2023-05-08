iPhone 15 系列還有幾個月就推出，有關新機的傳聞不斷，特別是歐盟對 iPhone USB-C 的改革要求有很多新的規範。近日，知名科技 YouTube 頻道「Unbox Therapy」就收到一部 iPhone 15 Ultra（iPhone 15 Pro Max）的原型機，對比新舊兩代的變化，亦證實很多傳聞的真偽。



機身設計

根據以往率先開箱這類原型機的影片，其機身的設計、用料都非常貼近真機。「Unbox Therapy」指 iPhone 15 Ultra 的邊框改用金屬拉絲效果，而機背摸上去有磨砂質感，手感比 iPhone 14 Pro Max更好握和防滑。

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經儀器測試後發現，iPhone 14 Pro Max 的厚道為 7.91mm，iPhone 15 Ultra 即是 8.3mm，機身更厚可以為電池騰出更多空間，信相新機的電量會再次提升。同時，3 鏡頭可以藏更多在機內，突出的部分亦有減少。

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USB-C充電

爭議不斷的 iPhone 充電頭，盛傳今代 Apple 為配合歐盟的規範，終於放棄 Lightning，改用 USB-C 充電。而在影片中亦能看到，原型機已改用 USB-C，不過據說 Apple 在插頭加入一個晶片，限制只有 MFI 認證的充電線才能進行快叉。對此，有傳歐盟亦再次提出手批評，要求各手機廠完成統一規格。

多功能掣（動作按鈕）

另一個在原型機被證實的傳聞，就是把靜音掣，改成一個全新的按鈕。預計這個新按鈕，將有如 Apple Watch Ultra 的動作按鈕，不再局限於控制靜音，同一粒按鈕可以控制多個不同功能，甚至傳可以讓玩家自定操作功能。

資料來源：YouTube@Unbox Therapy