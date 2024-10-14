東京機票買前必知10件事　幾月買機票較平？附賞富士山座位指南

撰文：陳映蓉
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東京機票｜想去東京自由行，除了要留意酒店及行程，在預訂機票前都有不少必要資訊！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10件預訂東京機票前必知事項，包括買平機票的時間、選坐位攻略、出市區的交通方法等，即看內文！

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東京機票預訂前必知【1】甚麼時候買東京機票最便宜？

想買到便宜的東京機票首先要留意淡旺季，一般而言在淡季飛往東京，提前一個月至三個月預訂機票亦會較便宜，但如果打算在旺季或紅日出發，建議提前半年開始查看及預訂機票，能夠節省更多費用！

有研究亦指出在午夜或清晨時段的機票價格會相對便宜，尤其是星期二！另外，選擇星期一或星期二出發，價格亦會比星期五、星期六平。

延伸閱讀👉🏻Trip.com機票優惠｜買平機票10招　去回程分開訂？一招買平$5500

東京機票預訂前必知【2】應該選擇幾點航班？

從香港出發前往東京機程大約4小時，東京時間亦比香港快1小時，如果搭乘早上8時左右的航班，抵達東京的時間大約下午1時左右，仍然有半日時間可以食買玩！

從香港出發前往東京機程大約4小時。（圖片來源：Google網頁截圖）

如果搭乘下午2點左右的航班，大約晚上7時落機，出到市區約晚上8時，吃個晚飯就可以回酒店休息。因此如果打算把握最多時間逛街觀光的話會建議選擇早機；不想趕行程的話可以選擇下午的班機會較為舒適。

東京機票預訂前必知【3】成田、羽田機場有何分別？

成田機場位於千葉縣，與東京市中心距離較遠，且設有宵禁時間，多數以早午機為主，香港國際機場全日大約有16班航班飛往成田機場，包括香港快運、長榮航空、國泰航空、香港航空等。

羽田機場則位於東京都大田區，交通相對方便。羽田機場亦是日本少數可作24小時航班起降的機場之一，但航班數目較少，航班亦大多在晚上及凌晨時分。目前香港每日有6班航班前往羽田機場，包括香港快運、國泰航空、全日空ANA等。

東京機票預訂前必知【4】東京旅遊淡旺季？

東京一年四季都有不同風景，在2月至3月初為梅花季；3月中至4月底為櫻花季；10至12月為紅葉季，至於7月至8月則為暑假，在不同季節都會有富當地特色的節慶活動。如果想避開旅遊旺季，可以選擇日本雨季的5月至7月初，機票亦較其他月份便宜！

東京機票預訂前必知【5】想看到富士山要如何選擇機位？

想在飛機上看到富士山，在選擇機場及航班都有學問！羽田機場的飛機航線較靠近富士山，在天氣好的時候更有機會看到大山脈，搭乘日落前降落機場的航班亦會較容易看到富士山。

羽田機場的飛機航線較靠近富士山。（圖片來源：東京旅遊官方網站）

想順利看到富士山，選乘國泰航空、ANA、日本航空等傳統航空公司，去程要選「A」位、回程要選「K」位；選乘HK Express、Peach等廉價航空公司，去程要選「A」位、回程要選「F」位。

東京機票預訂前必知【6】機場入境審查？

雖然港人前往東京旅遊無須申請簽證，但仍然需要填寫入境審查入境審查表。飛往東京的話可以在入境日本前於Visit Japan Web網站提交海關申報表及入境表格，搭飛機或者過關時就不需要花時間再「填紙仔」！

根據日本當局的建議，大家應該於出發前兩星期開始填寫Visit Japan Web的表格，並需於預定抵達日本時間前至少6小時完成登錄，過關時出示Visit Japan Web頁面就可以節省入境時間！

延伸閱讀👉🏻Visit Japan Web 2024教學懶人包｜香港人快速通關＋QR code登記

東京機票預訂前必知【7】如何從成田機場出市區？

從成田機場出市區最快及最方便可以搭乘京成電鐵旗下的「スカイライナー（Skyliner）」，每20分鐘1班車，只需37分鐘便可抵達日暮里站，車費¥2,580（約HK$134）。

其他交通方法👉🏻成田機場出東京市區5方法　Skyliner到日暮里37分鐘／巴士約$66起

不過如果在櫃台購票有機會遇上人龍，因此在網上預訂車票會更省時，而且在網上平台預訂更只需HK$118！

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東京機票預訂前必知【8】如何從羽田機場出市區？

至於從羽田機場出市區則可搭乘東京單軌電車或利木津巴士。如果打算先shopping及觀光，可以搭乘東京單軌電車到東京中心地段，車費由¥500起（約HK$26）平均每3至4分鐘就有一班車，16分鐘便到東京站！

其他交通方法👉🏻羽田機場出市區3大方法！最快13分鐘坐河上電車出市區、車費$16起

不過，如果打算先到酒店放下行李及休息，則可搭乘利木津巴士，途經新宿、日本橋、銀座、日比谷、六本木、池袋等地，並停靠在多個熱門東京區內的酒店門前，單程票價為¥2,800（約HK$145）。在網上平台預訂更只需HK$66起！

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東京機票預訂前必知【9】日本交通卡可以在哪裡買到？

日本的交通卡為Suica卡（西瓜卡），除了實體卡外，亦有Apple Pay版及手機APP版兩款虛擬卡。目前實體卡僅在部分車站有售，如果想方便一點可以在Apple錢包建立日本交通卡，透過Apple Pay直接儲值，落機就可以直接去搭車！

東京機票預訂前必知【10】東京有哪些必去新景點？

東京有不同新景點在今年陸續開幕，包括搬遷到麻布台之丘的「teamLab無界」、集飲食娛樂溫泉於一身的大型觀光點「千客萬來」，以及即將開幕的「原角」商場、東京迪士尼海洋的全新園區「Fantasy Springs」等，在預訂機票前不妨看看有甚麼想去的地方！

東京景點推介👉🏻東京新景點13選2024｜新商場HARAKADO/迪士尼新園區/相撲表演

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