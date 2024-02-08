賀歲盃搶票攻略，17位球星近距見面 限量搶酒會門券，連結+座位表｜17位世界級巨星將在香港大球場展開「賀歲盃」足球大戰，重現這項香港110年傳統賽事的盛況。在賽前酒會上，更有機會近距離接觸這些足壇巨星！



「世界明星隊」陣容堅強，更多達7位是世界盃冠軍球員，包括包括「意大利金童」迪比亞路（Alessandro Del Piero）、「羅馬王子」托迪（Francesco Totti）、前歐洲及世界足球先生、巴西名將的李華度（Rivaldo）、「西班牙神射手」大衛韋拿（David Villa）、「西班牙鐵衛」佩奧爾 （Carles Puyol）、「世界盃功臣」馬特拉斯（Macro Materazzi）等。他們均個別與主辦方簽約，可見對此賽的重視！而且今次賽事的主辦單位逐一跟「世界明星隊」的球員獨立簽約，並非以球隊形式洽談合作，「回水」機會更低！

而且門票定價親民，只需180-980港元，球迷便可一睹偶像風采，實在千載難逢的機會！更難能可貴的是，將在2月12日舉行「賀歲盃」歡迎酒會，讓大家有與巨星零距離接觸的難得體驗！只要成為該贊助會員，以1000積分+2780港元即可抽中酒會入場券，與10多位球星近距離暢談！歡迎酒會名額僅20個，手快有手慢無！

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「賀歲盃」香港大球場Floor Plan

記得2月8-9日上午11時至下午3時在網上搶「賀歲盃」歡迎酒會票，只有速度最快的球迷才能實現與偶像零距離的夢想，千萬不要錯過！

賀歲盃賽事資料

日期：2024年2月13日 (星期二，年初四)

開賽時間：下午五時

場地：香港大球場

賽事：世界明星隊 對 香港明星隊

票價：$180-980