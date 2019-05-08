【母親節2019】佛誕連假好去處！嚴選5條港深澳一日遊懶人包

母親節、佛誕一共3日假期，當然要出外走走放鬆一下，還未計劃去邊到玩？現在為大家精選港深澳5條一日遊路線，美食團、打卡遊……一家大細、情侶抑或一班朋友都一定啱玩！

塔門亦是人氣最高熱門露營地。（圖片來源：深圳微時光）

01. 塔門避世睇靚景

每逢大時大節，香港連長洲都逼爆人，要過個愜意假期，四面環海的原生態離岸小島——塔門島，絕對是避世首選。除了露營，即興BBQ、塔門草原野餐、石灘看海都是賞心樂事！更多詳情即睇【塔門一日遊行程＋交通懶人包】

02. 魔鬼山郊遊出身汗

趁好天，最適宜同朋友行山！集方便、易行於一身的魔鬼山是不少行山新手都能輕鬆完成的路線，加上距離油塘地鐵站僅10分鐘路程，山頂亦可看到鯉魚門、維港海景及九龍半島景色。走畢更可直落到鯉魚門食海鮮，開心！更多詳情即睇【魔鬼山郊遊路線教學＋3條港九行山徑】

自從港珠澳大橋落成後，澳門即成為港人周末快閃首選。

03. 澳門掃街美食團

自從港珠澳大橋落成後，從香港往澳門的車費更平宜，單程也不過是＄65，車程大約2小時，難怪澳門立即成為港人周末快閃首選，去澳門掃街、食地道人氣小食、到葡式景點打卡，晚上再食個酒店自助餐，超滿足。更多詳情即睇【澳門周末快閃2日1夜懶人包】

深圳「UK KTV」竟然有Iron Man伴唱！( 圖：小紅書 )

04. 深圳按摩歎世界

周末北上深圳已成為港人的指定動作，按摩、唱K、睇戲到大型商場行街街，最重要還有食，不論火鍋、酸菜魚抑或自助餐，都令吃貨大飽口福，難怪無論男、女士都對深圳讚不絕口。更多詳情即睇【人均$700全包 深圳2日1夜行程懶人包】

位於福田市中心的新洲，不乏地道特色美食。（圖片來源：vivi吃深圳）

05. 深圳平歎地道小食

玩厭深圳購物商圈的話，不妨轉轉口味，到有百年歷史、位於福田市中心的新洲，在這條幽靜小村不乏地道特色美食，由新疆羊肉串到潮汕捆粿，100蚊人仔足以飽到上心口！更多詳情即睇【深圳福田老街一日遊】