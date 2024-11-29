深圳灣口岸地鐵站｜13號線6大景點+商場攻略　海岸城/萬象城必去

深圳灣口岸地鐵站｜深圳地鐵13號線一期已進入空車試運階段，預計於12月正式通車。港人以後再由深圳灣口岸過關，就可乘搭地鐵到達各大景點或商場，北上食玩買更方便！記者已搜羅13號線可直達的6大景點及商場，喜歡北上的朋友可搶先了解，做定攻略！



現時利用優惠碼訂房，就可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2024 或 Trip.com優惠碼2024

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳灣口岸地鐵站｜料於年尾通車 首7個地鐵站率先啟用

深圳地鐵13號線一期已進入空車試運行階段，預計將於今年年尾開通，該路線首7個地鐵站將率先啟用，以深圳灣口岸為起點出發，途經人才公園站、后海站、科苑站、粵海門站、深大站及高新中站。此外，深圳地鐵13號線更可與11、2、9、1、15、5號線換乘，覆蓋深圳大部分中心地區，非常便利。

深圳地鐵13號線路線圖。（資料圖片）

深圳灣口岸地鐵站｜新站6大可直通商場及景點

除了海岸城、深圳灣萬象城及後海天虹等熱門商場外可由后海站直達外，以往須由后海站或登良站步行到達的人才公園，待13號線正式通車後，就有專屬的地鐵站直達，比以往更方便。

人才公園站：人才公園

后海站：海岸城、保利劇院、深圳灣萬象城、後海天虹

深大站：深圳大學（粵海校區）



深圳灣口岸地鐵站｜換乘車站資訊

深圳地鐵13號線可於11、2、9、1、15、5號線換乘到以下各大商場及景點，當中后海站及科苑站可換乘的路線最多選擇，日後可經深圳灣口岸前往世界之窗、歡樂谷這些熱門的主題樂園。

后海站：可換乘地鐵11號線前往深圳寶安機場

后海站、科苑站：可換乘2／8／11號線至世界之窗、海上世界、歡樂谷、益田假日廣場、星河coco park、深圳萬象城

粵海門站：可換乘地鐵9號線，前往來福士廣場、KK ONE、卓悅匯等商場

深大站：可換乘地鐵1號線，前往萬象天地、深圳萬象城、卓悅中心、皇庭廣場等商場。



（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略