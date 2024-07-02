高雄台南10大景點｜漁光島看日落/花園夜市/日式千野村/百年樹屋

高雄台南景點推薦2024！近年高雄及台南成為不少港人快閃外遊選擇，香港飛高雄只需大約1小時15分鐘，台南到高雄亦只需1小時，可以先去高雄再到台南兩日快閃遊！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦高雄台南10大必去景點，有看日落的好地方、夜市、文創區等，吃喝玩樂一應俱全！即睇行程推介，買埋機票酒店準備出發！



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台南景點5大推薦 必食溫體牛肉湯／漁光島看日落

台南是台灣著名的美食之都，當地的溫體牛肉湯更是人氣No.1！除了美食以外，台南亦有許多自然生態環境、歷史建築及純樸古色古香的老街，想在海邊看夕陽或瘋狂食玩買都可以滿足，絕對是個好山好水好地方！

香港沒有直飛台南的航班，但在高雄搭乘高鐵來往台南最快只需50分鐘，比開車前往還要快！不過由於台南目前還沒有捷運，出門觀光則需要搭乘公車或開車來往景點，小編建議如果想多跑幾個景點最好租車並在高鐵站直接取車或包車，方便之餘可以省卻交通時間！

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台南景點推薦【1】台南安平老街｜超多台南特產、必食溫體牛肉湯

台南安平老街是台南必去的景點之一，除了具歷史價值的安平古堡外，老街也有許多舊式建築，街道上的商店亦幾乎都是老店家。在安平老街可以看到炸蝦餅店、百年蜜餞店、柑仔店、童玩小吃店、牛肉湯店等台南特色傳統零食及美食，買來當手信就最適合不過！

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美食方面，小編推薦老街的「阿財牛肉湯」及「好也人冰菓室」，「阿財牛肉湯」有牛肉火鍋也有牛肉湯，採用手工現切的溫體牛肉，肉質很嫩而且價格實惠！「好也人冰菓室」內的剉冰，雪花冰上的水果都是採用當季且新鮮水果，份量十足又可以解熱，夏天必吃！

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地址：台南市安平區延平街

交通：台南火車站搭乘2路線公車，於安平古堡站下車步行5分鐘



台南景點推薦【2】台南安平樹屋｜打卡百年樹屋、空橋步道

台南安平樹屋前身是英商德記洋行倉庫，後來荒廢後有多株榕樹盤根錯節，樹幹直接衝出屋頂，因而有了「樹以牆為幹，屋以葉為瓦」的奇特景觀，亦成為台南新旅遊景點。在安平樹屋內除了可以遊走樹屋周圍打卡，更可以踏上空橋步道遠眺鹽水溪口景色，亦可以嘗試腳踏水車、參觀德記洋行及朱玖瑩故居，景區內亦設有樹屋咖啡，售賣咖啡之餘更有特色二十四節氣啤酒以及文創紀念品等，非常特別！

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地址：台南市安平區古堡街108號

交通：台南火車站搭乘2路線公車，於安平古堡站下車步行3分鐘



台南景點推薦【3】台南新化果菜市場｜必買巨無霸芒果、天然果乾

台南除了以溫體牛著名，亦是主要的水果產區，在台南購買的水果絕對鮮甜多汁，到訪台南絕對要買！「台南新化果菜市場」有全台最美菜市場之稱，與傳統果菜市場不同，建築有設計感，市場亦非常寬闊好逛，有162個蔬果攤及15個餐飲品牌。

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市場內的水果幾乎都是「巨大化」，芒果及牛油果比臉還大，西瓜亦幾乎有半個人之高！市場內亦有攤檔售賣無糖天然果乾，健康又好吃！除了逛果菜市場外，內亦設有餐廳美食、環景步道及波浪型梯田等空間，可以360度零死角遠眺新化區風景，盡情打卡！

地址：台南市新化區護東路335號

交通：自行租車或搭乘的士前往



台南景點推薦【4】台南漁光島｜欣賞最夢幻日落

漁光島是緊鄰安平漁港的小島，受防波堤影響，沙灘自然堆積而呈彎月形狀，因此亦有「月牙灣」、「月亮灣」之稱。到訪漁光島除了可以漫步沙灘感受海風，在黃昏時更可以欣賞到無死角、無遮擋的日落美景！

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漁光島每兩年亦會舉辦「漁光島藝術節」，將地景作品結合島上風景，展出不同藝術作品，更有音樂、表演、電影、文創市集等活動，非常熱鬧。下一屆「漁光島藝術節」將於2025年3月至4月舉行，有時間記得去看看！

地址：台南市安平區漁光路118號

交通：自行租車或搭乘的士前往



台南景點推薦【5】台南花園夜市｜最大規模夜市、必食《想見你》白糖粿

台南花園夜市是台南規模最大的夜市，有多達400個攤檔，分為美食小吃、流行服飾、精品百貨、休閒娛樂四大區域。小編推薦必食台劇《想見你》許光漢最愛吃的白糖粿、台南特色水果球、鮮奶麻糬及臭豆腐，想解膩解渴就要喝天然古早味菊花茶和蓮藕茶。

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台南最著名的夜市除了花園夜市，還有大東夜市及武聖夜市，各夜市營業時間不同，不過台南當地人就教了小編「大大武花大武花」的口訣，一共7個字，代表周一到周日有營業夜市，記住口訣就不怕撲空了！

地址：台南市北區海安路三段533號

交通：台南火車站轉乘11路線公車，於花園夜市（和緯路）站下車步行4分鐘



高雄景點5大推薦 旗津看日落／日式千野村／文創園區

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高雄景點推薦【6】駁二藝術特區｜大型周末市集

駁二藝術特區建於1973年，前身為高雄港倉庫，其後轉型為文創園區，因為位於高雄港第二號接駁碼頭，因而取名「駁二」。駁二藝術特區分為大勇倉庫群、大義倉庫群和蓬萊倉庫群，合共25個倉庫空間。區內設有大型公共藝術作品、文創商店、餐廳等，亦有舉行不同主題的周末市集、大型節慶活動、不定期展覽、表演及快閃店等，穿梭於貨櫃間，更可以欣賞到水岸景色！

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地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

交通：輕軌駁二大義站下車步行1分鐘



高雄景點推薦【7】高雄國立科學工藝博物館｜台南首座恆溫滑雪樂園

高雄國立科學工藝博物館是台灣第一座應用科學博物館。博物館內有38個常設展覽及特展，包括：4D太空飛行、月球漫步體驗區、熱雪天堂探索樂園、兒童科學園、地震體驗屋、體感跳舞機等多種主題，適合大小朋友一起玩！熱雪天堂探索樂園更是台灣首座常溫滑雪探索樂園，可以體驗滑雪圈、堆雪人！

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地址：高雄市三民區九如一路720號、797號

交通：輕軌樹德家商站下車步行10分鐘



高雄景點推薦【8】蓮池潭風景區｜龍虎塔頂飽覽蓮池潭美景

蓮池潭位於左營區，是清代「鳳山八景」之一，也是高雄最具傳統宗教色彩的風景區。蓮池潭有多達20座廟宇，以龍虎塔、五里亭、春秋閣、北極玄天上帝、孔廟最受歡迎，登上龍虎塔頂更能一覽蓮池潭美景全貌！不過目前龍虎塔正維修中，預計2024年底才會完工，並於2025年第一季重新開放。

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除了廟宇外，蓮池潭內亦有特色餐廳及咖啡店、蓮池潭兒童公園、蓮潭滑水主題樂園等休閒娛樂設施。蓮池潭兒童公園內有鳥巢鞦韆、平衡木、沙坑、攀岩等區域，更有長達30米的滑索道！而蓮潭滑水主題樂園更是全台首座國際標準的纜繩滑水場！

地址：高雄市左營區翠華路

交通：左營火車站步行9分鐘



高雄景點推薦【9】旗津｜必試旗津海產、4大欣賞夕陽最佳地點

旗津是一座狹長形的小島，面積只有1.4平方公里，比長洲面積小接近一半！來往旗津可以搭乘渡船或穿過高雄港過港隧道。旗津街上有許多廟宇及商店，旗津老街上更有不少特產店及海產店，旗津的海產都是新鮮現撈的海鮮食材，料理多樣、環境乾淨。

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旗津也是欣賞日落的好地方！旗津海岸公園觀海景觀步道、旗津海水浴場、高雄燈塔或穿越星空隧道等都是欣賞夕陽的最佳地點。旗津星空隧道內更設有十二星座的夜光彩繪、海洋生物畫作、漂流木、蓄光石等素材，可以盡情打卡！如果想輕鬆遊走於旗津島，小編建議可以在下船的地方直接租借自行車，省時又省力！

地址：高雄市旗津區

交通：捷運西子灣站下車轉乘渡輪，於旗津輪渡站下船即達



高雄景點推薦【10】祈願の千野村｜日式景觀園區

高雄祈願の千野村坐落於高雄燕巢區的麒麟山上，是以由知名地標麒麟山休閒園區改造而成的日式景觀園區，更是臺灣獨一無二的日式村落！祈願の千野村內所有建築均採用日式復古建築風格，內有雕魚燒、炸魷魚、章魚小丸子、釣水球等日系攤檔的攤販街；搗麻糬表演；免費手繪風鈴或扇子體驗；免費日本和服體驗；手作教室；更有許多打卡熱點、互動遊戲、餐廳及不定期祭典，日系感滿分！

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地址：高雄市田寮區七星路80之20號

交通：自行租車或搭乘的士前往



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