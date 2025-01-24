深圳新年口岸巴士優惠　一類人無限免費搭　到福田/蓮塘/皇崗口岸

深圳新年口岸巴士優惠｜深圳巴士香港｜入境事務處的估算，今年內地春節黃金周期間（1月28日年廿九除夕至2月4日年初七），料約有867萬人次進出香港！九巴及皇巴日前公布好消息，11歲或以下持小童八達通人士，過年期間可免費乘搭九巴多條接駁邊境管制站的路線及皇巴！即看下文啦！



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一家大細北上必知！兒童免費無限搭！

九巴及皇巴將於農曆新年期間推出乘車優惠！（九巴官方網站）

九巴及皇巴日前公佈，將於農曆新年期間（年廿六1月25日至年初五2月2日）推出乘車優惠，11歲或以下兒童持小童八達通，可以無限次免費乘搭九巴多條接駁邊境管制站的路線及皇巴，優惠巴士路線詳情如下：

九巴B1（天水圍（天慈）⇌ 落馬洲站（福田））

九巴B9（屯門站 ⇌ 香園圍口岸（蓮塘））

九巴B9A（元朗（西）⇌ 香園圍口岸（蓮塘））

九巴79K（上水 ⇌ 打鼓嶺（松園下）（經行人隧道步行前往香園圍管制站））

皇巴（新田（皇巴站）⇌ 皇崗口岸）

* 免費乘車優惠不能與其他優惠同時使用。



九巴、龍運多條路線加強服務

此外，九巴及龍運亦會按客量情況加強多條邊境管制站及相關路線服務，包括「N車」（通宵巴士），方便乘客在新春期間北上旅遊！加強服務巴士路線詳情如下：

九巴及龍運會按客量情況加強多條邊境管制站及相關路線服務。（九巴官方網站）

九巴B1（天水圍（天慈）⇌ 落馬洲站（福田））

九巴B9（屯門站 ⇌ 香園圍口岸（蓮塘））

九巴79K（上水 ⇌ 打鼓嶺（松園下）（經行人隧道步行前往香園圍管制站））

九巴88（中秀茂坪 ⇌ 大圍站（經沙田市中心，乘客亦可於大老山隧道轉乘路線277E或277X往上水或粉嶺））

九巴261（屯門（三聖邨）⇌ 粉嶺（祥華）（經上水站））

九巴277E（上水（天平）⇌ 藍田站（經上水站））

九巴279X（粉嶺（聯和墟）⇌ 青衣站（經上水站，視乎客量加開短途特別班次往返青衣站及上水站））

龍運A30（梨木樹 ⇌ 機場（地面運輸中心））

龍運A31（荃灣（如心廣場） ⇌ 機場（地面運輸中心））

龍運A33（屯門公路轉車站 ⇌ 機場（地面運輸中心））

龍運A33X（屯門（富泰）⇌ 機場（地面運輸中心））

龍運A34（洪水橋洪元路 ⇌ 機場（地面運輸中心））

龍運A36（錦上路站 ⇌ 機場（地面運輸中心）（可於元朗大馬路轉乘B1往返落馬洲支線（福田口岸）））

龍運A41（沙田（碩門）⇌ 機場（地面運輸中心））

龍運A41P（烏溪沙站 ⇌ 機場（地面運輸中心））

龍運A43P（粉嶺（聯和墟）⇌ 機場（地面運輸中心）（可於新田（皇巴站）轉乘皇巴士往返落馬洲管制站（皇崗口岸）））

龍運NA40（烏溪沙站 ⇌ 港珠澳大橋香港口岸）

龍運NA41（沙田（水泉澳）⇌ 港珠澳大橋香港口岸）

龍運NA43（粉嶺（聯和墟）⇌ 港珠澳大橋香港口岸）



福田／蓮塘／皇崗口岸轉乘優惠「搭兩程 俾一程」

九巴及龍運分別設有九巴口岸線「搭兩程總有一程免費」及九巴龍運A線「搭兩程 俾一程」轉乘優惠，乘客以八達通或電子支付方式乘搭指定九巴路線互相轉乘路線B1、B9或B9A；或任何九巴路線互相轉乘龍運A線，兩程車費較低的一程可獲免費，往返落馬洲支線（福田）、香園圍（蓮塘）、港珠澳大橋香港口岸及機場更著數！

九巴與皇巴亦設有轉乘優惠！（資料圖片）

另外，九巴與皇巴亦設有轉乘優惠，乘客以八達通卡乘搭指定5條九巴路線（76K、276B、B1、N73、N276），並轉乘皇巴士，第二程即可享有最高達$10車資折扣，相等於皇巴士一程免費。

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