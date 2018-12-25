【2019台北跨年】遊台必去！台北3個跨年倒數旅遊熱點

時間貶眼就過，還有幾天就踏入2019年！過完歡樂的聖誕節後，興奮心情不要停，如果你正好去台北旅行，在2018年的最後一天打算去哪裡狂歡倒數呢？如台北的跨年晚會、欣賞璀璨煙花或到海邊追蹤19年曙光，看看以下3處台北跨年熱點，準備好以最興奮的心情，迎接2019年！

101大樓是台北跨年必到熱點，現場誓必人頭湧湧。（相片來源：go2tutor_com@IG）

1.台北101大樓煙花跨年晚會​

由台北市政府觀光傳播局主辦，自1995年底已舉辦的跨年晚會，已有多年歷史。多年來選址台北市政府，自從在2003年年底與台北金融大樓合作就開始以「台北最High新年城跨年晚會」為主題舉辦跨年倒數活動。

這個台北最受矚目的「台北最High新年城」2018-19跨年晚會，今年以「狂放電」為主題，結合電音、電競、電商、電頻「四電」元素，變身放電狂歡派對。到時現場有黑人陳建州、天心和海裕芬做派對主持，還邀請到韓國女團EXID來一場勁歌熱舞！還有重量級嘉賓：天后張惠妹，擔任跨年前的壓軸表演嘉賓， 一齊倒數迎接2019年；而踏入2019年以後，更有人氣hip-hop頑童MJ116登場，再配合旁邊101大樓的大型煙花表演，屆時一定超有氣氛！

每年跨年倒數，台北地標101大樓都一定有煙花匯演，將氣氛推到最高！（相片來源：台北萬豪酒店）

2019台北最High新年城 時間：12月31日-2019年1月1日（一）7pm-1am 地址：台北市信義區市府路1號（台北市政府前廣場） 官網：2019台北最High新年城

可在象山公園靜靜地遠距離拍下台北101大樓的煙花匯演情況，避開擠拍人群。（相片來源：imianphoto@IG）

2.象山步道影台北鬧市

如果你只想紀念2019年的一刻，影靚相打卡，但又想避開擠避的人群，步行上象山絕對是最佳位置！象山位於台北市信義區，山上可以遠眺台北101，夜景十分浪漫，想在山上觀賞煙花的朋友，記得早點上去霸位！

而在象山之上，除了巨石公園外，「超然亭」是另一個熱門的拍攝景點，位置在過巨石公園之後，沿步道再往上走約10分鐘，視野與六巨石大約相同，不過人群相對較少。

在象山超然亭上可以寧靜地拍下101大樓的煙花匯演照。（相片來源：Sia_Misia）

象山步道 地址：台北市信義區五段150巷22弄 交通：捷運「象山站」，步行15-20分鐘

每年都有很多台灣人前往「福隆海水浴場」，參觀東北角迎曙光活動。（相片來源：交通部觀光局）

3. 2019 福隆迎曙光

看完台北101的跨年煙花之後，如仍感到未夠盡興，可以到下一個行程：福隆海水浴場。很多當地人都會到海水浴場參加元旦迎曙光活動，從凌晨4:30開始，有團體接力表演，通宵等待日出一定會飢腸轆轆，周邊更有熱食攤檔賣小食，陪伴大家渡過清晨迎接2019年第一個曙光！

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