香港去廣州5大交通方法！高鐵/巴士/船/直通車$70起　最快47分鐘

撰文：楊子豐
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香港去廣州5大交通方法｜除深圳外，其實由香港去廣州都非常方便，最快不用1小時便可到達。以下5個去廣州的方法介紹給大家，並附上票價、所需時間等詳情，以便大家安排行程時更方便。如計劃要到廣州的朋友，出發前記得Bookmark了！（票價以官方網站最新公布為準）

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香港去廣州【1】高速鐵路（高鐵）——速度最快

由高鐵西九龍站出發，毋須轉車，僅47分鐘左右便能直達廣州，是香港目前最快的跨境交通工具，除了班次準時之外，亦較少會受交通情況影響。現時除了可前往原有的廣州南站外，更開通了鄰近市中心的廣州東綫，途經東莞南和東莞，去廣州各景點更方便，是最熱門的交通方法。

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坐高鐵僅47分鐘左右便能直達廣州。（資料圖片）

所需時間：約47分鐘至1小時16分（視乎班次）
單程票價（一等車廂）：成人 $379／6-13歲小童 $190
單程票價（二等車廂）：成人 $237／6-13歲小童 $119

香港去廣州【2】跨境直通巴士——上車地點多、車費便宜

由香港去廣州，另一個熱門的方法就是搭乘跨境直通巴士，可選擇環島中港通巴士、永東直通巴士、中旅巴士等多間跨境巴士公司。跨境巴士的優點是上車地點多，涵蓋灣仔、旺角、荃灣、黃大仙、尖沙咀、太子、佐敦、觀塘、油塘、將軍澳等多個地方，而且下車地點方便，車費亦相對便宜，成人票價只需$100起。

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所需時間：約3小時
單程票價（中港通巴士）：成人 $110／3-11歲小童、65歲以上長者 $70／嬰兒 $10
單程票價（永東巴士）：成人 $100／3-11歲小童、65歲以上長者 $70／嬰兒 $20

香港去廣州【3】廣深城際動車——班次較頻密

廣深城際動車，又稱為「廣深和諧號」，是在廣州及深圳之間運行的中國鐵路。其優點是班次較頻密，從深圳火車站出發的班次相隔約15-20分鐘。

只要從羅湖口岸過關，之後跟從標示「廣深動車組列車／廣深和諧號」的指示牌，步行約5分鐘便可從深圳火車站乘坐深廣和諧號前往廣州東站或廣州南站，當中途經平湖站、樟木頭站、常平站、東莞站，車程約1小時20分鐘。

所需時間（深圳火車站起計）：約1小時20分鐘
東鐵綫上水站往羅湖車費：$26.5
單程票價（二等座）：79.5人民幣（約87港幣）
單程票價（一等座）：99.5人民幣（約109港幣）

香港去廣州【4】船——鄰近廣州塔、海心沙亞運公園等景點

除了陸路之外，其實亦可從水路前往廣州。位於廣州的琶洲港澳客運碼頭在2023年正式啟用，港口提供兩條來往琶洲至尖沙咀中國客運碼頭、琶洲至香港國際機場海天碼頭的航線。此外，在今年6月還新設了由上環港澳碼頭至廣州琶洲港的航線，港島居民去廣州變得更方便，船程約2.5小時。而琶洲港亦鄰近廣州塔、海心沙亞運公園等景點，適合計劃前往這些景點，及喜歡搭船、觀賞岸邊風景的朋友。

所需時間：約2.5小時
單程票價（由尖沙咀出發前往廣州琶洲港）：$250起
單程票價（由上環出發前往廣州琶洲港）：$160起

香港去廣州【5】飛機——座位較舒適

目前只有國泰航空營運由香港機場前往廣州白雲國際機場的航班，航班分別為早上07:55及晚上08:05，航行時間約65分鐘。單程票價由$1,090起，亦是眾多交通之中價格最為昂貴的選擇，唯一優點是飛機座位較舒適，及機程較短。

由香港飛往廣州白雲國際機場的航班每天僅兩班。（國泰航空）

所需時間：約65分鐘
單程票價：$1,090起

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