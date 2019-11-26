【泰國旅遊】打卡必去曼谷地標大京都大廈　睇靚景行玻璃天空步道

泰國曼谷大京都大廈不僅外觀吸引，更於2018年11月16日全新開放了玻璃天空步道（Mahanakhon Skywalk）。成為曼谷新景點，更在IG掀起一股打卡潮，標高314米的高空走廊，可以一覽無遺曼谷市區的景色。這次KKday也為大家整理了 曼谷大京都大廈玻璃天空步道的相關資訊、門票預訂方式、交通等，讓你在下次的曼谷行程裡也能有新選擇。

曼谷大京都大廈（King Power Mahanakhon）（KKday授權使用）

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簡介

說到曼谷超紅的地標就絕對不能不提曼谷京都大廈新建的玻璃天空步道（Mahanakhon Skywalk）！這裡可是目前全泰國最高的觀景台。再加上位在市區裡，擁有絕佳的角度可以一覽曼谷市區的景色。曼谷大京都大廈的獨特幾何外觀就已經夠吸引人，最近開放高空觀景台後，又在IG上掀起了一股打卡潮。如果前往曼谷，千萬不要錯過了這個景點！

簡單幫大家整理一下整棟大樓的樓層分佈：

1樓：Mahanakhon SkyWalk的大堂、正門和售票櫃檯，購買門票、兌換票券後，將通過以曼谷作主題的電子走廊前往電梯等候區。 74樓：室內360度觀景台，可透過AR體驗了解曼谷的主要地標，還可以從泰國最高郵筒寄信。 75樓：通往78樓的電梯等待區，洗手間設施也在這層樓喔！ 78樓：天台區、室外觀景台、玻璃天空走廊。

開放時間：10:00～24:00 最後入場時間：23:00 地址：114 Naradhiwat Rajanagarindra Rd, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500 Thailand

曼谷大京都大廈交通

位在Silom區的曼谷大京都大廈（King Power Mahanakhon）交通相當便利，從Chong nonsi BTS站3號出口出站後，就能看到直通曼谷大京都大廈的聯通空橋，坐著手扶梯往下直走，便可抵達票務櫃檯。

玻璃天空步道門票預訂

建議出發前可以事先在網路上預訂，KKday上可以購買到價格優惠的票券，抵達櫃檯後出示KKday App上的訂票憑證（或是列印出紙本訂票憑證）以及護照後，就可以順利換取入場門票了，非常方便、快速。要記得將入場門票收妥，後續都還用得到！

玻璃天空步道門票建議出發前可以事先在網路上預訂。（KKday）

觀景台、玻璃天空步道入場

掃描票券、通過安全檢查入場後，首先會到一面攝影牆面，工作人員會協助留影紀念，紀念照片在參觀出口處可以購買，一份三張總共是450泰銖。

接著，在等待上樓電梯的同時，會通過一條LED數位動畫走廊，播放有關泰國文化的動畫小短片，有泰式奶茶的製作過程、交通壅塞的曼谷街頭、泰式按摩的場景、用木棍製作青木瓜沙律的畫面等等。除了兩旁的小動畫可以欣賞，抬頭還可以看到在天花板上的曼谷地圖雕塑，以及用金色標註的King Power Mahanakhon字樣。

當進入電梯後，在關上電梯們的剎那，隨著急速上升的電梯，四周的LED牆面會出現光感四射的動畫影片，帶你俯瞰整個曼谷市景，包含大皇宮、黎明寺等著名地標通通都有。這個電梯的速度也超級快！從1到74樓只要50秒，加上聲光效果俱佳，讓人一飽眼福，是很特別的體驗。

點擊下圖看清前往觀景台全過程！

74樓：360度觀景台

出電梯後，首先映入眼簾的是74樓的360度室內環景觀景台。在這層可以觀賞全曼谷市景，同時還有明信片販售機跟全泰國最高的郵筒，可以在此寫明信片分送給親朋好友，分享你在曼谷的旅遊趣事。

環顧完曼谷市景後，可以搭乘手扶梯上到75樓，這層有通往78樓的露天觀景台的透明玻璃電梯，此外洗手間也是在這層樓喔！所以千萬要記得保留好入場票根，若需要使用洗手間，每次搭乘透明電梯上78樓時，工作人員都會再次檢查入場券！

78樓：玻璃天空步道（Mahanakhon Skywalk）

確認過票券後，就可以搭乘漂亮玻璃電梯緩緩上樓，抵達位在曼谷京都大廈的78樓，也是全泰國最高露天觀景台——Mahanakhon Skywalk。在這層除了可以環顧曼谷的景色，還有空中花園跟高空酒吧提供飲品，建議大家可以在日落前一小時抵達，欣賞曼谷從白天、黃昏夕照到夜晚的景色，一邊吹著微風、喝著小酒，是很棒的享受。

為保護全透明的玻璃地板，要先排隊換上專門的鞋套，鞋套除了保護作用，同時也有止滑的效果，另外要特別注意的是，走在玻璃地板上，手機等等物品都是不能拿出的。隨身的包包可以裝進工作人員提供的厚布包中、或是交由場邊的同行朋友們看顧，拍攝也要請場邊的工作人員或是朋友們協助！

票券並沒有限制登上Skywalk的次數，所以可以跟我們一樣，白天跟夜晚都上去走走拍照，欣賞不同時間的曼谷美景。若不在Skywalk上，也可在最高處、離地314m的露天平台上拍照留影，都是很好的回憶。

點擊下圖看清玻璃天空步道、曼谷美景​！

欣賞完夜景，乘電梯下樓，一出電梯後，可以購買入場時工作人員幫忙拍的照片，還有一小區的紀念品區，再來便會進入到King Power王權免稅店中。旅客持護照可以在此購買免稅品，從服飾、首飾鐘錶、食品等等應有盡有，還可選擇在機場時提貨，相當便利。

就這樣，愉快的King Power Mahanakhon之旅在此告一段落啦～走出大樓，大樓外觀還有投影曼谷及世界各地今天的天氣預報，是不是很可愛呢？

以上就是曼谷大京都大廈的玻璃天空步道介紹，下次如果有來曼谷玩，也可以考慮加入行程裡！

【本文獲「KKday」授權轉載。】