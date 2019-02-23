【戶外用品開倉】沙田兩個開倉特賣場　戶外運動用品低至一折

3月將至，想炎夏來臨前好好享受郊遊遠足樂趣，又想買定合適行山用品，要留意戶外用品專門店Protrek 保捷行及本地運動品牌Re:echo 今次的開倉優惠，更有貨品低至1折，仲唔快啲去掃貨！

今次開倉最抵買有羽絨外套，由$2,959減至$1,600，接近半價。（圖片來源：Protrek 保捷行）

保捷行名牌開倉 Black Diamond、MEINDL特價

保捷行繼早前鰂魚涌店做大減價後，今次將移師到沙田大貨倉做一連5日開倉優惠，地方更大、貨品更多選擇。店主指心水減價貨品有德國MEINDL防水行山鞋，特價低至4折，最低$600就有交易。如果是水樽控，今次就有多款水壺選擇，如美國MIZU不銹鋼水樽，$70就買到。另外小編心水是美國名牌Black Diamond羽絨外套、防水外套、滑雪手套、頭燈等等，仲有美國SMARTWOOL指定羊毛產品做買二送一。趁現在入定保暖用品，做好準備去落雪地方旅遊。

另外，開倉期間每日在指定的兩個時段（3pm-4pm）及（7pm-8pm）內購物，加上符合特定條件（詳情到官網查詢），就有機會免費獲得禮物。

▼按下圖看更多優惠貨品：

衣履類：

+ 4 + 3 + 2

配件類：

+ 6 + 5 + 4

Protrek 保捷行開倉 開倉日期：2月27日 (三) - 3 月 3 日 (日) 時間：12nn - 8pm 地址：沙田石門安平街 6 號新貿中心 A 座 10 樓 1012 室 （馬鐵到石門站；巴士小巴到濱景花園站） 查詢：8209 2332 / 2332 8122 付款方式：現金 / VISA / MASTER / 銀聯 / APPLE PAY / ALI PAY / WECHAT PAY

多款防水行山鞋有折扣優惠！（圖片來源：RE:ECHO@FB）

Reecho Outlet 石門開倉 全場低至1折！

另一間香港原創品牌Re:echo亦在沙田石門舉辦開倉優惠，即日至 3 月 3 日的開倉戶外行山露營用品低至1折，而當中多數是Sample（樣辦）大減價，貨品包括歐美名牌旅遊背囊、防風防水外套、多功能戶外褲、露營裝備等等，如想先睹為快可以即日去掃貨喇！

▼按下圖看更多優惠貨品：

+ 6 + 5 + 4

RE:ECHO OUTLET@ 石門 開倉日期：即日至 3月 3 營業時間：10:30am-8pm 地址：沙田石門安心街 19 號滙貿中心 11 樓 1101 室 查詢：3580 0985

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。

