【韓國自由行】韓國GLOWPICK票選20大韓國面霜　任何天氣都要保濕

剛剛過去的農曆新年，大家都體驗了一個炎熱的春節，但當肌膚對抗又濕又乾的天氣時，真係不能掉以輕心！好多美女都分享過護膚經驗：最緊要保濕！今次參考一下皮膚超好的韓國美女們，在美容網站GLOWPICK最新票選的面霜排行榜 （截至2019年2月8日），從中挑選出適合自己的護膚面霜！

韓國網民票選出最新面霜排行榜，總找到適合自己的一款！（圖片來源：Glowpick.com）

20大韓國面霜排行榜

要選擇適合自己的面霜，緊記不能一枝用到老，要按不同天氣轉變而選擇滋潤或乾爽面霜，來為肌膚作適量保濕，否則好易搞到出油或出暗粒，又或者太乾變甩皮。韓國網民票選出面霜心水推介，因為當地天氣乾燥，大部份面霜都應該較適合成熟肌膚或乾性皮膚，不過有部份也是輕薄的Gel狀面霜，即睇以下心水推介。

（圖片來源：Glowpick.com） 第20位：DUFT & DOFT - Hydra Soother Balancing Radiance Cream 100ml / 49,800韓圜（約348港元） 啫喱狀面霜具長效保濕作用，內含80%天然因子亦可滋潤皮膚，同時適合敏感肌膚使用。

（圖片來源：duftndoft@IG）

（圖片來源：Glowpick.com） 第19位： LUCAS' PAPAW OINTMENT 25g / 9,900韓圜（約69港元） 來自澳洲的國寶級萬用木瓜潤膚膏，專用在乾燥皮膚上，很多人用來塗臉、嘴唇，乾到甩皮就最啱用。

（圖片來源：goar_shop_ru@IG）

（圖片來源：Glowpick.com） 第18位：RAHEL - Day Care Hydro Gel 100g / 39,000韓圜（約273港元） 香港冬春交界，最怕護膚品太過油膩，這款Hydro Gel保濕又清爽，年輕肌膚女生可以參考一下。

（圖片來源：daily_rahel@IG）

Gel狀質地，非常清爽！（圖片來源：daily_rahel@IG）

Estee Lauder 一向是成熟肌膚的皇牌敁膚品，而這款緊緻面霜更是臉頰與頸部兩用，能做到緊緻與提升效果。（圖片來源：Glowpick.com） 第17位：Estee Lauder resilience lift firming/sculpting face and neck creme SPF 15 / 150,000韓圜（約1,054港元） Estee Lauder 一向是成熟肌膚的皇牌護膚品，而這款緊緻面霜更是臉頰與頸部兩用，能做到緊緻與提升效果。（圖片來源：Glowpick.com）



（圖片來源：belleskin99@IG）

（圖片來源：Glowpick.com） 第16位：Dr.G Black Snail Cream / 149,000韓圜（約1,047港元） 黑蝸牛含有豐富的營養成分，能夠緊致肌膚防止水分流失，同時又含有珍珠粉末，能提亮肌膚。不過注意這款面霜較 Rich，乾性肌或成熟肌膚較適合。

黑蝸牛面霜質地比較濃稠，秋冬天乾燥季節使用較好，踏入春夏感覺可能太黏身。（圖片來源：cavalier_bruno@IG）

（圖片來源：dash_of_beautyy@IG）

（圖片來源：Glowpick.com） 第15位：Dr.G Barrier Activator Balm/ 27,000韓圜（約189港元） 此款面霜擁有48小時保濕力，採用Olive Crystal Emulsion技術，但由於是「膏狀」質地，建議乾燥天氣才使用。



霜狀質地的面霜，乾性膚質較適合。 （圖片來源：drgkorea@IG）

按下圖看更第1-14位好用面霜排行榜：

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資料來源：www.glowpick.com

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