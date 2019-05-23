【大阪酒店】人氣親子酒店Top3！環球影城430呎Minions主題房上榜

一家大細去大阪旅行，揀酒店時都會想間房夠大夠舒服，地理位置方便就最好。近期旅遊格價網站選出2019年日本親子酒店Top25，當中有3間位於大阪，分別都近景點和主題樂園，即睇酒店詳情，bookmark睇定價格，不然旺季房間好易被人訂晒！

親子旅行住宿提案 3間大阪人氣酒店

早前旅遊格價網站TripAdvsoir就選出日本親子酒店Top25，當中有3間位於大阪，2間於環球影城，1間於難波近心齋橋的位置。每間都起碼300呎以上，設備完善得來，甚至有主題動畫人物房間，小孩們見到一定好開心！

【1】被可愛迷你兵包圍@環球影城港口酒店

帶小孩去大阪，不能錯過去主題樂園的機會，當中，環球影城幾乎日日都人氣爆登，其酒店內有提供可愛的Minions房間，逾430呎的房間，一踏進房間，不論牆身、床單、廁所，每處都找到迷你兵，喜歡Minions的話，肯定開心到唔捨得走！

按圖睇「環球影城港口酒店」詳情！

從上到下，左到右都是Minions，住得開心之餘，又可以影相。(圖片來源: Universal Studio Japan)

+ 8 + 7 + 6

簡評：

位置：於環球影城園區的酒店，一早醒來就可以帶小孩們去園區玩。

設計：大堂會有Minions擺設，亦有2間Minions的主題房，配合園區主題。

房價：官方網站，15,000日元（約$1,068）起住4人房。

賣點：400呎以上的房間，每處都有Minions，而且超近園區，方便去玩。

環球影城港口酒店 Hotel Universal Port 地址：大阪市此花區櫻島1-1-111 前往方法： [1] JR夢咲線（ゆめ咲線）「環球城站」，步行約3分鐘 [2] 關西機場，乘搭機場巴士至「日本環球影城站(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™)」，步行約7分鐘

【2】環球影城園區酒店@日本環球影城園前酒店

除了可選Minions酒店，園區內的官方酒店都上榜。此酒店設計都幾豪華，主要是美式設計，從1920年開始的復古風格，帶你到不同年代的美國。房間景觀好，平均面積為地區之冠，即使價格較高，但性價比高，有不少人慕務名入住。

按圖睇「日本環球影城園前酒店」詳情！

基本的標準房都非常大，逾300呎。(圖片來源: The Park Front Hotel)

+ 3 + 2

簡評：

位置：於環球影城園區的酒店，一早醒來就可以帶小孩們去園區玩。

設計：簡潔豪華，美式設計，讓人像穿越時空，到不同年代的美國。

房價：官方網站，28,000日元（約$1,992）起住市景標準房。

賣點：300呎以上的房間，是環球影城官方酒店，於樂園內玩，或者出去景點區都非常方便。

日本環球影城園前酒店 The Park Front Hotel at Universal Studios Japan 地址：大阪市此花區島屋6丁目2番52號 前往方法： [1] JR夢咲線（ゆめ咲線）「環球城站」，步行約1分鐘 [2] 關西機場，乘搭機場巴士至「Universal City Walk Osaka站(ユニバーサル・シティウォーク大阪駅)」，步行約1分鐘

【3】有埋廚房！超大服務式公寓@大阪南海輝盛庭國際公寓

第3間上榜的大阪親子酒店不在主題樂園附近，而是近購物景點心齋橋附近的服務式公寓。此地之所以上榜，是其設備齊全到有小廚房，而且房間夠大，至少430呎；而且交通方便，周邊又有好多食店、商店、百貨公司等，難怪成為家長們的心水住宿。

按圖睇「大阪南海輝盛庭國際公寓」詳情！

房間非常開揚。(圖片來源: expedia)

+ 3 + 2

簡評：

位置：於難波，距離心齋橋大概15分鐘步行時間。

設計：簡潔設計，像家居的感覺。

房價：酒店格價網站，約$3,500起住雙臥室行政公寓。

賣點：430呎起，最大可以有829呎的房間。裡面配套設備完善，有小廚房可煮早餐給孩子食，附近又近景點區，非常方便。

大阪南海輝盛庭國際公寓 Fraser Residence Nankai Osaka 地址：大阪市浪速區難波中1-17-11 前往方法： [1] 南海電鐵「難波站」，步行約3分鐘 [2] 關西機場，乘搭南海電鐵「空港線 - 南海線」至「難波站」，步行約3分鐘

繼續睇，按圖睇日本親子酒店Top25！

【1】新得町—Club Med飯店 Sahoro｜地址：北海道上川郡新得町147 新内西6線 081-0039(圖片來源: tripadvisor)

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