暑假好去處｜珠海長隆19項新機動遊戲　親子必玩古海幻行、馬戲團

珠海長隆飛船樂園是暑假全新開幕的主題樂園，更是全球最大的全室内主題樂園！適逢暑假，飛船樂園亦為大家帶來暑假特別版的全新設備、全新玩法及全新演藝節目，科學秀、卡卡虎奇遇記馬戲表演大人細路都啱睇，升級版「古海幻行」機動遊戲更可以體驗AR互動！入住飛船樂園酒店更可以解鎖其他隱藏玩法，暑假房間供應緊張，不想錯過精彩節目，就馬上訂房準備出發啦！



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新增19項機動遊戲 必玩水上碰碰船

珠海長隆飛船樂園經過一年的試運營後，今年暑假盛大開幕，園內新增了19項機動遊戲，更在遊戲中結合VR、AR、4D、5D特效等全新科技設備，加強遊戲真實感，帶來全新沉浸式遊玩體驗！

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其中「古海幻行」是升級版的機動遊戲，採用了吊掛式座艙設計，玩家可以根據設定好的場景自動行駛及轉向，戴上AR眼鏡便可以跨越時空，回到遠古時代的神祕部落，潛入深海觀賞海洋奇景、更可以在虛擬場景中與海洋生物進行近距離互動！

「超級水戰」則是全新水上碰碰船遊樂設備，玩家可以在水上通過方向盤駕駛碰碰船，船上更設置了鐳射水炮，可以與小島上的目標進行射水互動，船上螢幕可以顯示得分之餘，目標被擊中後更會噴水或旋轉！

與其他玩家互動得分 戰車競技／星河風暴

編輯最推介的是互動遊樂設備「星河風暴」，玩家除了可以在飛船中控制升降外，飛船之間更可以通過船艙上的鐳射槍互相射擊，當飛船被擊中時，飛船會被扣分，更有海綿錘會砸向遊客。遊戲結束後更會在積分排行榜上，顯示不同編號飛船的得分排名，互動性十足！

另一款新型型射擊碰撞類互動設備「戰車競技」，想獲得勝利就要盡情射擊！玩家可以透過射擊海洋球到指定顏色的球洞中得分，玩家亦可以擊中其他同樣在爭勝的戰車，被其他戰車擊中會被扣分，最高分的玩家就可獲勝！

除了上述遊戲，更有深海奇遇、奇幻漂流、星際農場、神奇駕校、水星救援、星雲轉盤、旋轉星河、星際穿梭、星球對對碰、極限飛車、車手訓練營等體驗等你發掘，絕對好玩到飛起！

酒店住客限定隱藏玩法 贏家免費玩多3日2夜包住宿

飛船樂園更推出了只有酒店住客才能解所的隱藏互動玩法！飛船樂園會為住客提供金幣，可以到指定地點換取任務手環。領取手環後需要使用專屬小程式掃碼綁定並啟動手環，便可以開啟任務！

在遊玩過程中可以進行打卡任務、答題任務或遊樂項目體驗以累積更多積分！通過小程式或園區內的積分查詢機可以即時查看積分餘額和排名。完成任務後，獲取的積分可以兌換不同獎品，包括餐飲券、商店兌換券等，頭10名玩家會在小舞臺進行盛大的頒獎儀式，最高分的玩家更可以免費玩多3日2夜包住宿，CP值滿分！

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虎鯨大巡遊／求真科學秀 2大全新演藝節目

珠海長隆飛船樂園推出兩個全新演藝節目，分別為「加長版虎鯨大巡遊」及「求真科學秀」，兩個表演都是必看推介！

長隆為營造動物在野外的生活環境，創建全球最大規模的虎鯨室內場館和中國首個「虎鯨繁育基地」。「虎鯨科普劇場」以遷徒之旅為主題，結合群鳥齊飛、虎鯨跳躍等自然行為展示及科普生動講解，呈現動物在野外最自然的生態！

珠海長隆飛船樂園在暑假推出版六級巨浪特別版超級大巡遊（圖片來源：珠海長隆度假區）

暑期特輯「加長版虎鯨大巡遊」長達35分鐘，更創建了世界上最大的可以模擬六級海浪的虎鯨造浪系統，可以欣賞到限定版六級巨浪特別版超級大巡遊，捕捉動物拍水嬉戲、跳躍、快速遊動等珍貴畫面！

「求真科學秀」是另一個不容錯過的表演！「求真科學秀」帶領大家走進科學，與卡卡、水精靈一起跟隨艦長進行飛船系統模組檢測，進行包括「小火箭發射」、「神秘激光爆破氣球」、「氣球圈懸浮移動」等科學實驗，互動趣味性十足！

卡卡虎奇遇記國際親子秀 45分鐘魔術演出／空中表演

「卡卡虎奇遇記」是全球頂尖兒童戲劇節目，彙集了蒙特卡洛新生代馬戲節表演精英進行魔術演出、空中技巧、逗趣動物等表演，表演中更設有互動環節，觀眾可以與演員一起創造專屬的夢幻故事情節！

卡卡虎奇遇記的互動馬戲表演為你帶來視覺盛宴！（圖片來源：珠海長隆度假區）

在長達45分鐘的演出中，觀眾可看到色彩斑斕的金剛鸚鵡在劇場內自由飛翔；獨輪車手在舞台上飄移；空中舞者擺脫地心引力在空中飛翔；小丑登上熱氣球後漏洞百出的探險；以及其他光影藝術、魔術表演及舞蹈表演等，如同一場視覺上的盛宴，令人嘆為觀止！坐在前排更有機會接住表演者拋出的禮物！

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珠海長隆飛船酒店 親子主題房／無邊際泳池／兒童遊樂場

珠海長隆飛船酒店與珠海長隆飛船樂園相連，全室内的遊玩空間之餘更有超多專屬優惠及著數！酒店坐擁多達1,250間客房及套房，每間房有不同主題，例如星球、太空、飛船主題等。

住客除了可以解鎖飛船樂園的隱藏玩法，更可以使用酒店內的主題餐廳、無邊際泳池、健身室、兒童遊樂場等設施！提醒一下大家，暑假期間房間供應緊張，不想錯過精彩節目，馬上訂房準備出發啦！

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