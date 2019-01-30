【Converse特賣場】Converse、Jack Purcell低至2折！衫鞋$100起

傳統習俗來說，原來農曆新年內（即正月）都不宜買新鞋，否則「嚡嚡」聲唔吉利！而今次這間Converse特賣場，讓你把握過年前買新鞋的好機會！特賣場主要有多款Converse、Jack Purcell休閒鞋、布鞋等等，最平一對slip-on只需100港元就有交易！另外同場仲有Converse背囊、外套及T-Shirt等等，最啱喜歡運動style的朋友掃貨！

高筒暗花、皮革、絨面Converse休閒鞋，特賣場都只係賣250港元，款式絕對唔Out又易襯！（圖片來源：On The List）

Converse特賣場為期6日 最平$100對slip-on

年青人都喜歡的Converse，趕緊在農曆新年前開辦只限6天的貨品特賣場，有多款平實、易襯的 Converse 休閒鞋、波鞋，仲有同廠 Jack Purcell 波鞋都可搵到。觀乎現場，最抵買有藍、白兩色slip-on休閒鞋，只需100港元就可以帶回家。另外魔術貼高筒款經典Converse帆布鞋亦只需120港元，童裝鞋亦只賣約80-120港元，貼近100港元已買到Converse，非常超值！

除了鞋子，特賣場更有Converse外套、T-Shirt、牛仔褲，甚至羽絨，每款item都只係100-150港元！新年前想添新裝，真係要大手入貨。

▼按下圖看更多特價鞋子、背囊、T-Shirt：

Converse布鞋、波鞋類：

+ 10 + 9 + 8

T-Shirt 類：

+ 11 + 10 + 9

背囊類：