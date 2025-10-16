東京天氣預測｜氣象協會料下周急轉冷　市內低見11度｜附衣著建議

東京天氣｜香港人一年四季都想去日本旅行！《香港01》好食玩飛記者為大家整理東京四季包括春（3月至5月）、夏（6月至8月）、秋（9月至11月）、冬（12月至2月）四季天氣溫度，以及男生女生建議穿搭等實用資訊，幫助大家在出發前做好準備，讓行李打包更高效！



東京全年氣溫及降水量

不少人已經開始計劃新一年的東京之旅！下表為日本國土交通省氣象廳2024年東京都的氣象資料，供大家參考每月平均氣溫和降水量。

1月平均氣溫：7.1°C 降水量：36.0

2月平均氣溫：8.0°C 降水量：78.5

3月平均氣溫：9.6°C 降水量：188.5

4月平均氣溫：17.1°C 降水量：115.5

5月平均氣溫：20.0°C 降水量：201.5

6月平均氣溫：23.1°C 降水量：350.0

7月平均氣溫：28.7°C 降水量：206.5

8月平均氣溫：29.0°C 降水量：381.0

9月平均氣溫：26.6°C 降水量：111.5

10月平均氣溫：20.6°C 降水量：174.5

11月平均氣溫：13.7°C 降水量：82.0

12月平均氣溫：8.1°C 降水量：0.5



香港人一年四季都想去日本旅行！（pixabay圖片）

東京未來10天氣預測

根據日本氣象協會tenki.jp預測，東京氣溫將由今日（16日）的20度，急降至下周四（23日）最低11度，當中八王子市、立川市等更會低見至10度。

東京氣溫將由今日（16日）的20度，急降至下周四（23日）最低11度。（日本氣象協會網站截圖）

東京天氣APP推薦

如果想在出發東京前，更準確地掌握當地的溫度和天氣情況，建議可以先瀏覽日本氣象廳網站，查看未來16日的天氣概況。

此外，你也可以下載日本氣象協會推出的官方天氣預報 App——「tenki.JP」。 App內不僅提供詳細天氣資訊和預報，包括降雨機率、溫度、風速等，還會顯示與季節相關的活動預報（例如紅葉情況）以及各類防災資訊。

iOS下載｜Android下載

🌺東京春季天氣（3月至5月）

在春意盎然、櫻花紛飛的春天，東京氣溫約在10至20°C之間，對香港人來說還是偏冷的天氣，適合穿著輕便的長袖衣物，薄棉衫或是薄毛衣，再搭配一件輕便的外套，最好帶上圍巾、帽子等保暖小物，以應對早晚溫差。女生可以選擇穿上短裙配褲襪，更添春日可愛氛圍感。

春天穿搭可向可愛感發展。（小紅書@一抔臉臉子）

🌞東京夏季天氣（6月至8月）

夏日熱浪來襲，陽光炙熱，東京的氣溫通常會上升到23至30°C之間，在7至8月天氣更會變得炎熱潮濕，建議大家穿著輕便透氣的衣物，如短袖、短褲、涼鞋，防止中暑，亦要做好防曬，保護皮膚。而6月上旬至7月中旬是梅雨季，記得帶上雨具！

大家可參考韓國女團Twice為寶礦力代言的清爽沙灘穿著。（網上圖片）

🍁東京秋季天氣（9月至11月）

秋天的東京秋高氣爽，天氣轉涼，樹葉漸漸染上繽紛絢麗的色彩，氣溫約在13至27°C之間。這是個適合漫步的季節，穿著中長度的上衣和褲子，再加上一件夾克或薄毛衣，選擇淺色衣物更適合與紅楓打卡，既能保持溫暖，又能體驗秋日的詩意。倘大家到野外賞楓，應穿著保溫、易乾、防風的衣物！

選擇淺色衣物更適合與紅楓打卡（小紅書@TEL淺笑、如夏゛）

❄️東京冬季天氣（12月至2月）

冬天的東京寒風刺骨，氣溫通常在7至8°C之間，建議穿上厚羽絨、毛衣、發熱內衣和長褲，並用洋蔥式、玉米式穿搭法，從內到外以次穿上發熱內衣→緊身上衣→鬆身衣物→羽絨外套。記得加上帽子、手套、頸巾和保暖的靴子，沒有帽子和手套的朋友，可落地日本後在當地購買，價錢相宜款式又夠日系！

韓國女團成員Karina@Aespa的冬天暖和穿搭。（IG@katarinabluu）

東京酒店推介🏨

打算出發東京的你找好酒店了嗎？以下推介3間各有特色的東京酒店，還有Trip.com、Booking.com及Klook優惠碼作參考，CP值超高！

東京站酒店推介【1】東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）於2023全新開幕，共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊，步行至車站亦只需要6分鐘，旁邊的地下街亦有不少餐廳，十分方便！酒店設備十分新，房間有1至6人房，更有相連房，適合家庭客，方便照顧小朋友及長者，部分房間更設有有乾衣功能的洗衣機，讓你在長途的旅行清洗衣服。

酒店每日在2樓都有提供小食及飲料！房間空間感十足，更可以有空間打開2個行李箱。客房雖然沒有配備浴缸，但浴室亦有採用乾濕分離，床頭部分設有各規格的電源插座，而且配有空氣清新機，非常貼心！

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

房價：人均HK$557起（超大床房）

地址：東京都中央區日本橋3-5-13

交通：東京車站步行6分鐘

東京站酒店推介【2】J酒店東京GEO（J Hotel Tokyo GEO）

酒店位於東京站附近，因此吸引不少旅客入住，他們表示酒店客房的衞生良好，酒店職員的工作效率高，萬一在房間遇上電器損壞的問題，他們很快就可以提供協助，而且交通十分方便，數分鐘的步程就可以到達東京車站，然後再轉乘前往其他地方的列車。部分房間沒設電視，取而代之有投影儀，想在酒店欣賞電視節目的人要留意。

J酒店東京GEO（J Hotel Tokyo GEO）

房價：人均HKD334起（大床房）

地址：3-1-6 Nihonbashi Hongokucho, 103-0021, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行9分鐘

東京站酒店推介【3】東京京橋 穎特飯店（Hotel Intergate Tokyo Kyobashi）

從酒店走到東京站大約需要10分鐘的步程，鄰近有多個站，包括了京橋站、寶町站銀座一町目站，交通算是十分方便。酒店屬於商務性，性價比高。部分房間不大，但設備十分齊全。最特別的是每逢周六、周日，酒店提供的早餐會備有氣泡酒，讓旅客可以在輕鬆愉快的心情下展開旅程。在Trip.com獲得89%的推薦度，不少人都欣賞酒店附近清幽靜逸，職員細心的服務態度亦令不少旅客留下深刻的印象。

東京京橋 穎特飯店（Hotel Intergate Tokyo Kyobashi）

房價：人均HKD$325起（標準雙人房）

地址：Kyobashi 3-7-8, 104-0031, 中央區, 東京, 日本

交通：東京車站步行9分鐘

