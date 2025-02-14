銀座美食10間｜壽喜燒＋人氣炸豬扒必試！5CM手工烏冬網民讚嫩滑

銀座美食街｜銀座平價美食｜東京咁大，今次一於專攻銀座美食！《香港01》好食玩飛記者為大家精選10間銀座必食餐廳，當中包括蓋飯、拉麵、壽喜燒、抹茶甜品專門店等，其中一間厚切炸豬扒丼飯，連韓國女神張元英都推介！$76大大件炸豬扒！想知還有什麼銀座美食推介？即看下文啦！



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銀座美食｜【1】燒肉INOUE —— 和牛飯蓋

燒肉INOUE的和牛飯蓋是「和牛三吃」！即是一個和牛飯蓋套餐有3種食法，套餐價錢為2000日元（約102港元），包含温泉蛋、沙拉、菜、山藥泥。第一種食法就是不加上任何配料；第二種食法可以加上温泉蛋或者山藥泥；第三種食法加上湯和芥末一起吃，而網民非常推薦第三種食法，和牛飯跟湯、芥末拌勻在一起，非常匹配！

燒肉INOUE

地址：東京都中央区銀座1-6-6

交通：東京地鐵銀座站步行約5分鐘

營業時間：11:00 - 15:00 & 17:00 - 23:00（星期一至五）／11:00 - 23:00（星期六日）



銀座美食｜【2】銀座八五 —— 曾獲米芝蓮1星拉麵店／SJ成員銀赫大讚

銀座八五是東京3大米芝蓮拉麵其中之一，由法式料理主廚創立，主打湯底無醬油、不油膩，如果喜歡湯底較清淡的拉麵，銀座八五就啱晒你啦！除了普通湯底，還有鵝肝特別拉麵，味道相對較濃郁。拉麵方面，師傅用頂級雞蛋制作，每日只售60碗，大家要早點到店排隊啦！

銀座八五

地址：東京都中央区銀座3-14-2 第一はなぶさビル 1F

交通：東京地鐵東銀座車站步行約3分鐘／新富町車站步行約3分鐘／JR有樂町車站步行約10分鐘

營業時間：11:00 - 16:00（逢星期一休息）



銀座美食｜【3】木曾路 —— 壽喜燒

木曾路的地理位置非常方便，正位於銀座的中心地段。「木曾路」的7道菜和牛套餐分為3款，分別有和牛霜降肉，價錢為5940日元（約301港元）；和牛特選霜降肉，價錢為6820日元（約346港元）；和松阪牛，價錢為9900日元（約502港元）。雖然松阪牛價錢較貴，不少網民都推薦吃這款牛，油脂一入口就化開！

木曾路

地址：〒104-0061東京都中央区銀座5-8-17

交通：JR有樂町站步行約5分鐘

營業時間：17:00 - 22:00（星期一至五）／11:00 - 15:00 & 17:00 - 21:30（星期六日及公眾假期）



銀座美食｜【4】炭焼 うな富士 Sumiyaki Unafuji Yurakucho Ten —— 必比登推介鰻魚飯

炭焼 うな富士由1995年在名古屋開業至今，在日本多個地區落戶，銀座就有一間啦！還登上過必比登推介榜！餐廳的特點是每一客鰻魚飯都是使用肉質厚實的藍鰻，不經蒸煮而是在極高的溫度下燒烤，令鰻魚皮脆內軟。定價會較高，一客鰻魚蓋飯價錢為5200日元（約264港元）。

炭焼 うな富士 Sumiyaki Unafuji Yurakucho Ten

地址：東京都千代田区内幸町1-7-1 H12

交通：JR「有樂町站」日比谷口步行約6分鐘／JR「新橋站」銀座口步行約4分鐘

營業時間：11:00 - 22:00



銀座美食｜【5】Tendon Itsuki —— 天婦羅蓋飯

銀座超人氣天婦羅餐廳一定是Tendon Itsuki，長期大排長龍！這家的天婦羅格外香口，炸粉是調過味，炸過後更香脆可口！一客天婦羅蓋飯包含蝦、茄子、扇貝、鰻魚、雞肉，非常豐富！不過價錢略為貴，5000日元，大約254港元左右。

Tendon Itsuki

地址：東京都中央区銀座6-4-12 KNビル B1F-B

交通：東京地鐵銀座線「銀座站」C3出口步行約2分鐘

營業時間：11:30 - 15:00 & 17:00 - 23:00



銀座美食｜【6】Ginza Sand —— 和牛三文治

去旅行怎可以不吃宵夜！位於銀座的Ginza Sand在平日營業至凌晨4時，和牛三文治是他們最熱賣的三文治，肉質厚實鮮嫩！明顯有三層，分別是烘過的三文治皮、和牛脆皮再到和牛，好juicy呀！一份價錢為3200日元，大約162港元。除了和牛三文治，還有鰻魚三文治、雞蛋三文治等款式。

Ginza Sand

地址：東京都中央区銀座7-6-4 フィーラ銀座ビル 1F

交通：地下鐵「銀座站」步行約291米

營業時間：【逢星期日休息】17:00 - 04:00（星期一至五）／11:30 - 23:00（星期六）



銀座美食｜【7】とんかつ 丸七 Tonkatsu Marunana Ginza —— 張元英都推介！$76厚切炸豬扒丼！

韓國女團IVE成員張元英都推介的「とんかつ 丸七」，是以厚切炸豬扒而聞名。炸豬扒丼主要販售2個份量的套餐，有150克和300克。150克的炸豬扒丼價錢為1500日元（約76港元）；300克的炸豬扒丼價錢為2200日元（約112港元）。炸豬扒的肉質炸過之後仍有濕度，一咬便分開2件，完成沒有乾柴的感覺，而且外皮有點甜味，非常特別！

とんかつ 丸七 Tonkatsu Marunana Ginza

地址：東京都中央区銀座4-13-3

交通：「東銀座站」步行約1分鐘／「銀座站」 步行約5分鐘

營業時間：11:00 - 15:00 & 17:00 - 20:00



銀座美食｜【8】五代目 花山うどん Godaime Hanayama Udon Ginza Ten —— 手工烏冬

傳說中的花山烏冬就在銀座的「五代目 花山うどん」啦！已有130年歷史，花山烏冬的特點是超大塊，比粗面更寬更粗！網民指目測有5厘米粗，而且質感超嫩滑，每一啖都食到瀡瀡聲！至於湯底比較濃郁，跟清湯烏冬搭配，可以中和整個口感。烏冬可以跟配天婦羅，價錢為1400日元（約70港元）；或跟配咖哩雞肉，價錢為1550日元（約79港元）。

五代目 花山うどん

地址：東京都中央区銀座3-14-13

交通：「東銀座站」A3岀口步行約3分鐘【歌舞伎座後面】

營業時間：11:00 - 15:30 & 17:30 - 21:30（星期一至五）／11:00 - 16:00（星期六日）



銀座美食｜【9】柊 HIIRAGI ひいらぎ —— 抹茶刨冰／$147抹茶set

眾所周知，京都宇治是日本抹茶的發源地，大家必定要食「ひいらぎ」的抹茶甜品！抹茶刨冰是他們的人氣甜品，店員會在客人面前展現製作過程，抹茶刨冰加上奶和紅豆，甜而不膩，口感清爽！一份抹茶套餐，包括抹茶刨冰、抹茶法式蛋糕和抹茶拿鐵，價錢為2900日元（約147港元）。

柊 HIIRAGI ひいらぎ

地址：東京都中央区銀座6-12-15

交通：從都營淺草線或東京地鐵日比谷線「東銀座站」A1電梯出口步行約3分鐘／從東京地鐵「銀座站」A3出口步行約4分鐘

營業時間：11:00 - 20:00



銀座美食｜【10】PATISSERIE TEN& —— 抹茶泡芙

網民一致認為甜品店「PATISSERIE TEN&」是必吃！單是原味泡芙已經好香，泡芙外皮非常脆，底部還帶點微糯，煙煙韌韌！除了原味，還有多款口味，包括朱古力、抹茶等，抹茶泡芙的餡料厚實、份量十足！除了泡芙，還有售可麗露。

PATISSERIE TEN&

地址：東京都千代田区内幸町1-7-1 HIBIYA OKUROJI

交通：從JR「有樂町站」或「新橋站」步行約6分鐘／東京Metro地鐵丸之內線「銀座站」步行約8分鐘

營業時間：11:00 - 16:00 & 17:30 - 21:00



如果想一落樓就可以食好西？沒問題！《香港01》好食玩飛記者為大家精選3間位於銀座地鐵站附近的酒店！最近2分鐘就到！想睇多幾間就按此啦！

銀座酒店15間推介😍😍

東京銀座酒店推介【1】銀座酒店by GRANBELL（GINZA HOTEL by GRANBELL）

位處於銀座商圈內、交通便捷的GINZA HOTEL by GRANBELL，是圈內注重水療服務的新酒店。酒店裡的大型水療中心提供溫泉浴池、桑拿房、休息空間，讓大家完成一日的行程後鬆一鬆。要注意！由於酒店鄰近商場、交通方便、擁有水療設施，酒店經常被預訂一空。欲入住的朋友，切記及早訂房。

銀座酒店by GRANBELL（GINZA HOTEL by GRANBELL）

房價：人均$701起

地址：chuoku ginza 7-2-18, 銀座, 東京, 日本

交通：於新橋站北口出站後，步行約5分鐘或於銀座站C-1或C-2出口出站後，步行約5分鐘

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東京銀座酒店推介【2】銀座回廊街皇家花園康瓦斯酒店 （The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

銀座回廊街皇家花園康瓦斯酒店 （The Royal Park Canvas Ginza Corridor）於2022年開幕，地理位置優越，可輕鬆前往地鐵線，距離銀座站步行約5分鐘，附近坐落一整排食店，吃東西相當方便，附近亦有購物商店。酒店裝潢新穎時尚，客房舒適，並配備投影機、高級音響等設備，頗有家庭劇院感覺！

銀座回廊街皇家花園康瓦斯酒店 （The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

房價：人均HKD$739起（標準荷里活雙床房）

地址：日本東京都, Chuo-ku, Ginza 6-2-11

交通：銀座站步行約5分鐘

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東京銀座酒店推介【3】銀座Agora酒店 （Agora Tokyo Ginza）

銀座Agora酒店 （Agora Tokyo Ginza）於2020年開幕，是數一數二的靚裝修新酒店！酒店位於三越、松屋銀座、歌舞伎座附近，步行2分鐘就到達東銀座站，步行10分鐘就可至銀座及銀座站，交通方便，樓下亦有2間便利店，且鄰近築地市場，不論逛街或觀光都十分方便。酒店房間設計簡約，具有和風現代感， 整潔舒適且設備新穎，位於鬧市中但環境安靜，樓下更會每日提供茶水點心，絕對推介！

銀座Agora酒店 （Agora Tokyo Ginza）

房價：人均HKD$439起（高級大床房）

地址：日本東京都, Chuo-ku Ginza 5-14-7

交通：地下鐵東銀座站步行2分鐘

銀座Agora酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

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