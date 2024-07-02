高雄台南10大景點｜漁光島看日落/花園夜市/日式千野村/百年樹屋

撰文：陳映蓉
出版：更新：

高雄台南景點推薦2024！近年高雄及台南成為不少港人快閃外遊選擇，香港飛高雄只需大約1小時15分鐘，台南到高雄亦只需1小時，可以先去高雄再到台南兩日快閃遊！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦高雄台南10大必去景點，有看日落的好地方、夜市、文創區等，吃喝玩樂一應俱全！即睇行程推介，買埋機票酒店準備出發！

如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼合集2024｜7月獨家最新優惠碼｜信用卡持卡人一折優惠Agoda優惠碼2024｜6月酒店住宿即用即減　日本韓國泰國都用到Booking.com優惠碼2024｜6月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學

台南景點5大推薦　必食溫體牛肉湯／漁光島看日落

台南是台灣著名的美食之都，當地的溫體牛肉湯更是人氣No.1！除了美食以外，台南亦有許多自然生態環境、歷史建築及純樸古色古香的老街，想在海邊看夕陽或瘋狂食玩買都可以滿足，絕對是個好山好水好地方！

香港沒有直飛台南的航班，但在高雄搭乘高鐵來往台南最快只需50分鐘，比開車前往還要快！不過由於台南目前還沒有捷運，出門觀光則需要搭乘公車或開車來往景點，小編建議如果想多跑幾個景點最好租車並在高鐵站直接取車或包車，方便之餘可以省卻交通時間！

立即預訂👉🏻 台灣高鐵🚄單程優惠車票🎟️HK$7起

立即預訂👉🏻 台南市租車優惠🚙HK$288起🤩

台南景點推薦【1】台南安平老街｜超多台南特產、必食溫體牛肉湯

台南安平老街是台南必去的景點之一，除了具歷史價值的安平古堡外，老街也有許多舊式建築，街道上的商店亦幾乎都是老店家。在安平老街可以看到炸蝦餅店、百年蜜餞店、柑仔店、童玩小吃店、牛肉湯店等台南特色傳統零食及美食，買來當手信就最適合不過！

+7

美食方面，小編推薦老街的「阿財牛肉湯」及「好也人冰菓室」，「阿財牛肉湯」有牛肉火鍋也有牛肉湯，採用手工現切的溫體牛肉，肉質很嫩而且價格實惠！「好也人冰菓室」內的剉冰，雪花冰上的水果都是採用當季且新鮮水果，份量十足又可以解熱，夏天必吃！

立即預訂👉🏻 台南安平古堡🏰優惠門票HK$15🏯

地址：台南市安平區延平街
交通：台南火車站搭乘2路線公車，於安平古堡站下車步行5分鐘

台南景點推薦【2】台南安平樹屋｜打卡百年樹屋、空橋步道

台南安平樹屋前身是英商德記洋行倉庫，後來荒廢後有多株榕樹盤根錯節，樹幹直接衝出屋頂，因而有了「樹以牆為幹，屋以葉為瓦」的奇特景觀，亦成為台南新旅遊景點。在安平樹屋內除了可以遊走樹屋周圍打卡，更可以踏上空橋步道遠眺鹽水溪口景色，亦可以嘗試腳踏水車、參觀德記洋行及朱玖瑩故居，景區內亦設有樹屋咖啡，售賣咖啡之餘更有特色二十四節氣啤酒以及文創紀念品等，非常特別！

+7

立即預訂👉🏻 台南安平樹屋🌳優惠門票HK$15🌼

地址：台南市安平區古堡街108號
交通：台南火車站搭乘2路線公車，於安平古堡站下車步行3分鐘

台南景點推薦【3】台南新化果菜市場｜必買巨無霸芒果、天然果乾

台南除了以溫體牛著名，亦是主要的水果產區，在台南購買的水果絕對鮮甜多汁，到訪台南絕對要買！「台南新化果菜市場」有全台最美菜市場之稱，與傳統果菜市場不同，建築有設計感，市場亦非常寬闊好逛，有162個蔬果攤及15個餐飲品牌。

+2

市場內的水果幾乎都是「巨大化」，芒果及牛油果比臉還大，西瓜亦幾乎有半個人之高！市場內亦有攤檔售賣無糖天然果乾，健康又好吃！除了逛果菜市場外，內亦設有餐廳美食、環景步道及波浪型梯田等空間，可以360度零死角遠眺新化區風景，盡情打卡！

地址：台南市新化區護東路335號
交通：自行租車或搭乘的士前往

台南景點推薦【4】台南漁光島｜欣賞最夢幻日落

漁光島是緊鄰安平漁港的小島，受防波堤影響，沙灘自然堆積而呈彎月形狀，因此亦有「月牙灣」、「月亮灣」之稱。到訪漁光島除了可以漫步沙灘感受海風，在黃昏時更可以欣賞到無死角、無遮擋的日落美景！

+2

漁光島每兩年亦會舉辦「漁光島藝術節」，將地景作品結合島上風景，展出不同藝術作品，更有音樂、表演、電影、文創市集等活動，非常熱鬧。下一屆「漁光島藝術節」將於2025年3月至4月舉行，有時間記得去看看！

地址：台南市安平區漁光路118號
交通：自行租車或搭乘的士前往

台南景點推薦【5】台南花園夜市｜最大規模夜市、必食《想見你》白糖粿

台南花園夜市是台南規模最大的夜市，有多達400個攤檔，分為美食小吃、流行服飾、精品百貨、休閒娛樂四大區域。小編推薦必食台劇《想見你》許光漢最愛吃的白糖粿、台南特色水果球、鮮奶麻糬及臭豆腐，想解膩解渴就要喝天然古早味菊花茶和蓮藕茶。

+6

台南最著名的夜市除了花園夜市，還有大東夜市及武聖夜市，各夜市營業時間不同，不過台南當地人就教了小編「大大武花大武花」的口訣，一共7個字，代表周一到周日有營業夜市，記住口訣就不怕撲空了！

地址：台南市北區海安路三段533號
交通：台南火車站轉乘11路線公車，於花園夜市（和緯路）站下車步行4分鐘

台中景點10大推薦｜彩虹眷村／審計新村／高美濕地／漫畫博物館台北景點10大推介｜大稻埕花火節／鶯歌老街／四四南村／teamLab

高雄景點5大推薦　旗津看日落／日式千野村／文創園區

立即預訂👉🏻 台灣高鐵🚄單程優惠車票🎟️HK$7起

高雄景點推薦【6】駁二藝術特區｜大型周末市集

駁二藝術特區建於1973年，前身為高雄港倉庫，其後轉型為文創園區，因為位於高雄港第二號接駁碼頭，因而取名「駁二」。駁二藝術特區分為大勇倉庫群、大義倉庫群和蓬萊倉庫群，合共25個倉庫空間。區內設有大型公共藝術作品、文創商店、餐廳等，亦有舉行不同主題的周末市集、大型節慶活動、不定期展覽、表演及快閃店等，穿梭於貨櫃間，更可以欣賞到水岸景色！

+4

立即預訂👉🏻 駁二藝術特區❄️《冰雪祭．白色童話》展覽🧊優惠門票

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號
交通：輕軌駁二大義站下車步行1分鐘

高雄景點推薦【7】高雄國立科學工藝博物館｜台南首座恆溫滑雪樂園

高雄國立科學工藝博物館是台灣第一座應用科學博物館。博物館內有38個常設展覽及特展，包括：4D太空飛行、月球漫步體驗區、熱雪天堂探索樂園、兒童科學園、地震體驗屋、體感跳舞機等多種主題，適合大小朋友一起玩！熱雪天堂探索樂園更是台灣首座常溫滑雪探索樂園，可以體驗滑雪圈、堆雪人！

立即預訂👉🏻 高雄國立科學工藝博物館🖍️《熱雪天堂探索樂園》特展🔥優惠門票

地址：高雄市三民區九如一路720號、797號
交通：輕軌樹德家商站下車步行10分鐘

高雄景點推薦【8】蓮池潭風景區｜龍虎塔頂飽覽蓮池潭美景

蓮池潭位於左營區，是清代「鳳山八景」之一，也是高雄最具傳統宗教色彩的風景區。蓮池潭有多達20座廟宇，以龍虎塔、五里亭、春秋閣、北極玄天上帝、孔廟最受歡迎，登上龍虎塔頂更能一覽蓮池潭美景全貌！不過目前龍虎塔正維修中，預計2024年底才會完工，並於2025年第一季重新開放。

+3

除了廟宇外，蓮池潭內亦有特色餐廳及咖啡店、蓮池潭兒童公園、蓮潭滑水主題樂園等休閒娛樂設施。蓮池潭兒童公園內有鳥巢鞦韆、平衡木、沙坑、攀岩等區域，更有長達30米的滑索道！而蓮潭滑水主題樂園更是全台首座國際標準的纜繩滑水場！

地址：高雄市左營區翠華路
交通：左營火車站步行9分鐘

高雄景點推薦【9】旗津｜必試旗津海產、4大欣賞夕陽最佳地點

旗津是一座狹長形的小島，面積只有1.4平方公里，比長洲面積小接近一半！來往旗津可以搭乘渡船或穿過高雄港過港隧道。旗津街上有許多廟宇及商店，旗津老街上更有不少特產店及海產店，旗津的海產都是新鮮現撈的海鮮食材，料理多樣、環境乾淨。

+5

旗津也是欣賞日落的好地方！旗津海岸公園觀海景觀步道、旗津海水浴場、高雄燈塔或穿越星空隧道等都是欣賞夕陽的最佳地點。旗津星空隧道內更設有十二星座的夜光彩繪、海洋生物畫作、漂流木、蓄光石等素材，可以盡情打卡！如果想輕鬆遊走於旗津島，小編建議可以在下船的地方直接租借自行車，省時又省力！

地址：高雄市旗津區
交通：捷運西子灣站下車轉乘渡輪，於旗津輪渡站下船即達

高雄景點推薦【10】祈願の千野村｜日式景觀園區

高雄祈願の千野村坐落於高雄燕巢區的麒麟山上，是以由知名地標麒麟山休閒園區改造而成的日式景觀園區，更是臺灣獨一無二的日式村落！祈願の千野村內所有建築均採用日式復古建築風格，內有雕魚燒、炸魷魚、章魚小丸子、釣水球等日系攤檔的攤販街；搗麻糬表演；免費手繪風鈴或扇子體驗；免費日本和服體驗；手作教室；更有許多打卡熱點、互動遊戲、餐廳及不定期祭典，日系感滿分！

+6

立即預訂👉🏻 高雄祈願の千野村🏮日式景觀園區🍡獨家門票及套票

地址：高雄市田寮區七星路80之20號
交通：自行租車或搭乘的士前往

立即預訂👉🏻 台灣高鐵🚄單程優惠車票🎟️HK$7起

更多台灣酒店推薦👇
台北新酒店台北車站酒店西門町酒店台北親子酒店台北溫泉套票及住宿台東酒店台中酒店高雄酒店北投溫泉酒店烏來溫泉酒店台灣森林系住宿台灣萬豪酒店

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

台灣萬豪酒店9間推介｜近車站／頂層泳池／免費迷你吧／人均$271西門町酒店12間推介｜近台北捷運站人均$116！親子房／落地窗靚景台北溫泉套票及住宿11間推介　人均$87起！3分鐘到車站／包下午茶台灣森林系住宿10間推介｜近月老廟／坐擁日月潭景觀／人均$167起台北新酒店17間推介人均$165！近台北車站／家庭房／日式大浴場台北車站酒店16間推介｜鄰近西門町／1分鐘到捷運站／人均$118起台北親子酒店10間推介｜近西門町／溫泉／天台泳池／兒童免費住烏來溫泉飯店8間推介｜私人溫泉／2分鐘到烏來老街／特大家庭房
台南
台南旅遊/旅行
高雄旅遊/旅行
台灣
台灣旅遊/旅行
打卡
打卡秘景
人氣景點
景點
另類景點
旅遊Jetso