花蓮景點8大｜東大門夜市／七星潭／童話Starbucks／大理石城

花蓮旅遊｜台灣花蓮一年四季如春！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了8大花蓮必去景點，即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

花蓮景點｜【1】東大門夜市——強蛋餅／炒麵刈包

來到台灣，夜市當然少不了！花蓮夜市又名東大門夜市，有著多間小食販賣店，例如網民推薦的強蛋餅、傻師傅小籠包、臭薯條、炒麵刈包等等。除了美食，還有遊玩的商店，有射氣球等等。夜市內還會不定時舉辦音樂活動，是個很有氣氛的夜市！

地址：台灣花蓮縣花蓮市中山路50號

交通：301號公車花蓮轉運站下車

營業時間：18:00 - 00:00



花蓮景點｜【2】太魯閣國家公園——大理石城

到訪過太魯閣才算來過花蓮旅遊！太魯閣擁有著獨特的景觀，成為了花蓮標誌性景點。地質主要是由大理岩、片岩、片麻岩、千枚岩等地質岩所構成，而大理岩是台灣出露地表最古老的岩層，而且年中時發生過地震，基於岩石自然修護能力需時以及安全問題，太魯閣國家公園內的步道暫停開放，但仍然值得一去！在公園外仰望山峰，非常宏偉！

地址：台灣花蓮縣秀林鄉富世291號

交通：搭臺鐵至新城站，轉搭花蓮縣公車302至太魯閣國家公園站下車



花蓮景點｜【3】Starbucks花蓮理想門市——河畔cafe／童話小屋

對於日本建築師隈研吾，大家應該不陌生，他設計了日本福岡太宰府天滿宮內的Starbucks，而花蓮理想門市星巴克也是由他操刀，咖啡廳後方是由29個色彩繽紛的回收貨櫃搭建而成。咖啡廳前方的外型上，人人都稱它為童話小屋。入面格局方面，既是咖啡廳，又像藝術館。咖啡廳內外的景觀都能欣賞河畔的美景，非常寫意！

地址：台灣花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

營業時間：09:00 - 19:00（星期一至四）／08:00 - 19:00（星期五至日）

交通：乘坐太魯閣客運303線，從花蓮轉運站到豐之谷自然生態公園，下車後步行約5分鐘



花蓮景點｜【4】遠雄海洋公園——親子必去／美人魚表演

遠雄海洋公園既是水族館又是主題公園，園內有各式各樣的海洋動物與遊樂設施，有水上碰碰車、咖啡杯等。想觀賞風景的話，也有纜車和摩天輪的設施。更精彩的是，有海獅和海豚表演、美人魚表演，雖然是由女子扮演美人魚，但優雅的動作非常觸具。

地址：台灣花蓮縣壽豐鄉福德189號

營業時間：09:30 - 17:00

票價：成人990台幣（約238港元）

交通：乘搭臺鐵至花蓮站下車，轉搭客運1140／1145至海洋公園下車



花蓮景點｜【5】七星潭——感情長久秘訣／一望無際海岸

喜歡看海的大家，七星潭是你們的天堂啦！七星潭被譽為花蓮月牙灣，嗌杯咖啡坐在涼亭下，欣賞一望無際的湛藍海岸。沿海邊走，會看到大量鵝卵石，本地人喜歡在這裡疊石頭，因為相傳情侣、朋友一同疊起9塊石頭，感情就會長長久久，這裡真的是個美麗又浪漫的地方～

七星潭可以欣賞一望無際的湛藍海岸。（小紅書@Felicia）

地址：台灣花蓮縣新城鄉

交通：乘搭臺鐵至花蓮站(步行至花蓮轉運站)／新城站下車，轉搭台灣好行310太魯閣線至七星潭站下車



花蓮景點｜【6】花蓮海濱自行車道——踏單車好去處

在七星潭附近就是花蓮海濱自行車道，可以沿著海濱長廊漫步、踏單車，非常涼快！途經七星潭、七星柴魚博物館、原野牧場cafe等等，行到攰都可以到cafe休息、嘆杯咖啡。

沿著海濱長廊漫步、踏單車，非常涼快！（小紅書@花蓮觀光資料網）

地址：台灣花蓮縣新城鄉濱海路

營業時間：24小時

交通：搭乘北迴線鐵路至花蓮火車站，轉搭往港口的花蓮客運，至海濱路或亞士都站



花蓮景點｜【7】清水斷崖——獨木舟／景觀台

沿匯德景觀步道走6分鐘左右，便抵達景觀台，從二樓側面沿海邊走，就可以見到清水斷崖啦！步道前方因為落石，所以禁止行人前進，影完相之後可以去崇德步道，走到盡頭可以欣賞浪水拍岸的壯觀景象。這個海岸還可以玩獨木舟，想看日岀，最好下午3時岀發啦！

從崇德步道走到盡頭可以欣賞浪水拍岸的壯觀景象。（小紅書@許景舜）

地址：台灣花蓮縣秀林鄉

交通：乘臺鐵至和仁站或崇德站下車



花蓮景點｜【8】瑞穗牧場——免費觀賞奶牛鴕鳥／鮮奶饅頭

瑞穗牧場是一個開放式牧場，可以見到可愛的奶牛吃草和鴕鳥行來行去，不過要注意，鴕鳥看似温純，但其實攻擊性很強，千萬別亂摸和投餵！此外，可以在一片大草原飲新鮮牛奶，味道比一般牛奶醇厚，除了新鮮牛奶，也有鮮奶饅頭、乳酪、咖啡等。

瑞穗牧場是一個開放式牧場，可以見到可愛的奶牛吃草和鴕鳥行來行去。（小紅書@書蟲愛看書）

地址：台灣花蓮縣瑞穗鄉6鄰157號

交通：搭乘火車至瑞穗火車站，再轉搭乘花蓮客運至馬立雲站下車，依指示步行約30分鐘即可到達瑞穗牧場



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略