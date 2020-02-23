Big 7 Travel嚴選全台灣25間最佳咖啡店清單　精品咖啡迷跟實朝聖

國外旅遊網站Big 7 Travel日前公布「台灣25間最佳咖啡館」，基隆的夏隆咖啡與Eddie’s cafe Et Tiramisu上榜，基隆市長林右昌日前在Facebook公布這項好消息，並大力推薦。林右昌說，基隆的咖啡文化有着獨特的韻味，每間咖啡店都擁有自己的靈魂個性，基隆佔兩家，這不是Hardsell，而是基隆真的很犀利。

林右昌在Facebook貼文說，Big 7 Travel是專為旅人蒐集各地情報的網站，近日公布了「台灣 25 間最棒咖啡店」名單，囊括台灣北中南東部的咖啡店，其中基隆就有兩家咖啡店上榜，一家是位於仁愛區華四街的Eddie’s cafe Et Tiramisu；一家則是位在信義區義六路上的夏隆咖啡。

基隆市政府指出，每一家咖啡店都擁有自己的靈魂個性，Eddie's Cafe' et Tiramisu藏身於市場裡低調的老公寓，醒目的黃色大門是艾迪老大的咖啡基地，門邊牛奶瓶裡裝着的咖啡豆是與客人的共同默契，一杯手沖單品配著微飄酒香的提拉米蘇，是老饕的標準組合；而夏隆咖啡，坐落基隆山腳上，有著紳士般雅緻的生活，這裡「慢慢喝」是主人的不藏私，果香隨時間細分層次、口感變化，正如用希伯來語「夏隆」意味著平安，用咖啡在日常裡招呼。

基隆兩間咖啡店獲Big 7 Travel選為「台灣25間最佳咖啡館」：

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林右昌說，基隆可說是台灣最早的「咖啡城市」，早期的基隆港是國際貿易最繁盛的港口，也是接觸西化最快速的地方，擁有發展歷史最久、最密集的咖啡廳。不管是市街騎樓或巷弄轉角都可見咖啡廳，基隆的咖啡文化有著獨特的韻味，用一杯虹吸壺（Syphon）煮的咖啡提神，開始一天的生活，在基隆喝咖啡就是這麼生活化。

台北最多、台中高雄各佔兩家，隨時都有好嘅精品咖啡！按圖睇台灣25間最佳咖啡店Top 10：

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市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，獲選「台灣 25 間最棒咖啡店」的兩家咖啡廳，都有獨到的風格，店家從咖啡豆的選擇、烘焙到沖煮，關注每一個細節、近乎苛求完美的嚴格標準，方能成就一杯獨有的咖啡，餘韻讓人流連忘返，榮獲這項殊榮真是實至名歸。基隆還有許多特色的咖啡廳，搭配藝術與在地故事，值得大家細細品味，歡迎大家來基隆看海景、喝咖啡，感受基隆在地的咖啡文化。

國外旅遊網站Big 7 Travel日前公布「台灣25間最佳咖啡館」（Big 7 Travel）

Big 7 Travel嚴選全台灣25間最佳咖啡店清單： NO. 25 夏隆咖啡館 Shalom Coffee 基隆市信義區義六路38號 NO.24 樹夏飲事 恆春鎮恆西路12-21號 NO. 23 存憶Cafe Bar 台南市國華街三段211號 (625.69 km) NO. 22 COFFEE LOVER's PLANET 台北市敦化南路一段246號B1 NO. 21 大溪-草店尾事務所 桃園市大溪區草店尾一巷一號 NO. 20 Jack & NaNa COFFEE STORE 台北市中正區臨沂街33巷36號1樓 NO. 19 Tamp Temper Taichung Coffee 台中市民權路286號 NO. 18 My cofi 高雄市苓雅區廈門街19號 NO. 17 Eddie's cafe Et Tiramisu 基隆市華四街25號 NO. 16 miracle coffee 內湖區洲子街151號1樓 NO. 15 麋谷 Migu village 屏東縣恆春鎮恆南路2巷1-1號 NO. 14 GaBee Coffee 台北市松山區民生東路三段113巷21號 NO. 13 Community Cafe' 墾墨咖啡 台東市更生路1208號 NO. 12 Coffee Stopover 台中市台中市西區民權路217巷24號 NO. 11 ALL DAY ROASTING COMPANY 台北市松山區延壽街329號 NO.10 Parlare coffee 高雄市鳳山區文化西路7號 NO.9 Fika Fika Café 台北市中山區伊通街33號 NO.8 Here149cafe恆春店 屏東縣恆春鎮省北路41巷14號 NO.7 草月咖啡館 台東市仁德街60號 NO.6 RUFOUS COFFEE 台北市大安區復興南路二段339號 NO. 5 Hausinc cafe 台中市北區忠太西路39號 NO. 4 首璽咖啡 台南市裕農路375號 NO. 3 The Factory- Mojocoffee 台中市大業路230號 NO.2 路人咖啡 Ruh Cafe 高雄市苓雅區四維三路217號 NO.1 興波咖啡 Simple Kaffa 台北市忠孝東路二段27號

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