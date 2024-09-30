西澳8天深度遊｜3大必去景點打卡／體驗捉龍蝦　1個方法慳盡$1680

西澳州是近年旅遊界的新寵，當地擁有很多獨有的自然景觀，例如網紅打卡必去的波浪岩(Wave Rock)、巨人谷樹頂步行道(Valley of the Giants)、尖峰石陣(Pinnacles) 等等，最適合想放鬆身心的都市人，拋下日常忙碌的工作，感受大自然帶來的奇妙，來一場慢活的旅行！永安旅遊最近推出「西澳西南部 8天團」，帶大家一睹西澳州的自然秘景之餘，還會帶大家體驗親手捕捉海鮮，品嘗新鮮的龍蝦！憑滙豐信用卡結賬每位額外勁減$420！想知西澳有什麼吸引、怎麼獲取優惠？立即拉下看！



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探索西澳自然景觀——必去3大打卡景點

西澳的旅遊景點多不勝數！這個「西澳西南部 8天團」帶大家去西澳著名景點之餘，更會帶大家看盡西澳的自然奇觀！當中不能錯過的有「波浪岩」、「巨人谷樹頂步行道」、「尖峰石陣」，這些自然景色都令人驚訝，不得不讚嘆大自然的鬼斧神工，一生難以忘記！

波浪岩形狀猶如巨大海浪。（永安旅遊圖片）

西澳必去3大打卡景點【1】波浪岩（Wave Road）

「波浪岩」是西澳著名自然地標，同時擁有世界稀有奇觀之稱。這片岩石經過27億年被風雨不斷侵蝕，造就了一片長達110米、形狀猶如巨大海浪的岩石，所以又被稱為「波浪岩」。在大自然的鬼斧神工下，這片岩石就好像一路向天空蔓延的大浪！

巨人谷古代帝國(The Ancient Empire) 則是通過木板道穿過森林。（永安旅遊圖片）

西澳必去3大打卡景點【2】巨人谷樹頂步行道（Valley of the Giants）

遊西澳必去巨人谷！「巨人谷樹頂步行道」是一條離地面高達40米、長600米的輕型橋樑，由於興建在森林的樹冠之上，所以可以從高空欣賞森林迷人景觀。地面另一區的「古代帝國」，則是通過木板道穿過森林，部份路段更需要穿過巨大的樹幹，近距離體驗大自然的力量。

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西澳必去3大打卡景點【3】尖峰石陣（Pinnacles）

南邦國家公園內的尖峰石陣是西澳標誌性的景點，這裏的尖峰石柱經過數百萬年的風化和侵蝕而成，石柱最高可達5米，而最小迷你如手指頭，呈現出獨特的石陣，聳立在沙漠中。尖峰石陣就是由數千座高聳入雲的尖峰石柱組成的奇特地質景觀。

親身體驗捕捉海鮮——歎盡西澳龍蝦、螃蟹

澳洲最出名的海鮮當然是「龍蝦」！行程精心安排大家參與海鮮午餐巡遊，大家能親身乘船出海到西澳百年海鮮勝地「曼哲拉（Mandurah）」。當地海洋資源豐富，以出產螃蟹、龍蝦聞名，大家可以體驗捕捉海鮮，並品嘗親身捕獲的成果！

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入住度假村／4星級酒店

為了可以讓團友們放鬆身心，拋下都市生活的忙碌、煩惱，住宿安排了環境優美的度假村，包括The Vines Resort、RAC卡里樹谷度假村或同等住宿。前者位於天鵝谷的原始林區內，被原生灌木、花園所包圍，還會隨時隨地遇見袋鼠！後者座落比迪勒普湖旁邊，高聳的卡里樹木所包圍，景色優美！精心挑選愜意舒適的度假村，讓大家能享受慢活，遠離城市喧囂。

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