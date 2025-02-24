西瓜卡Suica不記名實體卡3.1重售！專屬APP有一新功能｜附購買點

撰文：楊子豐
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西瓜卡Suica卡｜好消息！JR東日本鐵路公司宣布，不記名的Suica卡（西瓜卡）將於2025年3月1日起重售！另外，遊客專用的Welcome Suica西瓜卡於3月6日起也有專屬新APP上線，有效期長達180日。想知新的實體不記名西瓜卡可以在哪裡購買？以下懶人包，出發去日本前必睇！

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不記名式Suica卡3.1重新發售　另推遊客專用新APP

受全球半導體短缺影響，JR東日本公司曾於2023年6月起暫停發行不記名Suica卡，改為只發售記名式Suica卡。然而，對於短期遊日，以及無法使用日本版Apple Pay或Google Pay綁定Suica的旅客而言，他們在機場或地鐵站難以購買實體Suica卡，只能改用一次性車票或其他支付方式，相對較為不便。

最新消息指，現時全球半導體供應漸趨穩定，JR東日本亦宣布，將從2025年3月1日起恢復發售所有Suica和PASMO版本的西瓜卡，當中包括最受遊客歡迎的不記名式Suica卡。

此外，由3月6日起，JR東日本也宣布將推出全新的Welcome Suica Mobile手機APP，卡期亦由原本的28日延長至180日，並可用Apple Pay綁定信用卡儲值，令外國遊客更方便。不過，新App暫時只支援iOS系統。

JR東日本宣布將推出全新的Welcome Suica Mobile 手機app。（圖片來源：東日本旅客鐵道株式會社）

不記名式Suica卡購買地點

• JR 東日本各大車站（自動售票機、人工櫃檯）
• 機場交通櫃檯（例如成田機場、羽田機場）

JR東日本亦宣布，將從2025年3月1日起恢復發售不記名式Suica卡。（資料圖片）

Suica西瓜卡是什麼？

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Suica西瓜卡對於經常遊日的旅客並不陌生，不但能搭乘東京首都圈的地鐵、電車和巴士，還可以於便利店、超市、收費儲物櫃等地方使用，可說是去日本必備的交通卡。

Suica西瓜卡大致可分為「不記名」和「記名」兩種，而「記名」的西瓜卡另有遊客專用的「Welcome Suica」版本，俗稱紅色西瓜卡。兩者除了顏色的分別外，在售價、有效期等都有所不同。

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜售價及購買地點

Suica西瓜卡（綠色西瓜卡）

售價由1,000日圓起，須支付500日圓按金和儲值至少500日圓。遊客可以在東京、品川、澀谷、新宿、池袋或上野車站的JR東日本旅行服務中心購買到記名式Suica卡（一般綠色西瓜卡）。

綠色西瓜卡售價由1,000日圓起。（JR東日本鐵路公司）

Welcome Suica（紅色西瓜卡）

Welcome Suica則無需按金，第一次購買可選擇1,000日圓或2,000日圓購卡，每人僅限購一張。

售賣地點：

1. JR東日本旅行服務中心

成田機場第1候機樓站、成田機場第２、第３候機樓站、羽田機場第3航廈站、東京、品川、澀谷、新宿、池袋、上野、橫濱、仙台

2. Welcome Suica專用自動販賣機

成田機場第1候機樓站,成田機場第２、第３候機樓站,羽田機場第3航廈站

3. JAPAN RAIL CAFÉ東京

網上訂購須攜帶參考證明文件

如想在出發前預訂，也可在旅遊網站線上訂購後，在羽田機場領取。須要注意，旅客在購買Welcome Suica時，會獲得1張「參考證明文件」（Reference Paper），務必隨身攜帶以便站務人員查驗。

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兒童專用Welcome Suica：

12歲以下乘客可購買兒童專用Welcome Suica，售價與成人卡一樣，而購買時須出示兒童本人的身份證明文件或護照。

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜有效期與加值金額

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡兩款實體西瓜卡的有效期及加值金額各有不同，不過兩者均可於各大車站前，標有「Suica」標誌的「自動售票機」及「自動補票機」、便利商店或7-11店內的SEVEN銀行ATM以現金充值。（不可用信用卡充值）

Suica西瓜卡（綠色西瓜卡）

普通西瓜卡可於最後使用日期再往後推算10年為有效期，每次最少須加值500日圓。

Welcome Suica（紅色西瓜卡）

Welcome Suica實體卡有效期為28天。此外，最少須加值1,000日圓，且必須以1,000日圓為單位增值。（不可加值1,500日圓）

「Suica」標誌的「自動售票機」（JR東日本鐵路公司）

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜退卡

Suica西瓜卡（綠色西瓜卡）：

普通西瓜卡可於JR東日本所管轄的車站窗口辦理退卡，將由卡片餘額中扣除220日圓手續費，然後在餘額加上500日圓按金退還。如果卡片餘額不足220日圓的話，餘額將當作手續費扣至0日圓，再退還按金500日圓。

Welcome Suica（紅色西瓜卡）

Welcome Suica不設退卡，因此建議務必在有效期，將餘額使用完畢。

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Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜遺失或餘額不足

Suica西瓜卡遺失

記名的Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡如遺失的話，可前往JR主要車站的綠色窗口凍結卡片，同時可支付手續費520日圓及新卡按金500日圓作新卡補發。但如果是不記名卡片，遺失後便無法補發。

Suica西瓜卡餘額不足：

若卡內餘額不足，便無法出站。旅客須在出站前到「精算機」加值後，才可以出站。精算機的投入金額以10日圓為單位。

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