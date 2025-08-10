曲面屏手機熱潮變退潮！三星華為曾力推　為何今日連旗艦都棄用？

經常關注手機圈的小夥伴應該會注意到，最近大半年曲面屏的手機出得是越來越少了，尤其是以往曲面屏佔據主流的3000元（人民幣）以上中高端市場，直屏設計大面積回歸。



像OPPO Find X8系列，除了X8 Pro，其他幾款包括Ultra都用了直屏，注重遊戲體驗的性能旗艦就更不用說了，不管是iQOO、一加的Ace系列還是紅米的K系列，無一例外都做成了直屏。

直屏設計的手機（科技狐提供）

並且根據閒聊站的爆料，後面各家新一波的升級版、頂配版旗舰基本都會選擇直屏的ID，在果子看來曲面屏手機可能真的是要「且用且珍惜」了。

那曾經非常流行的曲面屏怎麼突然間就快過氣了呢？作者今天就來簡單聊聊。

各品牌新一波的升級版、頂配版旗舰基本都會選擇直屏的 ID（數碼閒聊站＠微博）

提到曲面屏手機，很多朋友可能首先會想到三星的S6 edge，不過第一批曲面屏手機比這更早，那就是三星的Galaxy Round和LG的 G Flex。

和後來我們所熟知的那種從兩側向上凸起的曲面屏不太一樣，它們都是這種往裏面凹的設計。

跟今天一些曲面屏的顯示器比較類似，不過這兩款機器在當年都沒掀起多少水花，屬於是一個概念性質的產品，更多是作為展示柔性屏技術的載體。

真正讓曲面屏引起大家關注的應該是三星2014年發布的Note Edge，作為Galaxy Note 4的「探索版」，這款手機用了一個非常特殊的單側曲面屏設計，辨識度放在整個機圈歷史裏絕對是獨一份。

放在當年大家都還在用清一色的直屏的時候，那更是多少有點科幻，三星還單獨給這個曲屏區域做了像側邊快捷工具欄、息屏顯示之類的功能適配。

看得出在曲面屏發展的最初階段，三星是真的有考慮通過一些功能去給它賦予一定的實用價值。

再往後的S6 edge才變成了大家比較熟悉的雙曲屏形態，曲面屏和它這種屏幕懸浮流動於機身之上的視覺效果伴隨着這台旗艦的發布正式進入了主流視野。

不得不說，在2015年拿出這樣的設計確實是一種人無我有的技術碾壓，對得起「Android機皇」的稱號。

那隨着S6、S7 edge這兩代旗艦的走紅，三星總算是成功帶火了曲面屏，而曲面屏也因為更突出的辨識度、科技感還有並不低的生產成本，被賦予了某種高端屬性，得到了其它不少廠商的青睞。

像2016年vivo的Xplay 5、Xplay 6， 小米Note2，還有華為的Mate 9 Pro，就是當時國內最早用上曲屏的一批旗艦機。

三星手機全家福（科技狐提供）

從S8系列開始，三星的命名裏就不再繼續強調「edge」，因為這時候曲面屏已經內化成為一種家族設計語言。

再往後全面屏設計開始普及，曲面屏配合柔性OLED屏幕的特性因為能夠把兩側黑邊做得更窄，更能提升手機質感，理所當然地成了旗艦機的首選。

特別是2019到2020年，這期間大家熟悉的很多名機，像華為P30 Pro、一加7 Pro/一加8 Pro、Find X2 Pro、小米10系列，都選擇擁抱曲面屏。

甚至還出現了像vivo NEX 3、華為Mate 30 Pro這種更極端的「瀑布屏」形態。

當然隨着曲面屏在市場當中鋪開，它的很多缺點也就在更大範圍中暴露出來。

首先就是邊緣誤觸，特別是虎口位置容易碰到屏幕邊緣，導致一些誤操作或者觸控不靈，雖然後來廠商們都做了防誤觸的算法優化，但還是很難完全避免；

其次是影響屏幕邊緣的顯示效果，一部分機型還會因為可視角度差出現綠邊的問題；然後是不耐摔，畢竟屏幕凸出這麼一塊，跌落的時候邊緣着地碎屏的風險大大增加；再來就是不好貼膜，尤其是貼鋼化膜，容易出現翹邊、起泡的問題。

網友十分苦惱的曲面屏貼膜問題（科技狐提供）

不過相對應的，因為視覺上相比直屏有一定的美觀度優勢，手感上也可以起到一定的減薄效果。

在之後的幾年裏，曲面屏仍然廣泛被廠商所採用，並且一路普及到中低端，以至於有那麼一段時間裏，用直屏都可以成為一種差異化賣點。

這個過程中傳統的大麴率雙曲面屏逐漸被拋棄，變成曲率更低的微曲屏，最後發展出了今天各家最常見的等深微曲屏，既保留曲面屏的視覺美感和邊緣觸感，在使用體驗上又更接近直屏，看上去算是找到了曲面屏的最優解。

有意思的是，作為曲面屏形態的開創者，三星卻是最早放棄堅持曲屏的，早在S20系列上就已經過渡到了微曲，從去年S24 Ultra開始，乾脆連微曲也不要了，全系回歸直屏，這其實多少給後面還在用曲屏的廠商起到了示範效應。

所以回到文章開頭聊的，為什麼廠商們最近這一年大面積地放棄曲面屏，我覺得主要出於這麼幾重考慮：

首先最直接的當然是消費者這邊有選擇直屏的呼聲，而廠商在經過調研和市場銷量檢驗後也發現直屏的市場接受度要更高。

前面提到曲面屏那些固有問題像是誤觸、屏幕綠邊、不耐摔、不好貼膜等等，還會帶來很多的客訴風險，而選擇直屏就可以省去很多這方面的麻煩。

第二點是更省錢，雖然曲面屏經過這麼多年的普及，製造難度還有成本早就下來了，但單獨跟直屏比起來還是要偏貴的。

這裏我們可以看屏幕組件的保外維修價格作為參考，像曲面屏的OPPO Find X7 Ultra，它整個屏幕組件的維修費用是1690元，那今年X8 Ultra換成直屏以後，維修價格直接降了200，這還是在屏幕基材從京東方X1升級成X2的情況下；

曲面屏單獨跟直屏比起來還是要偏貴的（科技狐提供）

再換一組對比也是一樣，vivo X200和X200s，這兩個機器定位都是標準版，但直屏的X200s維修費用就是比等深微曲的X200要低。

vivo X200和X200s都是標準版，但直屏的X200s維修費用就是比等深微曲的X200要低（科技狐提供）

並且得益於屏幕封裝工藝的進步，現在即便是用直屏也能做出黑邊極窄的四等邊視覺效果，不需要藉助曲屏去收窄視覺黑邊，質感這塊也不差了，使得在中高端機型上用直屏替代曲屏的時機變得成熟。

而這種既能省成本、又能賺口碑的事情，廠商是沒理由不去做的。

現在即便是用直屏也能做出黑邊極窄的四等邊視覺效果（科技狐提供）

另外這裏面還有一重考慮，就是設計語言的轉變，眾所周知，今年中國好幾家廠商都開始頻繁強調「果味」，設計上要碰瓷iPhone，軟件生態上要強行兼容iPhone。

而廠商對於設計上像iPhone的最初級理解就是「直屏+直角中框」，當然這麼做也有提高機身內部空間利用率、方便塞下更大電池和更多元器件的目的，總之在這種背景下，曲屏就顯得更沒有存在的必要了。

多重原因下，曲面屏逐漸失去市場（科技狐提供）

從最初的直屏，到後來曲面屏的出現和大規模普及，再到最近直屏回歸主流，果然印證了那句話：時尚就是個輪迴，手機設計也是如此。

只不過這一輪直屏的回歸，看起來更多的是商業利益上的算計，而不是技術的勝利，畢竟直屏、曲屏都有自己的擁躉，某種設計的獨霸並不是什麼好消息啊，有得選對於咱們消費者來說才是最好的。

不知道大家是更喜歡直屏還是曲屏呢？

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】