【大阪住宿】窮遊大阪必住！每晚＄176/位起　豪歎公寓式酒店

不少人旅行都喜歡入住公寓式酒店，除了設備齊全，有齊廚房、煮食爐、洗衣機等等，價錢亦往往比酒店平一截！今次為大家精選的公寓式酒店都是窮遊一族福音！公寓在酒店價格網備受好評，價錢方面更非常划算，一晚每位低至＄176起，性價比極高。

設備齊全 CP值極高

大受網民歡迎的FDS寶石公寓式酒店，雖然面積不大，但公寓最大賣點是設備齊全，設一臥室及一客廳，另外亦有齊微波爐、廚房、吹風機、洗衣機、冰箱、免費盥洗用品、房內衛浴間等，設備比酒店更豐富！此外，公寓附近便有超級市場、藥妝店、快餐店及便利商店，添置日用品、醫肚都相當方便。房價方面，雙人房2晚房價只需＄704，一位每晚只需＄176起，以此價位而言非常抵住。

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雖然面積不大，但公寓最大賣點是設備齊全。（圖片來源：Booking.com)

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冇電梯！托行李上3樓

不過值得留意的是，從公寓乘坐地下鐵往心齋橋需時約20分鐘，而最近公寓的天下茶屋站亦需10分鐘步程，有房客認為是可接受範圍；此外公寓位於3樓，但不設電梯，故大家需要花點氣力搬行李，不過以此價位而言，亦屬合理價格。

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網址：http://globalcoms.jp/archives/1634/

住客需於Booking.com訂房