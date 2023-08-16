台灣／香港網民遺失 AirPods Pro｜中文有成語叫「順手牽羊」，很多時並非存心偷取別人財物，但見東西細細件就「順手」袋起來帶回家。最近台灣DCard、香港連登都有網友遺失AirPods Pro，以iPhone追蹤定位後，不約而同發現耳機「自己長腳」走遠了十萬八千里；一位靠FIND MY功能取回耳機、另一位卻不得要領，慘慘！



台灣人海底撈遺下AirPods Pro｜追蹤發現耳機自己跑掉

有位台灣女網友在Dcard留言板發文，表示有一晚回家後發現耳機不見了，他想到很可能是在海底撈晚飯時掉失的，於是用FIND MY功能看看耳機在哪，耳機果然處於海底撈，打電話請公店經理幫忙尋找，安心了便睡覺，想不到一覺醒妹子一看定位、她怒了！

Dcard 截圖

原來失主隔日透過定位地圖發現，自己的耳機已經由海底撈去了一片樹林之中，她以為耳機是被其他食客偷走了，二話不說馬上報警。後來才得知，竟然是海底撈員工自己將耳機帶回家，物主向海底撈追究責任！

店方回應更神奇，指是員工執檯時發現耳機，袋入褲袋本打算收工後處理，一不小心袋了回家。此時失主就怒不可遏，因為FIND MY app連耳機有沒有被打開使用、用了多少次都有紀錄；根據資料耳機被反覆開動了多次，代表有被使用過，店經理就解釋可能是員工家中有小孩拿了來玩。

apple 圖片

後來她愈來愈氣，覺得那「怎會有人將耳機帶回家一整天，到有食客報警追查之後，才跟經理報備是自己不小心帶了回家？」於是就將事件點上DCard，最終海底撈才正式作出回應，表示員工未有即時交接，與食客引起誤解，經已即時跟食客溝通說明，並要求門市加強客員訓練。而未知背後原因，原文已經被刪，有網民仍然支持事主，但也有人認為不應一口咬定員工有心偷竊。

網上圖片

FIND MY都未必有用｜連登仔MK失單邊耳機

不過FIND MY也不是無敵的，上面個案好彩是跟一家大型食店有關連，對方怕生事才能尋回。早前另一位連登討論區網民就沒那麼「幸運」，他表示自己在旺角港鐵站掉了AirPods Pro的左邊耳，留意到之後就用FIND MY功能追蹤，發現耳機去了青衣長亨邨2座，即日就在連登發文：「我係iphone見到你返左屋企、拜託你俾返我、感激不盡」

連登討論區截圖

網友笑言：「偷一個做乜?」「條友（拎走一邊）無用，但就係想睇你用唔到」「試吓上小紅書開post應該好快搵得返」「見到住邊座又點？成棟大廈搜？」「上carousell睇下邊個賣緊左耳」有網民建議用定位追蹤，可顯示方向距離。但其他人就認為這只適合尋找掉在地上的耳機，一旦失物被人拿去，一棟大廈幾十層，根本找不到。亦有人表示：「試過執左個新既AirPod ，好想比番個物主，但搵唔到佢聯絡方法」認為apple應該從這方面update一下，令失物可物歸原主。

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有網民建議用定位追蹤，可顯示方向距離。但其他人就認為這只適合尋找掉在地上的耳機

科技可以幫你定位耳機，但改變不了人的貪念，但這個功能始終是好的；各位有使用AirPods的讀者，記得要多加利用FIND MY功能，保護自己的財產。



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原文：DCard （原文已刪）／連登討論區