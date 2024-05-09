深圳好去處｜福田香蜜湖7人氣餐廳　WeChat Pay HK美團團購折上折

深圳好去處｜福田香蜜湖不但有度假村、郊野公園和文藝展區，鄰近還有不少美食，趁住佛誕假期，不妨去放鬆身心。今次為大家推介7間在香蜜湖美您公園、深業中城商圈附近的人氣餐廳，包括登上美食打卡榜的泰國餐廳、榮獲香蜜湖西餐環境榜第二名的創新西餐等。而用WeChat Pay HK美團團購，繼續有總值¥88折上折優惠，且所有餐廳的團購套餐都可使用！無論是足療按摩、親子樂園、美容美髮，還是KTV等商戶，全程港幣付款，0手續費，非常方便！想知如何領取及使用優惠，即睇下文！



1. The Noodle Bar摩登面吧（僑香店）

The Noodle Bar摩登面吧融合亞洲各地的麵食文化，將經典與創新混搭，配以亞洲各地特色小吃，別有一番風味。在餐酒館現代簡約的環境下，渲染著輕鬆愉悅的氣氛，此時來一碗美味的麵食，再配一杯特調的雞尾酒，或精選的各種亞洲啤酒，暢快淋漓！

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優惠：優惠價¥95代¥100代金券，折上折後只需¥90；亦可購買團購套餐，如「招牌雙人餐」、「下午茶歡樂時光雙人套餐」，「招牌雙人餐」優惠價¥215，折上折後只需¥207，經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，付款時自動扣減。

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餐廳地址：安托山七路3號美您公園L1層02號鋪（麥當勞旁、近裕和大廈）僑香站C口步行4分鐘



2. POKIPOKI泰食穀倉東南亞菜（僑香店）

POKI將泰國的各種五穀食材，來自世界各地的古董小件，匯聚到這個泰食穀倉間，是香蜜湖美食打卡人氣榜餐廳。 每一道菜餚的構思都獨具匠心，精選新鮮上等食材，每一道菜餚都蘊藏著濃濃的情懷，烹調正宗並屬於自己的南洋美食。

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優惠：購買「¥95代¥100代金券」，折上折之後只需¥90；購買「打卡鮮芒二人套餐」秒殺價¥160，折上折後只需¥155；亦可購買團購套餐如「超值工作日單人套餐」、「POKI打卡經典四人餐」，經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，付款時自動扣減。

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餐廳地址：安托山七路3號美您公園MEININ PARKL1層116號鋪（僑香站C口步行4分鐘）



3. MQ COFFEE明謙（美您公園店）

明謙咖啡是創立於2009年的中國咖啡品牌，以可持續生長的企業精神，專注與咖啡相關的每一個環節，從種植到烘焙，再到建立咖啡全產業鏈，明謙始終如一，致力發掘咖啡的更多可能性。

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優惠：購買「招牌冷萃4選1」優惠價¥28，折上折後只需¥26，經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，付款時自動扣減；亦可購買其他團購套餐如「單人明謙小食套餐」 、「海鹽榛果拿鐵」等。

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餐廳地址：安托山七路3號美您公園1樓L1-03號商鋪（僑香站C口步行4分鐘）



4. Eleatery大象裡‧茶酒食堂

「Eleatery大象裡」是一家坐落在社區的全時段茶酒食堂，更榮登香蜜湖西餐環境榜第2名。 以融合創新簡餐為主，打造以中國茶為基底的全新茶單。Eleatery大象裡‧茶酒食堂堅持喝酒只管開心，不整複雜酒單，並帶來輕鬆隨性的Brunch· Tea· Bistro，讓每位朋友得到愉悅舒適的體驗，同時慢享自在生活。

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優惠：購買「bistro牛排雙人餐」，優惠價¥288，折上折後只需¥276，亦可購買團購套餐如「元氣單人早午餐」、「愜意分享四人餐」等，經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

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餐廳地址：農園路深業中城7棟1層108-109號（車公廟站B口步行8分鐘）



5. KUDDO COFFEE（東海城市廣場店）

KUDDO COFFEE（庫豆咖啡），2019年8月誕生於深圳南山蛇口，一個只有10幾平方米大的集裝箱。咖啡店只想做喝不膩的日常咖啡，「自在隨性」就是「KUDDO」的標籤；超高的復購率成為了他們獨特的「社區基因」。希望大家在忙碌的同時，能來到這裡「休息、思考、沉澱」，找到喘息的空間。 KUDDO崇尚匠人精神，拒絕虛有其表，告別浮躁。

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優惠：購買「¥45代¥50代金券」，折上折後只需¥43，亦可購買美團團購套餐「茉莉白桃冰茶美式（果香）2份」，優惠價¥49，折上折後只需¥47，經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

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餐廳地址：東海社區紅荔西路8099號東海城市廣場126-1（工商銀行旁）農林站B口步行4分鐘



6. 佛洛力斯·蔓羅 泰國料理（深業中城店）

「MANO蔓羅泰國料理，唯有美食不可辜負。」泰國菜是一場尋找極致味蕾的冒險，在這裡，辛辣與甜美相擁；香料與新鮮食材交織，帶你穿越東方烹飪的魔幻之旅，無論是充滿香氣的青咖喱，還是火辣刺激的冬陰功湯，泰國菜總能用獨特的風味俘虜你的心，敞開你的味蕾，餐廳希望找到不一樣的泰國料理新創意，不只是停留在傳統的原汁原味，而是泰式的創新體驗，給你生活中的日常帶來驚喜！

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優惠：購買「工作日特惠雙人餐」，優惠價¥198，折上折後只需¥190；亦可購買美團團購券如「雙人甄選套餐」、「品質4人套餐」或「¥92代¥100代金券」，折上折後只需¥87，經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

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餐廳地址：紅荔西路深業中城7號樓1層10號鋪（車公廟B口步行9分鐘）



7. The PEAT Coffee（深業中城店）

The PEAT 是深圳本土老牌的酒館加咖啡館，成立於2016年，是市面少有的同時滿足顧客咖啡癮和酒癮的斜槓品牌。The PEAT Coffee向飲客提供精緻的古典雞尾酒、品類周備的威士忌及高品質咖啡，與時下流行的早C（coffee）晚A（alcohol）概念不謀而合。

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餐廳地址：紅荔西路深業中城7號樓116（車公廟B口步行9分鐘）



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由於大眾點評跟美團屬於同一集團，上述餐廳的優惠，都可以透過WeChat Pay HK跨境遊頁面，免費領取總值¥88的美團團購優惠券。裡面總共包含7張優惠券，系統將根據消費門檻自動揀選對應優惠券自動扣減。人民幣交易自動轉為港幣結算，全程0手續費。領取後有效期為7日，逾期可重新領取，每位用戶最多可以領取30次。美團團購折上折後價格以美團小程序顯示的最終價格為準。

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