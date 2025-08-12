平價機票幾時買？港人投訴早買機票反而更貴　遭fb網民圍攻：極品

平價機票｜飛機冷知識｜去旅行最想買到平機票，留返啲錢到當地消費購物！但原來早買機票有機會貴過遲買？有網民近日在社交平台發文抱怨「機票遲買會比早買平」，結果火速被網民留言圍插！究竟怎麼做才買到平機票呢？



《香港01》好食玩飛記者為大家在Expedia早前發布的《2025年航空旅遊秘訣》年度報告中，整理了5大購票機票的迷思及其秘訣，原來在出發前7至22天訂機票，比起提前4、5個月訂可以節省26%！想知更多就看下文啦！



平價機票｜越早買機票越貴

有網民日前於社交平台facebook專頁「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」張貼了一張HK Express官方WhatsApp的對話截圖，並寫上「官方答案，機票遲買會比早買平」。

該網民在成功預訂機票後，發現票價有變動，即日價格比當日價格更便宜，於是向HK Express官方查詢，結果獲得官方客服回覆：「真係好明白你而家嘅心情，啱啱買完機票就遇到減價，換邊個都會覺得唔太舒服。機票價錢會隨市場情況有波動，冇辦法為你辦理差價退還，不過你有任何關於行程嘅問題，我哋都會盡力幫你解決。」

事主在facebook圍爐取暖，貼出跟HK Express的客服對話。（facebook圖片）

事主覺得心有不甘，直指HK Express「違反商品說明條例」，認為機票是「海鮮價」，更指「我未聽過機票遲買平過早買」，更把對話截圖放到社交平台「圍爐取暖」，結果被網民留言圍插，不少人留言批評事主指：「機票幾時有價格保證？」、「西客發現案」、「如果個客之前買平咗依家貴咗，客人會唔會補返差價？」、「咁你買多幾張平機票咪可以溝淡個價囉！」、「輸打贏要」、「圍爐失敗」、「好多公司產品去到最後一刻清貨都大平賣架啦」、「機票一向都有浮動架啦，第一次買機票？」

到底機票什麼時間購買比較便宜呢？根據在Expedia早前發布的《2025年航空旅遊秘訣》，原來原來在出發前7至22天訂機票！想用最平最抵的價錢買到機票？即看5大秘訣！

平價機票｜【1】出發前7至22天訂機票最抵

人人都以為買機票早買早享受，遲買貴幾舊，但事實並非如此！預訂機票的黃金時間是出發前7至22天，對比提前4至5個月預訂最多可節省26%。此外，大家不妨多留意航空公司及旅遊預訂平台的特別促銷活動，隨時可能獲得超值優惠！

預訂機票的黃金時間是出發前7至22天，對比提前4至5個月預訂最多可節省26%。（資料圖片）

平價機票｜【2】星期日訂機票

不少人都誤會任何一日買機票，價錢都是一樣，但其實錯了！根據數據顯示，在星期日預訂機票較便宜，比最昂貴的星期五預訂機票，最多可節省15%，所以買機票都要擇日嫁！選對日子預訂機票，價錢是截然不同。

平價機票｜【3】星期四出發最抵

幾時出發其實可以影響機票價格！報告顯示，對比最貴的星期日出發，星期四出發最多可節省17%，別忽視出發日子的重要性！

對比最貴的星期日出發，星期四出發最抵！

平價機票｜【4】逢星期二／9月可避開人潮

機場每天都是迫爆的狀況、乘搭的航班總是滿座，究竟怎樣可以避開人潮呢？其實只要選對出發日期和月份，就能避開人潮。逢星期二是出遊人流相對較少的日子，而九月更是港人外遊的淡季。

平價機票｜【5】經濟艙機票有回落

第四個迷思！大家都以為機票價格每年都會上漲，但其實2024年經濟艙平均機票價格較2023年下跌2%，所以機票價格並且只在升，是有回落的。

2024年經濟艙平均機票價格較2023年下跌2%，機票價格有所回落。（鄭子峰攝／資料圖片）

(全文完)