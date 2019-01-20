【台北自由行】沿住捷運站買手信！五間當地人推薦的小食好物店

香港人出國旅遊最愛去哪裏？答案就是台灣！根據日前報章報道，Google 2018年前十大最熱門旅遊景點中，竟然就包辦了台灣北中南三個城市，除了地緣關係，語言相通之外，當然也是因為台灣好吃好買實在太多啦！ 為了讓來台灣的遊客都能開心暢遊、滿載而歸，記者就要帶着大家沿着四通八達的台北捷運路線圖，一路採買手信！不同於網路上常看到的人氣商家，本單元可是身為地道台北人的筆者自己列出的口袋名單喔！此篇就先從觀光客來台最愛去的「淡水站」作為終點，來場「捷運紅線Shopping」之旅吧～

文：Audrey Wong

1. 台北車站 - Magi Planet 星球工坊爆谷

▶ 捷運出口：台北車站 M4出口

桃園機場捷運通車一年多，直達到台北車站甚至只要40分鐘，讓來台觀光旅客便利不少，而台北車站微風廣場更是許多旅客一次買齊手信的最佳去處。其中號稱「每一秒就賣出6包、熱銷世界14國」的星球工坊爆谷，研發出多達十幾種以上的口味，咬下去每一口都讓人驚豔，好味程度100分！

其中據說最受海外觀光客歡迎的分別是：粟米濃湯、特濃芝士及略帶甜鹹的玫瑰鹽焦糖口味。而最近松露朱古力拖肥口味更榮獲「2018 比利時 iTQi 國際風味品質評鑑」一星獎章，難怪小編來此時看到新加坡旅客正在一箱箱打包，因為口味真的太多一定要買齊！

2. 中山站 - Field 小田食光

▶ 捷運出口：中山站 3號出口

逛得累了當然就要找個地方吃點美食養精蓄銳，這家隱身在巷弄中的地中海式餐館絕對可以滿足你的味蕾。餐點都以健康食材佐以豐富香料，並有大量蔬果入菜，店內更有類似歐洲市集的蔬果、博士茶、氣泡飲料等可供選購。

小田食光的店內裝潢以黑白色系為主，簡約大方的歐風空間加上溫暖的燈光，提供了讓人輕鬆用餐的自在氛圍。其中主廚推薦的菜色為「松露雞佐新鮮蘆筍與水波蛋」，清爽的口感與鮮嫩多汁的雞肉，搭上些許的松露提味，層次堆疊的好滋味讓人難以忘懷。

3. 中山站 - Inna Organic 童顏有機

▶ 捷運出口：中山站 1 號出口

港人來台最愛買的手信非保養品莫屬，除了台灣隨處即是的藥妝店，許多知名的MIT自產品牌可是國際知名，像是在台灣有多家分店的天然有機保養品牌童顏有機，不添加任何化學成分及人工香料，是台灣唯一取得歐盟 COSMOS天然有機、美國EWG健康友善認證雙認證品牌的台灣MIT保養品。

其中明星商品「有機精油隱形面膜」輕薄好吸收，採用有機認證的精油與精華液，讓客人回購率超高，連香港遊客來台都要瘋狂掃貨。這家位於中山站的童顏有機是在新開幕不久的南西誠品店內，可以用餐完後順便一路採買逛街。

4. 士林站 - Argent 安爵銀飾

▶ 捷運出口：士林站 2 號出口

如果想要為這趟旅行帶走一個難忘的紀念品，那就到士林夜市商圈附近的安爵銀飾，為自己客製一款銀飾吧！安爵銀飾開業至今已有11年，除了手鍊、耳環、項鍊等各式的銀飾配件外，最特別的是有「銀飾刻字客製化」的服務，有多種字型、鍊飾、顏色可選擇，為自己或親友打造獨一無二的銀飾配件。

店內也可先預約「DIY 手作銀飾課程」，一堂課大約3小時，上完課就可帶回專屬於自己的銀飾品！

5. 淡水站 - 海邊走走

▶ 捷運出口：淡水站 1 號出口

來到觀光客來台必去的淡水，除了要一嚐阿給和鐵蛋等小吃，當然也要帶回一些特色手信。由淡水在地的社區媽媽們手工製作的蛋捲品牌「海邊走走」，從淡水開始爆紅到海外，最近甚至進駐到英國零售店。

會這麼紅的原因，是因為每一根紮實酥脆的蛋捲餅皮都沒有添加一滴水，而是以屏東立益牧場洗選蛋與純紐西蘭安佳奶油調製而成，其中港人指定必買的明星商品「花生愛餡蛋捲」，一口咬下就可嚐到濃郁的花生醬在口中蔓延，難怪連香港著名作詞人黃偉文都稱是「最愛」！

上面這幾家離附近捷運站都是10分鐘以內的路程，購物起來非常方便，除了海外觀光客必訪之外，也是許多台北人愛去的口袋名單，趕快收藏起來吧！

【本文獲「灣仔日報」授權轉載。】

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