聖誕出遊北海道6天$13799起︱溫泉／美食／冬日限定美景樣樣齊！

聖誕節2024｜北海道旅遊｜日本北海道一向是港人冬季旅行的熱門目的地，感受白茫茫的冬日氣氛。想趁聖誕黃金長假期到北海道玩一轉？單是機票已動輒過萬元，酒店、交通、餐食等都還未計算在內，往往貴得令人卻步。想去日本過聖誕的朋友不妨留意！特別是大旺季出發，跟旅行團絕對更划算，畢竟一價已包食、包住、包交通、包行程。



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自由行VS.跟旅行團，聖誕北海道旅遊平均花費比較

一張聖誕假期出發的北海道來回機票，最平$9,000才有交易，部份航班甚至高達過萬元，即使乘坐廉航，卻未包括行李費用，單是機票已是一筆開支。日本酒店聖誕節期間同樣水漲船高，市區酒店每晚接近千元關口，而且超難預約。想入住溫泉酒店就更誇張了，部分溫泉酒店甚至需要數月前提早預訂，一房難求。預訂好機票酒店，還是苦惱交通，北海道地大，除非自駕遊，否則最方便的交通想必是乘坐火車，7天的JR火車票已上千元，一家幾口出發又要花費數千元，而且6天行程的三餐費用、景點門票，絕對是一筆大使費。

旅行團一個價錢已包含機票、交通、住宿、餐食、景點門票，比自由行相宜之餘，更免卻自己上網找資料、計劃行程等，跟旅行團出發有導遊帶團，特別是帶父母出發，導遊就如人肉地圖、搜索器，語言溝通、路線導航、景點解說一一處理。在大旺季出發的情況下，跟旅行團想必是較划算，又節省時間，這篇就以東瀛遊北海道聖誕旅行團實例參考一下。

以上花費參考一般市場上的預訂平台，整理出六天五夜北海道旅行的平均花費，僅供參考，特別是自由行，視乎酒店等級、餐飲需求、行程安排而定。

聖誕出遊北海道｜選擇跟旅行團關鍵1

留意航班時間、行李費及飛機餐食

東瀛遊聖誕北海道包機的出發時間為上午09:25左右起飛 ，回程時間為下午16:10左右於札幌起飛，早機出發，回程可說是最舒適的黃金航班時間，每位團友已包寄艙行李及飛機餐，相比自己預訂廉航機票要逐項額外付費，一家四口隨時慳足四位數。

（圖片來源：東瀛遊）

聖誕出遊北海道｜選擇跟旅行團關鍵2

冬日下體驗日式溫泉，免卻大旺季酒店難預訂及價格升幅

日本溫泉酒店一到冬季多半非常爆滿，東瀛遊聖誕北海道旅行團特別安排入住特色溫泉酒店，更嚴選北海道三大著名溫泉鄉，舒舒服服體驗到日本傳統的溫泉文化，享受冬天泡湯樂趣。

東瀛遊聖誕北海道旅行團入住之精選溫泉宿泊

北海道三大溫泉鄉之「函館湯之川溫泉」

「湯之川溫泉」（湯の川温泉）是北海道三大溫泉鄉中最古老的溫泉區，坐擁超過20座源泉，泉水溫度皆落在攝氏約65度左右。泉質為含鈉、鈣的氯化物泉，據說可舒緩神經痛、肌肉痛及恢復疲勞等症狀。

北海道三大溫泉鄉之「登別溫泉」

「登別溫泉」是自古以來便是北海道「愛努族」的靈泉，因同時擁有九種名湯泉質，因而有「溫泉百貨公司」之美譽，每年都蟬聯日本前十大溫泉鄉。泉質以硫磺泉為主，有著獨特的硫磺氣味。被視為對皮膚有益的泉質之一。

知床第一溫泉

「知床溫泉」又被稱為「宇登呂溫泉」，含有豐富鈉同鹽化物，是知床著名的天然資源，而知床第一溫泉酒店就是採用此種泉水，令客人的肌膚得以滋潤。

綠之風RESORT北湯澤溫泉酒店

擁有北海道最大露天温泉，設有不同香氣及效用，例如薰衣草、草藥、薑等，更可以額外提升至私人風呂房間！

聖誕出遊北海道｜選擇跟旅行團關鍵3

6天行程，包足14餐！免預訂、免排隊，到埗即開餐!

旅行團的行程常見多餐需要自費？選擇跟團，就是想躺平不用煩惱周圍覓食、排隊、等位、搵餐廳，據了解，東瀛遊推出的聖誕北海道旅行程，6天行程包足14餐，僅有一餐於Outlet購物時自費享用，讓嘉賓可以自由時間分配血拼及醫肚時間。而行程更安排品嚐多餐特色美食。

御前北海道牛鐵板燒套餐

蟹料理專門店九品料理、SHABU SHABU任食放題

聖誕出遊北海道｜選擇跟旅行團關鍵4

行程涵蓋風景團至親子團，一家大細都啱玩

聖誕是一家人出遊的黃金好時機，很多香港人都會帶小朋友及長老們三代同堂一起旅遊，行程計劃、旅途中交通、食飯安排每項都極具挑戰，畢竟要照顧到每個人的期望及需要，絕對不易。這正正是現時3代同堂出發，大家都選擇跟旅行團的一大原因，行程有觀光、親子玩樂、特色體驗，一家大細都啱玩。而且旅行團一般會到訪最精華、最不能錯過的景點，舒舒服服安坐於旅遊車就可以輕鬆一次過打卡必到景點！

北海道冬季節慶祭典

12月20至25日出發限定！「札幌燈樹節」始於1981年，是日本第一個彩燈節，有大大小小各式各樣的光之藝術，閃閃發光，每年都有不同主題，而站前通同南一條通的大樹都會有燈泡裝飾，非常浪漫。

冬日打卡必到秘景

函館五稜郭城跡

北海道必睇最美雪景之一，巨型白色星形堡壘被厚重的白雪覆蓋。

小樽

以冬季雪景、運河和童話般的浪漫老街聞名。

屈斜路湖

世界第二大的破火山口湖，可以在這裡體驗砂湯足浴，更有機會看到天鵝出沒。

美瑛白鬚瀑布

北海道三大瀑布之一，是由附近白金溫泉滲出的泉水而形成，冒著蒸氣的藍綠色溫泉水，形成仙境一樣的畫面。

美瑛青池

被MacBook Pro採用為wall paper的世界著名美景，譽為「一生必去一次的絕景」，純淨冰藍的池水加上白色落葉松，絕對是雪景的極限級！

「濤沸湖」冰湖絕景與白鳥公園

濤沸湖是網走國定公園，冬天時湖面會結冰。冬季會有天鵝到訪，被認可為國際級重要濕地，除了大天鵝和野鴨，連丹頂鶴都有機會見到！

（圖片來源：東瀛遊）

一家大細都適合的親子景點

冬季限定「釣冰魚體驗」

垂釣「西太公魚」是日本冬季的傳統活動，全國有多個釣魚場勝地，其中函館大沼公園是人氣第二位! 操作簡單，老少咸宜，更可享用冰魚天婦羅。

（圖片來源：東瀛遊）

國際滑雪場玩雪

冬天不少人希望到滑雪場玩雪，東瀛遊的聖誕北海道旅行團，指定行程已括執照教練教授基本功約45分鐘，也可自費乘坐吊車往雪山山頂感受冬日氣氛。

（圖片來源：東瀛遊）

昭和新山熊牧場

內有100隻不同年齡的北海道棕熊，極近距離地觀察及購買餵料餵餌。

登別企鵝巡遊

登別海洋公園是親子旅遊行程必選之一，除了一般的海豚、海獅表演外，很多人都是衝著企鵝遊行而來，超級近距離走在你的旁邊！

東瀛遊【聖誕北海道、札幌、小樽6天 JSEA06】一年一度! 札幌白色燈光節、三晚溫泉

｜小樽運河、小樽水晶音樂城、登別火山硫磺谷、登別伊達時代村、指定出發日期增遊第44屆札幌白色燈光節

｜登別海洋城堡企鵝巡遊、昭和新山熊牧場

｜國際滑雪場玩雪、雪上電單車、品嚐蟹料理 專門店九品料理

團費：$13799+

成團出發：12月20,21,22,23,24,25,26,27日

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東瀛遊【聖誕北海道道東、札幌、小樽6天 JSEE06】道東限定美景、三晚溫泉

｜屈斜路湖美景、阿寒蝦夷民族商店街、層雲峽銀河流星瀑布、結冰鹹淡水湖「濤沸湖」、美瑛白鬚瀑布、青池靚景、奇景硫磺山、白鳥公園(日本天鵝湖)

｜可愛狐狸村、網走監獄得意博物館、雪上電單車

｜「視覺及味覺之享受」品嚐御前北海道牛鐵板燒套餐、富良野定食或自助餐

團費：$13999+

成團出發：12月21,23,24,25,26日

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東瀛遊【聖誕北海道、知床半島、十勝6天 JSEF06】浪漫冬日美景、三晚溫泉

｜知床瀑布、屈斜路湖美景、奇景硫磺山、層雲峽銀河流星瀑布、美瑛白鬚瀑布、青池靚景

｜池田酒城十勝紅酒試飲、白鳥公園(日本天鵝湖)、可愛狐狸村、雪上電單車

｜入住知床第一溫泉酒店享用翡翠石溫泉，並於酒店內享用豐富 自助餐

團費：$14399+

成團出發：12月23,24,25,26,27日

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東瀛遊【聖誕北海道、札幌、函館6天 JSEH06】親子之選! 滑雪場玩雪、釣冰魚體驗、2晚著名溫泉鄉

｜入住北海道三大溫泉鄉<函館湯之川溫泉>及<登別溫泉>；品嚐必食蟹放題

｜五稜郭塔空中展望台、世界三大夜景函館山夜景、昭和新山熊牧場、登別火山硫磺谷

｜國際滑雪場玩雪、雪上電單車、指定出發日期增遊第44屆札幌白色燈光節

團費：$15299+

成團出發：12月20,21,22,23,24,25,26,27日

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