大阪新景點13大2026｜2新商場開幕！日本首個合法賭場+USJ新園區

大阪新景點｜大阪新景點2026｜大阪去幾次都不會膩，因為新景點實在太多了！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了13個最強大阪新地標，包括USJ萬眾矚目的新園區開箱、挑戰膽量的世界三大吊橋絕景體驗，還有即將在年內登場的兩大購物商場、以及日本首個合法賭場且佔地23萬呎！想知更多詳情？即睇下文了解13個新開大阪景點的介紹、地址、交通！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

大阪新景點2026【1】大阪美高梅——23萬呎賭場／百老匯等級音樂劇

大阪美高梅是日本歷史上，首個獲得政府批准並正式動工的綜合度假村。項目是由美國博彩巨頭MGM Resorts International，與日本金融服務集團歐力士（ORIX） 聯手打造的超大型項目。大阪美高梅不僅有23萬呎的賭場，更有約2,500間客房的酒店、可容納6,000人的國際會議中心、將引進百老匯等級的音樂劇、演唱會的夢洲劇場！

+ 1

大阪美高梅（MGM Osaka）

地址：大阪市夢洲

預計開幕日期：2030年秋季



大阪新景點2026【2】LUCUA SOUTH——2026年4月陸續開業

大阪站除了有LUCUA和LUCUA 1100兩大購物商場，新館LUCUA SOUTH也將於2026年4月誕生！屆時會有部分店舖率先開幕，並預計2026年秋季「LUCUA Characters World」將全面開業，雲集「Pokémon Center Osaka」、「Nintendo OSAKA」、「ONE PIECE MUGIWARA STORE」等在日本國內外均擁有高人氣及知名度的商店！在2027年秋季則預計「LUCUA SOUTH DINING」全面開幕！

LUCUA SOUTH

地址：大阪市北區梅田3-1-1

交通：大阪站步行1分鐘即達



大阪新景點2026【3】淀屋橋Gate Tower——11樓花園／車站直達

位於淀屋橋站的淀屋橋Gate Tower在2025年12月竣工，預計2026年夏季開幕！建築跟淀屋橋車站西口地下相連，非常便利！地上29層、地下2層，進駐的商店和食肆還有待公布。值得一提的是，位於11樓的屋頂花園，想打卡、約會的你切勿錯過這個淀屋橋全新的象徵性地標啦！

+ 1

淀屋橋Gate Tower

地址：大阪市中央區北濱4-1-1

交通：淀屋橋站步行1分鐘即達



大阪新景點2026【4】UMEKITA GREEN PLACE——可麗餅專門店／UMEKITA公園

在大阪站西側區域，並與車站連接的大型商業設施——UMEKITA GREEN PLACE，在2025年3月21日正式開幕。設施雲集了多間話題性十足的店舖，包括老字號西餅店「LE PINEAU」、可麗餅專門店「YORKYS Creperie／PIECE OF BAKE」、A5級和牛的燒肉專門店「燒肉USHIGORO」、法國小酒館「Sacrée Fleur」等。值得去的還有2樓的UMEKITA公園，開揚感十足！

+ 1

UMEKITA GREEN PLACE

地址：大阪府大阪市北區大深町5-1

交通：大阪站旁



大阪新景點2026【5】GRAVITATE OSAKA——世界三大行人吊橋

位於大阪府茨木市的「DAM PARK IBAKITA」內，冒險休閒樂園「GRAVITATE OSAKA」已開幕！樂園橫跨安威川水壩湖、日本最長的行人吊橋「GODA BRIDGE」等地標。這座吊橋全長420米，超越現時日本最長、位於靜岡縣三島市的「三島SKYWALK」，成為日本最長的行人吊橋，同時亦是世界第三長的行人專用吊橋。在展望廣場可以近距離觀賞建築的基礎結構，以及以岩石和土砂堆積而成的岩石壩側面，非常壯觀！

GRAVITATE OSAKA（GODA BRIDGE）

地址：大阪府茨木市大字生保53-1（DAM PARK IBAKITA）

交通：茨木站乘坐收費接駁巴士（每日約每小時一班）／自駕前往



大阪新景點2026【6】淀屋橋Station One——150米建築／米芝蓮三星餐廳

位於淀屋橋的「淀屋橋Station One」高度約有150米，是淀屋橋至本町之間御堂筋沿線中最高的地標性大廈。設施特色在於設計上能讓辦公、餐飲與購物等空間自然連接，頂層30樓還設有可眺望中之島方向的觀景露台，免費使用空間！此外，還有米芝蓮三星餐廳出身主廚監修的高級餐廳「SOA」，低層則設有咖啡店及商店等等。

淀屋橋Station One

地址：大阪府大阪市中央區北濱3-6-22

交通：淀屋橋站直達



大阪新景點2026【7】大阪枚方公園 ── Sanrio角色嘉年華in 枚方公園

大阪枚方公園自1910年開幕，是大阪知名，也是最古老的遊樂園。大阪枚方公園最近聯乘SANRIO，並由2025年9月13日起至2026年1月12日，推出特別活動「Sanrio角色嘉年華in 枚方公園」！

「Sanrio角色嘉年華in 枚方公園」將分為六大區域，包括三麗鷗彩虹樂園、Sanrio角色見面會、巨型裝置打卡位、AR數位主題樂園、祭典攤位遊戲及三麗鷗KAWAII百貨，不但可以了解Sanrio角色背景故事、與人氣角色拍照互動，攤位遊戲更保證有獎！

大阪枚方公園

地址：大阪府枚方市枚方公園町1−1

交通：枚方公園站步行3分鐘



大阪新景點2026【8】環球影城 ── 全新園區咚奇剛國度今年開幕

日本環球影城（USJ）一向都是遊日必去景點。環球影城超級任天堂世界全新園區「咚奇剛國度」預定於2024年盛大開幕！咚奇剛和夥伴們居住的叢林內充斥着許多狂野的冒險遊戲，包括乘坐式遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車」，還有在叢林正中央享用的美食和各式周邊商品提供。👉USJ環球影城預訂門票優惠

環球影城開設全新園區咚奇剛國度。（環球影城官網圖片）

環球影城

交通：JR夢咲線環球城站

開放時間：8:00am - 10:00pm



😍日本環球影城門票👉查看早鳥優惠

😍日本環球影城快速通行券👉查看套票優惠

日本花季限定打卡推介👉🏻「大阪粉蝶花祭」

大阪新景點2026【9】KITTE大阪 ── 集購物、美食及展覽的新商場

KITTE大阪於2024年7月開幕！KITTE大阪座落於JP TOWER 大阪大樓內，商場共有7層，集結約114家店鋪，從平價的美食再到高檔餐廳應有盡有，例如在4樓的串かつだるま，以及在5樓的高檔餐廳うなぎ大阪竹葉亭，都是當地深受熱捧的餐廳。

除了購物和餐廳外，於商場6樓還有嶄新的展覽空間「SkyシアターMBS」作為國際和本地的表演和劇場的舞台，讓遊客可購物和享受美食之餘，也可體驗來自各地的藝術活動。

KITTE大阪

地址：大阪市北区茶屋町15-34

交通：梅田站步行約2分鐘



大阪新景點2026【10】扭蛋之森最大分店 ── 2000台扭蛋機種類繁多

日本扭蛋專門店扭蛋之森最大分店種類繁多，包括三麗鷗、迪士尼、動漫、遊戲、動物模型、食物模型等扭蛋應有盡有。扭蛋之森大阪梅田店預計今年5月開放2樓，屆時扭蛋機總數將達2000台！

扭蛋之森大阪梅田店

地址：大阪市北区茶屋町15-34

交通：阪急電車大阪梅田站茶屋町出口步行5分鐘



大阪新景點2026【11】LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真 ── 離日前最後血拼！

LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真是擁有250多個商店的大型Outlet，除了多個國際奢侈大牌，亦有日本本土品牌分店，包括UNIQLO、山田電機等。1樓設黑門市場商店街，多間餐廳提供地道大阪美食料理： 章魚燒、海產、壽司等。三井Outlet Park大阪門真設有免稅櫃台和投幣式置物櫃，適合離日前最後血拼！

LaLaport Kadoma・MITSUI OUTLET PARK 大阪門真

地址：大阪府門真市松尾町1-11

交通：JR門真市站步行8分鐘



關西機場去大阪50分鐘到😍👉JR關西機場特快HARUKA車票優惠

大阪新景點2026【12】大阪最大MUJI重新開幕 ── 齊集衣食住行生活用品

全日其中一間最大的MUJI「無印良品GRAND FRONT OSAKA店」早前大翻新後重新開業。新店樓高3層，5200平方米的賣場比之前大兩倍，齊集各種熱門衣食住行生活用品，更設有室內設計區、烘焙現磨咖啡站、讓小朋友放電的兒童區、使用近畿食材為主的咖啡店「Café＆Meal MUJI」。MUJI迷小心行到腳軟！

+ 4

無印良品GRAND FRONT OSAKA店

地址：大阪府大阪市北区大深町3-1 GRAND FRONT OSAKA 2F – 4F

交通：JR大阪站步行3分鐘



大阪新景點2026【13】GRAND GREEN OSAKA ── 大阪梅田新地標開幕

大阪梅田大型商業項目GRAND GREEN OSAKA SHOPS & RESTAURANTS開幕！商場以OSAMPO with Green為理念，採用大量綠化設計。北館商場有人氣夏威夷餐廳ISLAND STYLE CAFE & GRILL Koko Head Cafe OSAKA、可舉辦婚禮派對的咖啡廳THE JACKSON GARDEN、戶外運動服裝店Patagonia Osaka Umeda等。

南館「UMEKITA GREEN PLACE」以「城市綠洲」為主題，集結55間商店，其中有20間為食肆，主打多元化的餐飲體驗，例如1樓的日本爆紅的法式甜品店「LE PINEAU」、可麗餅專門店「YORKYS Creperie」、2樓的人氣鬆餅店「Eggs'n Things」等。而1樓至3樓的中庭則設有「綠葉廣場」和「綠邊之丘」，兩個提供綠意盎然的休息空間，營造出像都會中的綠洲環境。

GRAND GREEN OSAKA

地址：大阪府大阪市北区大深町4-20



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略