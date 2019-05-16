【台中酒店】星野集團溫泉度假村6月開業！私人山林景溫泉勁豪華

去日本浸溫泉都會知道星野集團旗下的溫泉度假品牌虹夕諾雅HOSHINOYA，現在去到台中都有得住，裡面每間都有私人溫泉，而且設計簡約精緻，6月尾開幕5月中開始預訂，房間位置已非常搶手，即睇酒店詳情！ 圖片來源：星野集團虹夕諾雅谷關官方網站

虹夕諾雅谷關4大吸引位

日本星野集團旗下的溫泉度假品牌虹夕諾雅，之前已在東京、京都、竹富島、富山、峇里島等地開酒店，而今次新酒店於台中開幕。房間設計上，檜木香氣，加上山林景，感覺置身日式澡堂。

按圖睇「虹夕諾雅谷關」有幾正！

[1] 每間房都有私人溫泉池

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早鳥預早4個月訂房低至4折

去到房價，每人由5,040台幣至7,560台幣($1,276-$1,912)不等，視乎房間類型和要加稅和服務費。但一分錢一分貨，畀咁貴就可享有奢華的設施和服務，兩日一夜豪華一次都不算太過份吧！

房間剛剛開始預訂，6月30日開幕日是有房可入住，8,821台幣連稅一人($2,231)。而網上訂房有優惠計劃，最低4折優惠，就要預早120天前訂房。所以見10月後的房都可以有人訂，就知用早鳥優惠book抵玩好多。

4個優惠，早120日可享最低4折優惠。

「虹夕諾雅谷關」溫泉度假村 地址: 台灣台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號 電話: +886 5 7007 3066 開幕日期：6月30日 訂房：即日起可到官網訂房 前往方法：桃園國際機場、台北松山機場及台中高鐵站有接駁巴士服務，入住前3日可預約

谷關一日遊輕旅行程

身為台中後花園的谷關，除了浸溫泉，附近都有不少景點可以盡享大自然景色，落山去谷關大街，就有不少台式菜館，有牛肉麵、水餃等都可以吃到。

按圖睇谷關一日遊輕旅行景點！

[1] 捎來吊橋(irene790216@instagram)

捎來吊橋 地址：424台灣台中市和平區 前往方法：台中火車站，搭豐原客運巴士850往谷關站，即到達谷關風景區。到遊客中心後，旁邊就有捎來吊橋。再前往就是郊遊徑，捎來步道，全長1,300公足，大概行1小時。

繼續玩！去南投6大景點

谷關其實兩日都夠玩，想再玩可以去附近的南投，包車一個半鐘就到，當然都會有巴士到南投，那邊有大家熟悉的清境農場、忘憂森林，還有哪些地方可以去玩呢？6個南投景點話你知，帶你體會大自然的優美兼影靚相！

按圖睇「6個南投旅遊景點」！

[1] 大崙山銀杏森林，大崙山上的銀杏森林，黃澄澄的一遍，就像仙境一樣美麗，旁邊還有360度的茶園環景，宛如在世外桃源。有空的話，和親朋好友來這裡欣賞美景、拋憂忘俗，也是一大享受！(yayohsiao@Instagram)