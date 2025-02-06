平價機票攻略｜愈早買愈平原來超錯！教你選對日子買　最多平26%

平價機票｜飛機冷知識｜去旅行最想買到平機票，留返啲錢到當地消費購物！但究竟怎麼做才買到平機票呢？《香港01》好食玩飛記者為大家在Expedia近日發布的《2025年航空旅遊秘訣》年度報告中，整理了5大購票機票的迷思及其秘訣，原來在出發前7至22天訂機票，比起提前4、5個月訂可以節省26%！想知更多就看下文啦！



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平價機票｜【1】出發前7至22天訂機票最抵

人人都以為買機票早買早享受，遲買貴幾舊，但事實並非如此！預訂機票的黃金時間是出發前7至22天，對比提前4至5個月預訂最多可節省26%。此外，大家不妨多留意航空公司及旅遊預訂平台的特別促銷活動，隨時可能獲得超值優惠！

預訂機票的黃金時間是出發前7至22天，對比提前4至5個月預訂最多可節省26%。（資料圖片）

平價機票｜【2】星期日訂機票

不少人都誤會任何一日買機票，價錢都是一樣，但其實錯了！根據數據顯示，在星期日預訂機票較便宜，比最昂貴的星期五預訂機票，最多可節省15%，所以買機票都要擇日嫁！選對日子預訂機票，價錢是截然不同。

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平價機票｜【3】星期四出發最抵

幾時出發其實可以影響機票價格！報告顯示，對比最貴的星期日出發，星期四出發最多可節省17%，別忽視出發日子的重要性！

對比最貴的星期日出發，星期四出發最抵！

平價機票｜【4】逢星期二／9月可避開人潮

機場每天都是迫爆的狀況、乘搭的航班總是滿座，究竟怎樣可以避開人潮呢？其實只要選對出發日期和月份，就能避開人潮。逢星期二是出遊人流相對較少的日子，而九月更是港人外遊的淡季。

平價機票｜【5】經濟艙機票有回落

第四個迷思！大家都以為機票價格每年都會上漲，但其實2024年經濟艙平均機票價格較2023年下跌2%，所以機票價格並且只在升，是有回落的。

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2024年經濟艙平均機票價格較2023年下跌2%，機票價格有所回落。（鄭子峰攝／資料圖片）

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